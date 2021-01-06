نشرة خاصة تحذر من أمطار قويّة في جهات المغرب

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، اليوم الأربعاء، بمستوى يقظة أحمر، عن هطول أمطار قوية محليا رعدية، ستبلغ ما بين 110 ميلمترات و130 ميلمترا خلال الأربع وعشرين ساعة، بكل من عمالات وأقاليم طنجةـ أصيلة والفحص- أنجرة والفنيدق وشفشاون وتطوان والعرائش وأسفي، ومرتفعات الحسيمة وتارودانت والحوز؛ وذلك ابتداء من الأربعاء على الساعة السادسة مساء وإلى غاية يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء، مع إمكانية أن تتجاوز هذه الكميات بالمرتفعات التابعة للأقاليم المذكورة.

وستعرف أقاليم وعمالات أكادير إداوتنان وإنزكان وأيت ملول واشتوكة أيت باها والصويرة وشيشاوة وسيدي بنور والجديدة وبرشيد والنواصر والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وبنسليمان والصخيراتـ تمارة والرباط وسلا والخميسات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وتاونات أمطار رعدية قوية محليا رعدية، بين 50 و70 ميلمترا خلال الأربع وعشرين ساعة، ابتداء من الأربعاء على الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء، موردة أنه يمكن أن تكون هذه الأمطار مصحوبة بتساقط البرد.

وحذرت النشرة الخاصة، بمستوى يقظة أحمر، من هبوب رياح قوية، ستبلغ سرعتها بين 100 كيلومتر و120 كيلومترا في الساعة، بكل من عمالات وأقاليم الصويرة والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتنغير وميدلت والرشيدية وفكيك؛ وذلك يوم الجمعة.

وستهب الرياح القوية بسرعة ما بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، يوم الأربعاء، بعمالات وأقاليم شيشاوة والجديدة والصويرة وأسفي وسيدي بنور واليوسفية.

وستنتقل الرياح القوية، الخميس، إلى عمالات وأقاليم الحوز وأسا الزاك وشفشاون وشيشاوة والدار البيضاء وبرشيد ومديونة والمحمدية والنواصر وبنسليمان وسطات والجديدة والرشيدية والصويرة والعرائش والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة وميدلت وورزازات وأسفي وسيدي بنور وطنجةـ أصيلة وطرفاية وتارودانت وتنغير واليوسفية وزاكورة.

ونبهت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرتها بمستوى يقظة برتقالي، من هبوب رياح قوية، يوم الجمعة، بعمالات وأقاليم أسفي وجرادة وأكاديرـ إداوتنان.