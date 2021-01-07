"نشرة حمراء" .. رياح قوية وأمطار رعدية وثلوج

حذرت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة بمستوى يقظة أحمر، من هطول أمطار رعدية قوية، ستبلغ ما بين 110 و150 ميلمتر، بعمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، تارودانت، الصويرة، فحص-أنجرة، المضيق-الفنيدق، شفشاون، تطوان، العرائش، أسفي، وجبال الحسيمة، وذلك يوم الخميس ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا، وستكون هذه الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بتساقط البرد.

وأعلنت المديرية عن هطول أمطار رعدية قوية، ستبلغ بين 50 و80 ميلمتر، بكل من اشتوكة أيت باها، بنسليمان، شفشاون، شيشاوة، الجديدة، برشيد، النواصر، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، القنيطرة، انزكان أيت ملول، الصخيرات، تمارة، سلا، الرباط، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، تاونات، سيدي بنور، سطات، الحاجب، فاس، مولاي يعقوب، مكناس، تازة، صفرو، خريبكة، الرحامنة، اليوسفية، والحوز، وذلك ابتداء من الخميس على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا.

ذات النشرة الخاصة، حذرت من هبوب رياح قوية، ستبلغ سرعتها ما بين 100 و120 كيلومتر في الساعة، بعمالات وأقاليم الرشيدية، الصويرة، ورزازات، أسفي، طرفاية، تارودانت، تنغير، زاكورة، وذلك يوم الخميس.

فيما ستعرف عمالات وأقاليم أسا الزاك، بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، فحص-أنجرة، العرائش، مديونة، المحمدية، النواصر، سطات، طرفاية، أكادير إداوتنان، اشتوكة أيت باها، كلميم، إفران، إنزكان، أيت ملول، جرادة، مراكش، الرباط، سلا، سيدي إفني، الصخيرات، تمارة، طانطان، طاطا، تزنيت، هبوب رياح بسرعة ما بين 75 و90 كيلومتر في الساعة، وذلك يوم الجمعة.

المديرية أوردت في نفس النشرة أن تشاقطات ثلجية ابتداء من 1400 متر، ما بين 20 و 30 سنتمتر خلال أربعين ساعة، ستهم عمالات وأقاليم إفران، خنيفرة، ميدلت، بني ملال، أزيلال، الحوز، شفشاون، الحسيمة، تارودانت، بولمان، صفرو، تازة، والجاجي، وذلك يوم السبت والى غاية يوم الاثنين.

وأخبرت النشرة أن طقسا باردا سيهم، ابتداء من السبت، مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والريف وهضاب الفوسفاط وولماس، والهضاب الشرقية.