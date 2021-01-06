نشر حلف "الناتو" لخريطة المغرب كاملة بالصحراء يصدم "جبهة البوليساريو"

احتجت جبهة البوليساريو الانفصالية على نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو) على موقعه الإلكتروني الرسمي خريطة المغرب كاملة، تشمل الصحراء المغربية.
وكان أقوى حلف عسكري في العالم قد وضع قبل أيام ضمن ورقة حول تعزيز التعليم الدفاعي لحلف الناتو، خريطة المغرب كاملة، بما فيها الصحراء المغربية، وهو ما أثار غضب جبهة البوليساريو الانفصالية والجارة الشرقية الجزائر.
ولجأت جبهة البوليساريو إلى لغة الاحتجاج كعادتها؛ إذ أعلنت أنها ستتواصل مع الحلف الأطلسي من أجل الاستفسار حول نشره لخريطة جديدة للمغرب تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، واصفة هذا المكتسب الدبلوماسي بـ “الخطوة الخطيرة”.
ويعتبر حلف شمال الأطلسي أكبر تحالف عسكري في العالم، يضم أقوى الجيوش وأكثرها تقدما، ويحتل فيه جيش الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث العدد في الترتيب. وجاء هذا التحول في موقف “الناتو” بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء وقرار فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة المغربية.
وهاجم من يسمى بـ”الوزير المستشار لدى الرئاسة الصحراوية المكلف بالشؤون السياسية البشير مصطفى السيد” حلف شمال الأطلسي، وقال إن “هذا الأمر توجه ارتجالي وسلوك عشوائي من هذا النوع لا يليق بحلف بوزن الناتو الذي عليه أن يحترم أعضاءه ومؤسساته، ولا يمرر مواقف ضد الشرعية والقانون الدوليين من فوق رؤوس الشركاء ويدوس بالسرية والخلسة على كل قيم الحرية والديمقراطية التي ينادي بها”.
وكانت الإدارة الأمريكية قامت باعتماد خريطة جديدة للمغرب تشمل الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد الإعلان عن المرسوم الرئاسي الموقع من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى إقناع شركائها وحلفائها في العالم لإقرار اعترافاتها بمغربية الصحراء، من خلال دعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء هذا الصراع الإقليمي.
وأكد دايفيد فيشر، السفير الأمريكي بالمغرب، في حوار سابق مع هسبريس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل في المرحلة المقبلة على إقناع شركائها بالاعتراف بمغربية الصحراء، وهو ما يعني أن الانتصار الدبلوماسي الأخير للمملكة لا يقف عند حدود دعم أقوى دولة للوحدة الترابية للمملكة.
المغرب له علاقة وطيدة ومتينة مع حلف شمال الأطلسي عكس الجزائر التي دائما تتهدد عن الحلف وتصرح بأنه لن يسمح له بدخول الجزائر
اذهبوا الى تبون وليعطي لكم مكانا تقيمون فيه جمهوريتكم المزعومة داخل كيانه الواسع والشاسع الذي ورثته بلاده من فرنسا مقتطعا من دول الجوار كتونس وليبيا ومالي والمغرب
جيد في ايطاليا مند الخمسينات وهو يستعمل اب عن جد وبالشفاء
ربما ستهاجم هذه الجبهة الإنفصلية ، مواقع حلف الناتو،،،،، فير الله سيتر أو صافي.
شكرا لأحبائنا وأشقائنا الصهاينة وترامب رضي الله عنهم جميعا بقرارهم الصائب الخادم
لوحدتنا ولقدسية صحرائنا المغربية التاريخية.
وشكرا لجلالة الملك على هذا التطبيييع المبارك الأمين
وهنيئا لنا كمغاربة على قبولنا بهذا التطبيع التاريخي المجييد
و ستتوالى عليكم الصدمات إن شاء الله يا رباعة المرتزقة!!!! و غادي نقضيو عليكوم غير بالصدمات و المستقبل بيننا أيها المجرمون!!!!
واش جبهة البوليزربو عندها شي قيمة على الساحة الدولية باش تكلم مع الناتوا راه عندها قيمة غير في الجزائر
تم سحب الخريطة و بتر الصحراء مع الأسف, أدخلوا لموقع الناتو و تأكدوا بنفسكم.
البوليزاريو في مرحلة الاحتضار، قريبا سيعلن عن اقبارها للابد. وسيحضر جنازتها جنرالات السوء وسيعلنون الحداد الى ما لا نهاية.
شرذمة البوليزيرو الإنفصالية تحتج على حلف الناتو .. أحسن نكتة سنة 2021 شكرااااا هسبريس
من تسبب في قتل اخيه فهي معصية. والمغرب بهذه الانتصارات ستنفجر حوصلة المرارة للجزائريين والبوليساريو وان ادت لوفاة لا قدر الله ……….
