نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي

باستعادة مواقف سابقة ودعوات متوالية، استقبل نشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب إقامة العلاقات بين المملكة وإسرائيل، فقد اجتمعت سبل الأغلبية بتقديم انطباعات مساندة للخطوة المغربية الأمريكية، معتبرة الأمر “نصرا تاريخيا”.
وعلى امتداد سنوات، تخوض عديد من الحركات الاجتماعية بالمغرب صدامات التطبيع والمقاطعة، خصوصا بتوالي زيارات نشطاء إلى تل أبيب، وإصدار التنظيمات اليسارية والإسلامية بيانات منددة بهذا السلوك، فيما يصر هؤلاء على حرية التنقل الدولي.
عودة متأخرة
منير كجي، ناشط أمازيغي مناصر لتطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، أورد أن عودة المياه إلى مجاريها تأخرت كثيرا، والمفروض أن يكون هذا الوضع قائما منذ سنوات، معتبرا ما جرى بمثابة خروج من السر إلى العلنية بحكم أن العلاقات ظلت موجودة.
وأضاف كجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الروابط ثابتة في قطاعات التجارة والأمن والزيارات، واصفا القرار بالتاريخي وبأنه ذو منفعة كبيرة على البلاد، خصوصا وأن إسرائيل قوة كبيرة في المنطقة على عدة مستويات، والبداية من التكنولوجيا والتصنيع.
وأشار المتحدث إلى أن السياحة ستنتعش بدرورها، بحكم روابط اليهود بالمملكة، كما أن رجال الأعمال لن يجدوا حرجا في الاشتغال الثنائي، مثمنا كذلك خبرة إسرائيل في الميدان الفلاحي، وقدرتها الكبيرة على مساعدة المغرب.
واعتبر كجي أن اقتصاد المغرب تضرر كثيرا من تداعيات كورونا، ومن شأن التقارب الحالي تحريك دورة الاقتصاد، مستدركا في سياق فتح القنصلية الأمريكية بالداخلة بأن هذا لن يحل المشكل بشكل نهائي، بل على المغرب التحرك لضمان مبادرات مثيلة من دول أخرى.
موقف تاريخي
عبد الله بوشطارت، فاعل سياسي أمازيغي، أورد أن ما تم تحقيقه الآن في قضية الصحراء وما تم الوصول إليه من إعادة توطيد العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع دولة إسرائيل، يعد انتصارا تاريخيا للحركة الأمازيغية وتتَويجا لمسار طويل من المعارك الفكرية والجدال السياسي.
وأضاف بوشطارت، في تصريح لهسبريس، أنه على الرغم من طبيعة الحركة الأمازيغية التي تشتغل خارج المؤسسات بخطاب معارض، إلا أنها تطرح تصورا فكريا مغايرا للأنساق الثقافية والسياسية السائدة والهيمنة في المغرب منذ الثلاثينات من القرن الماضي.
وأبرز المتحدث أن فتح العلاقات الثقافية والمدنية بين الحركة الأمازيغية ومنظمات إسرائيلية كان يحتاج إلى صراحة وجرأة كبيرة من قبل القياديين والشباب الأمازيغ، ولا بد من التذكير بالموقف التاريخي الذي كسر به الزعيم الوطني الأمازيغي الكبير أمغار الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الحاجز النفسي والسياسي بزيارته إلى دولة إسرائيل سنة 2008 وإلقاء ندوة هناك.
وقد تعرض المرحوم داحماد لحملة شرسة من طرف دعاة القومية والاشتراكية العربية والإسلاميين، يقول بوشطارت، لكنه دافع عن موقفه وأفكاره لنشر ثقافة السلم والتعايش الديني وتشجيع الاختلاف، معتبرا القرار انتصارا للخطاب الأمازيغي الذي يفكر بعقلانية وواقعية من أجل مستقبل أفضل للمغرب.
لم نسمع من اليهود ابدا ان المغرب عدوا لهم. أما الذين ساعدناهم وضحينا معهم بالامس من أجل استقلال بلدهم فينعتوننا بالعدو.
