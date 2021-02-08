نشطاء أمازيغ يؤسسون جمعية "تكتل تامغربيت"

أعلن عدد من النشطاء المنتمين إلى الحركة الأمازيغية استكمال كافة الترتيبات والأعمال التحضيرية لتأسيس “تكتل تامغربيت للالتقائيات المواطنة”، كجمعية غير حكومية تعنى بقضايا تامغربيت والمواطنة والحكامة وحقوق الإنسان، وأنه سيتم في قادم الأيام إعلان تاريخ التأسيس.

وذكر بلاغ للجنة التحضيرية، التي تضم عبد الله حيتوس وعبد الله غازي والحسين الإحسيني، أن “فكرة التأسيس نابعة من حاجة البلاد إلى ما كل من شأنه تجاوز منطق التجزيء في التعاطي مع القضايا الثقافية والهوياتية”.

وتسعى الجمعية، وفق البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس، إلى “التركيز على منطق التفاعل بين جميع المكونات المشكلة للثقافة والهوية المغربية في إطار منظومة تامغربيت”.

وتعتبر اللجنة التحضيرية للجمعية أن “التحديات التي تواجه المغرب، والتي زادت من حدتها تداعيات جائحة كوفيد-19، تستدعي الاشتغال على نموذج اجتماعي ينتصر للالتقائيات المواطنة اعتماداً على القيم التضامن والالتزام الاجتماعي”.

وأشار البلاغ إلى أن “تامغربيت، باعتبارها استثنائية وطنية مغربية، في حاجة إلى مساهمة المواطنات والمواطنين من أجل الأسس الثلاثة التي تقوم عليها، وهي: تاريخ المغرب، ثقافته متعددة الروافد وفي صلبها الأمازيغية، ومؤسساته الساهرة على وحدة الأمة وتدبير العيش المشترك”.