أخشى أن تعلن المرتزقة الحرب على حلف الناتو ايضا هههههههه
عندما ينشر أقوى حلف عسكري في العالم NATO خريطة المغرب بصحرائه فهذا اعتراف دولي بسيادة المغرب على الصحراء وانذار لخصوم وحدته الترابية
نعم خبر مفرح ويثلج الصدر بالنسبة للمغرب اما عصابة البوليزاريو الانفصالية ووالدتها الجزاءر فهما يعيشان أسوء واحلك ايامهما توالت عليهما الضربات الموجعة المبرحة من كل الجهات فلم يبقى لهما سوى النباح ادن اتمنى لهما مزيدا من الخسران والخيبات والجنون والحمق وبالنسبة للمغرب مزيدا من الانتصارات مع النجاح في كل المجالات ولا عزاء للحاقدين
Israel + USA = Le pouvoir
Merci a nos freres Israeliens
Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive Israel
شردمة من المرتزقين يحتجون على أقوى مجتمع عسكري هههه و لا يعلمون أنهم في المستقبل سيوصفون بالارهابيين هم ومن يحتضنهم من قادة جزاءريين و إيرانيين.
السلام
مايعجبني في سياسة المملكة ضبط النفس و الهدوء و الاتزان صفعتين في ان واحد مابين الامس و اليوم
صفعة من قمة العلا بالخليج صباحا و مساء اليوم صفعة من حلف الناتو لبني صندلستان و ستتولى الصدمات و الانتكاسات من كل حدب و صوب لان الشرعية لها تاريخ يمتد من 1200سنة ليست وليدة حقبة الستينات او السبعينات.كنا نأمل باتحاد مغاربي يساير تطلعات الشعوب متل جميع الاتحادات الموجودة في العالم و لكن ابتلينا بنظام شيعوعي ستاليني غوغاءي همه التفرقة و لكن هيهات نصف قرن من المكاءد و شراء دمم دول صغيرة و مغمورة و خسران اموال بالباطل وولا شيء سوى اسطوانة مشروخة تقرير المصير
يبدو أن الناتو أعاد الخريطة القديمة التي تفصل المغرب عن صحرائه حسب ماجاء في صحافة خاوا خاوا
راه أمريكا وأحرك على الله …….قريبا جدا سوف تطردون من الاتحاد الافريقي وبعدها ستصنفون كجماعة ارهابية وبعدها ستنصف الجزائر كدولة راعية للارهاب …..وانتهى الكلام
ما هذا الغباء يا دولة جار السوء ألم تستحيي من حسن الجوار وتضحيات سابقة من الشعب المغربي ملوكا وشعبا انتم على دراية بها اكثر. االى هذه الدرجة من الحقد وصل بك كرهك الي المغرب وانت متعنتة تدافعين عن شردمة من المرتزقة لم تحصدي من وراءهم مدة 45 سنة الا الخزي والعار وتبدير أموال طائلة كانت ستعود إلى مواطنيكم بالمنفعة العامة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
عندما نشر حلف الناتو خريطة المغرب كاملة ، فهو اعتراف اكيد بمغربية الصحراء، واعتراف كل الدول المكونة لهاذ الحلف.
يبدو أن الناتو أعاد الخريطة القديمة التي تفصل المغرب عن صحرائه حسب ماجاء في صحافة خاوا خاوا
كمغربي اثمن هذه الحطوة وهذا النجاح الذي حققته الدبلوماسية المغربية, لكن الانفصاليين المرتزقة نشروا كلاما يدعون فيه ان الناتو عاود نشر خريطة المغرب مفصولا عن صحرائه, اتمنى ان يكون كلامهم كذبا كجميع بلاغاتهم واخبارهم
تم تصحيح الخطأ وغيرت الخريطة ويمكن التأكد من هذا عبر دخول الموقع الان لم تدم الفرحة طويلا كما لن يدوم اعتراف ترامب هههههه انشروا
اخيرا ظهر الحق وزهق الباطل عاش الملك وعاش المغرب على الجميع ان يعلم ان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
اقتربت الساعة ياحتالة المرادية أمس الولايات المتحدة واليوم الحلف الاطلسي وغدا انشاء الله الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا عليكم لكم كامل الحق في الاحتجاج ولنا الحق في كسب المساندة الدولية حتى تعود الامور إلى نصابها
انتضروا الضربة القاضية من الاتحاد الأفريقي عما قريب الامور السياسية تطبخ على مهل إلوداع
لماذا تاخرت الجزائر هذه المدة كلها عن استدعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية لديها ومطالبته بتوضيحات وتقديم احتجاجات في الموضوع ؟ ام ان الدول الافريقية حائط قصير ؟
ولكن صحيفة الشرور التابعة لمخابرات الجرثومة الاءقليمية تتحدث عن سحب الخريطة الكاملة وتعويضها بالخريطة المجزءة،ولا نعرف هل الخبر صحيح ام يدخل في ءاطار الاءخبار الهزلية التي دابت هاته الجريدة الصفراء على نشرها طول24/24,فيما تغيب اخبار فلسطين عن صفحاتها بالرغم من ان الجزاءر تدعم فلسطين ظالمة او مظلومة في الشعارات والخطابات العنترية،بينما لم يسقط جندي جزاءري دفاعا عن الفلسطين التي يسمى احد ابواب المسجد الاءقصى بباب المغاربة كعنوان على التضحيات الجسام التي قدمها ولازالت يقدمها المغاربة دفاعا عن القضية الفلسطينية.