من أجل الوطن والوحدة المغربية انشاء الله سنطبع مع الجن والشياطين ضد أعداء المغرب ووحدته، والذين يهللون بفلسطين رالقدس الشريف الفلسطينيون نفسهم باعو القضية ويعيشون في إسرائيل ويشتغلون في الجيش ومناصب حساسة الحمد لله على السياسة الحكيمة والنظرة المستقبلية الثاقبة. وأنا على يقين لو خيرو الجزائر بين التطبيع مع إسرائيل على حساب الصحراء المغربية لما ترددو ولو ثانية، إلى الجحيم يا أعداء وحدتنا المغربية.
ما دام التطبيع يفيدنا في قضية وحدتنا الترابية فليس هناك اي مشكل،فالكل اصبح رابح رابح في نهج هذه السياسة.
كم عانينا مع نظام العسكر الجزائري رغم اليد الممدودة من اجل السلام والعيش بامان فالعدو الحقيقي هو الذي يحاربك رغم كل ما قدمته لك،اما الاسرائليين والفلسطين فسيعشون جنبا الى جنب اذا ما ارادو ذلك فعلا ولما لا وهم تربطهم علاقات المصاهرة من زمان.
اول مرة المغرب يقوم بشيء ايجابي يخدم مصالحه بعيدا عن الاعراب و الحركيين الذي لم نجني منهم سوى الشر و الخراب و الصداع و المشاكل
واحد البلد اللي يعيش فيه مليون مواطن مغربي يهودي لابد ان تكون بيننا وبينه علاقات دبلوماسية و خطوط جوية هذا اقل شيء
انا كمغربي فرحان بالتطبيع مع اسرائيل ! دولة صديقة ! فيها بزاف ديال المغاربة لي كانتشاركو معاهم اللغة و المطبخ و الموسيقى. نتمناو المزيد من التعاون السياسي و الاقتصادي
نعم أنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن إعادة فتح مكتب للتواصل الذي كان من قبل وأغلق سنة 2002 لايعني تطبيع بالكامل ولكن يجب أن يكون هناك مكتب لان في إسرائيل جالية مغربية يهودية يفوق عددها المليون إذن هناك أوراق شخصية وإدارية لصالح الجالية اليهودية الموجودة بإسرائيل لأنهم مغاربة اصلا. المغرب لن ولم يعترف بالكيان الصهيوني لأنه يجب ان نفرق بين اليهودية والصهيونية هذا من جهة ومن جهة اخرى لدينا مشاكل عدة مع الدول المجاورة ولاسيما جارة السوء الجزائر والتي تعاكس المغرب وتخطط لتقسيمه وتقزيمه وهذا منذ أزيد من 50 سنة رغم فتح المغرب يديه لهم ومرات عديدة يطلب منهم الجلوس حول مائدة الحوار لحل جميع المشاكل والنهوظ بتنمية البلدين لكن للاسف ليس هناك اذان صاغية فماذا تنتظر من سرطان دخل جسمك ماعليك إلا أن تحاربه بالدواء الذي يقاومه. فدواء هذا السرطان هو أمريكا الدولة العظمى في العالم لأجل إنهاء هذا المشكل نهائيا والقضاء على هذا السرطان الخبيث.
sans la reconnaissance de notre sahara par les usa,le maroc n"aurait jamais déclaré publiquement la reprise de ses relations avec l"état d"israel,
le maroc mesure ,il a toujours mesuré car il a un passé millénaire,héritage de tous les marocains à diversités vivant en paix sous la haute direction de SM le ROI MOHAMED VI,un roi cultivé,réfléchi ,audacieux aimé par son peuple
le peuple marocain soutient le peuple palestinien à retrouver ses droits légitimes pour vivre en paix avec l"état d"israel,
alors pas d"opportunisme déplacé
كان الرسول صلى الله عليه وسلم جيرانه يهود ويحترمهم وياتي جاهل الان يمسك هاتف من صنع اليهود ويلبس من ملابيس اليهود التلفازة من صنع اليهود الثلاجة واشياء كثيرة ههههه ويقول لا لاسراىيل في المغرب هههه بيع ان كل ما لديك في منزلك من صنع اليهود واذهب الى الكهف وعيش هناك عرب الجهل لا حولا ولا قوة الا بالله
تعلمت من متابعتي للأشياء أن اللوبيات ومجموعات المصالح العابرة للقارات هي التي تحرك الاشياء في العالم. أما الدول فهي قمصان ترتديها تلك اللوبيات عند الحاجة.
انا متفق حول حقيقة تضرر مصالح المغرب من تأخر التطبيع.
ولا عزاء للعنصريين وياللعجب اقصى اليسار يتفق مع الخوانجية.
اي يسار هذا
ايماننا بصحرائها هو نفس الايمان بالقدس الشريف و التطبيع يجب ان يكون معاملات تجارية و اذا عمت هانت هذا هو مبدأ من لا مبدأ له و نحمل الجزائر تبعية ما وصلت اليه الامور فلو كانوا اخوة و جار جيد لكان حل هذا الخلاف دون الحاجة الى باقي العالم و لكن العزة بالاثم و البغضاء هي من اوصلت شمال افريقيا الى هذا المستوى من الانحطاط الفكري و الاقتصادي و لن نقبل معسكر شيوعي وسط الاخوة الافارقة و ان اقتضى الامر اسقاط النظام الجزائري عن بكرة ابيه
مرتزقة حركة حماس وحركة فتح مثلهم مثل جبهة بوليساريو مجرد مرتزقة لا هم لهم إلا حساباتهم البنكية بالخارج ومزيد من الجلوس على الكرسي لأطول فترة ممكنة.
بخصوص فلسطين لم يكن لها وجود في التاريخ كدولة بل كمنطقة كانت تابعة للاردن وقطاع غزة كانت تابعة لمصر.
الأردن تنازل عن الضفة الغربية في مؤتمر اريحا في القرن الماضي وبخصوص قطاع غزة مصر تنازلت عن السيطرة عليها.
اليهود طرف من الشعب المغربي ولا داعي لتصنيفهم مع الأمازيغ أو مع غيرهم بل مع كافة الشعب والعلاقة المستأنفة مع إسرائيل في نظري تأخرت كثيرا لأن ما يقارب من مليون مغربي في هذا البلد يعانون في صمت هل نسمح فيهم ونقف مع آخرين؟ أين هو الدستور المغربي؟
الحمد لله ظهر الحق و زهق الباطل
الله ينصرنا على أعداء وحدتنا الترابية
الى التعليق 8.
و هل انت تمثل الامازيغ؟؟
لاتنتظروا من اسرائل ان تساعد المغرب اقتصاديا كما جاء في المقال وانما هذه فرصة لليهود المغاربة ليعودوا الى بلدهم المغرب علانية واحياء صلة الرحيم والاستتمار في ارض اجدادهم التي كفلها لهم القانون المغربي
لكل يعرف اليهود المغاربة بتعاطيهم للتجارة أكثر من أي مهنة. وبعد التحاقهم بدولة إسرائيل أصبح سكان سوس أكثر تقدما في النشاط التجاري. ولأن إسرائيل منشغل أكثر بأمنها أرى أن العلاقات المغربية لن تتجاوز السياحة والإتجار بالتكنولوجية في المواصلات. أما الصناعة فلا مجال لنقل الصناعة العسكرية إلى المغرب حفاظا عن مبدأ الدعم لأمنها. إنما كون أعداء إسرائيل يتقاسمهم مع المغرب سيجعلهما صديقان عن بعد ويبقى التواصل بينهما هو الحافز الأكبر في الوقت الراهن.
هذي من علامات الساعة كل واحد مسؤول عن تعليقه عند الله
الصحراء أمازيغية وهناك عدة دلائل ورسومات تدل على ذلك. أما عن العلاقة مع ٱسرائيل فهناك مليون يهودي من أصل مغربي بها ولهم علاقات متينة مع المغاربة ورغم ذلك أرسل المغرب جنودنا لمحاربتهم في الجولان دفاعا عن سوريا التي خانتنا من بعد.
المغرب ليس من بلد شرق الاوسط
كيف يعقل نكر اكثر من مليون يهودي مغربي و تجاهلهم ثم نكر وطنياتهم و حبهم للمغرب.
عاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية…نحن مع اسرائيل ظالمة أو مظلومة.
وقريبا عودة الصحراء الشرقية الى أرض الوطن.