ستقوم البوليزاريو بمقاطعة حلف الناتو.وعدم المشاركة في أي مناورات مرتقبة.وهي القوة العسكرية النووية التي يضرب لها ألف حساب.وربما ستصعد من موقفها وستقطع تمويلها عنه.ما من شأنه أن يعصف بالحلف ويضعه في مهب الريح أو ربما التفكك والإنهيار.هزلت يا جمهورية النعال .ياشردمة ضحكت من جهلها الأمم
قطاع الطروق …..وشردمة الكهول البوالة في سراويلهم……انتهى لكم الاعلام الكاديب الدي تروجنه عاى الشعب ااجزاؤري ……………الان ااحلف الناتو ……. سد. لكم افواهكم ……ولم يبق لكم الا البكاء على ماضبعتم..من اموال الشعب الجزاءري عاى قطاع الطروق ..ادهبو انتم واابوزبال الى الجحيم.
هؤلاء المرتزقة بدأت تحاصرههم النران من كل الجهات آخرها حلف الناتو وليس الأخير بل هناك المزيد من المفاجآت في الأيام القادمة ستزيد من اضمحلال المرتزقة لم يبق لكم أيها الخونة إلا أن تطلب من الدولة الجزائرية التي تدافع عنكم أن تقدم لكم جزء من صحراءها لإنشاء الدويلة التي تحلمون بها.
الجزائر ستقوم بالبكاء كالعاهرة عندما يصل ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى،الى الجزائر والعصابة الحاكمة ستقحم الصحراء المغربية لعل وعسى ان يسمعها مساعد بومبيو، فعلى المغرب ان يبعثر لها جميع اوراقها ويتركها تنبح كما العادة،
وايلي
المستشار ديال والو يهاجم اقوى حلف وهو حلف الناتو
ياودي هاذ البولي زيرو راه عمات ليه الجرية وكايزن على خراب عشو
الموهيم احنا موقفنا قوي ومتين بإذن الله
احنا معانا الله والوطن والملك
احنا شعب واحد من طنجة إلى الكويرة
مغربنا واحد هو المغرب الأقصى
المغرب بلد له مصداقية ومعقول في تعامله مع جميع الدول.ولا يتدخل في شؤون الدول الأخرى
المغرب اعزه الله بالنعم والخيرات ونحمد الله ونشكره على نعمه وانعمه
يجب تقصي الحقائق قبل نشر المعلومة. بعد قراءة المقال دخلت إلى صفحة الناتو الرسمية فوجدت للأسف خريطة المغرب مقسمة. المغرب في غنى عن الأكاديب لأنه يحقق الكثير على الميدان. الأكاذيب و الإشاعات أتركوها للبوليزاريو و الراعي الرسمي الخزائر
سلام : داب حيلف عالمي محاوكم من الخريطة .ياقطاع الطريق والقراصينة دخلوا لمغارتكم اوهو اللي غدي امحيكم من الكرة الارضية .راه حتى امكوم بدات كاتعطيكم بالضهر . انتوم عملة كانت الجزاءر كتشري بيكوم تقرير المصير . الدول فاقت اولقات انكوم فلوس مزورة .الحمدلله الدخلة ولعيون مدون مغربية والصحراء المغربية رجعة عاصمة عالمية
يجب ان نسمي الاشياء بمسمياتها ،الجزائر هي من لم يعجبها هذا القرار اما تلك العصابة لا تملك حتى العطاس بدن اوامر اسيادها الشياطين.
غريب ان تقول البوليساريو و معها الجزائر هدا الكلام عن الناتو في الوقت الدي هي متحالفة مع ايران و روسيا و حزب الله و مسؤولي الجزائر يتحدثون بسوء عن هدا الحلف.
حاولوا شوية على ش وحدين..راه ايمشو يمرضوا تاني بكورونا الجديدة….
الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه..و التصرفيق لبوزبال من الان فصاعدا…. الاباتشي.لهم بالمرصاد…
ولدوا نعطوه الدوا….
نحن واجدين ولله الحمد.
نشر الخريطة يخص برنامجdeep وأظن هذا هو موضوع نشر الخريطة. حسب علمي المرجو التحقق
نشرت جريدة الشرور ان الناتو تراجع عن الخطوة هل هذا صحيح؟. اتابع صحافتهم ويتضح جليا انهم يريدون انتزاع الصحراء من المغرب باي ثمن. اما قضية الدفاع عن الصحراويين فهي مجرد ذريعة.الحرب مع الجزاءر هو الذي سينهي هذه المشكلة ويجب على المغرب تلقينهم درسا لن ينسوه ويقولو ثانية حكر ونا المراركة.
عندما ينهزم البترول الدزايري امام ااطماطم المغرببة.
بوليزاريو المغرب و إخوته بوليزاريو موريتانيا وبولرزاريو مالي و بوليزاريو ليبيا و بوليزاريو تونس كلهم مرحبا بهم عند الجزائر الجنوبية و إنشاء اتحاد مغاربي في الجزائر الجنوبية يتقاسم الارض مع الجزائر الشمالية