لقد وصل المستعمر الى مبتغاه اي ترك بؤراة نزاع وحدود بين الدول العربية مع غياب الديموقراطية الدي نتج عنه الفقر والجهل والان يتساومون على مشاعرنا
ومقدساتنا من اجل ارضنا اي هما الرابحونا ونحن المهرولون كنا نتمنى حسن الجوار وتبادل تجاري واتحاد مغاربي او عربي مشترك والان الكل يفكر بشكل اناني نعتدر للفلسطينيين وللشعوب العربية
قيل لطفل مغربي : من هم سكان المغرب الأولون ؟ أجاب بفطرة الناشئة : إنهم الفقراء وحدهم ؟ بالجملة الدم والدين والقبيلة وما جاورهم من مفردات فضفاضة سوى من شطحات السياسية وبالأخص لمن يتحكم في رقاب الشعب وخيراتهم .
النشطاء الأمازيغ يحملون علما غير معترف بها دوليا أما اليهود المغاربة أمازيغ وعرب فيحملون راية الوطن المغربية الرسمية وحبهم لوطنهم دون تمييز بين أعراقه مشهود لهم به . نريد من يوحد وليس من يفرق . أيها النشطاء المنغمسون في الكراهية العرقية لكل ما هو عربي واسلامي حتى الثمالة توقفوا عن أحلامكم
المدمرة للحمة هذا الوطن . أما زيارة بعض النشطاء الأمازيغ لإسرائيل سابقا فلنية في نفس يعقوب . لكن الدبلوماسية المغربية ذكية فاغلقت هذا الباب منذ محمد الخامس رحمة الله عليه و حافظت على روابط متينة بين اليهود المغاربة ووطنهم الأم المغرب حتى لايدخل منه أصحاب المصالح العرقية الضيقة غير الوطنية. امازيغي مستقل حر وطني .
اولا نحن الأمازيغ المسلمون نعتبر القدس مسألة عقيدة فالقدس بالنسبة لنا الأرض المباركة والمسجد الأقصى للمسلمين أما بني صهيون والأمريكيون المعتدون فلا يجوز موالاتهم. والمغرب ليس بحاجة لإعتراف أحد من أجل إنهاء مشكل الأرض الصحراوية ما دمنا نحن أصحاب حق وقضية.
فالإسلام لا يعترف بالحدود والقوميات بين المسلمين. وأسأل الله العلي العظيم أن يجمع شملنا جميعا ويوحدنا على كلمة لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
9 – khlil
لم تترك أحدا إلا و قد نلت منه. كن مطمئنا سأرسل لك طاىرة اسرائيلية لتنقلك إلى الأماكن المقدسة.
حتى نكون سرحاء مع أنفسنا لم ينكر أحد وجود اليهود المغرربة معنا ، إن ما نستنكره تصرفات الصهاينة المحتلين الدمويين ، الذين ارتكبوا جرائم لم يرتكبها أحد ، جميع المبررات التي سيقت لتبرير التطبيع غير منطقية ، أم الحركات الأمازيغية فهي حركة اديلوجية مسخرة وومولة من الخارج بدأت باديلوجية اليسار وانتها بها الحال في أحضان الماصونية العالمية ،
نحن المغاربه يجب ان نقف على نفس المسافه من الإسرائيليين والفلسطينيين .والصداقه والعلاقة الجيده يجب ان تجمعنا بين الفريقين لانه ببساطه لا احد من كلا الجانبين اعتدى علينا في يوم من الايام. والبتالي لا يمكن ان نكن عداوه لشعب لم يعتدي علينا ابدا.
نحن لا يمكن لنا أن نكون اكثر من الفلسطينيين انفسهم. فالكل يعلم انهم تجمعهم علاقات في جميع الميادين مع إسرائيل.
الفلسطينيون هم ايضا يقفون موقفا محايدا في ما يتعلق بالصحراء المغربيه وذالك لكي يرضو كل من المغرب والجزائر حفاضا عن مصلحتهم العليا في كلا البلدين وهذا من حقهم يجب احترامه. و هكذا نفعل نحن في ما يتعلق بمصالحنا العليا.
اما هذا الشي ديال الأمازيغ والعرب والمستعرب غير حيدوه علينا . منفع والو. هدره خاويه .نحن مغاربه وفقط مغاربه.
بداية اود ان اوضح شيء بالنسبة لليهود المغاربة فهم ابناء هذا الشعب ولكن الصهاينة والذين يقتلون ابناء فلسطين انا ضدهم ولا اريد اي تطبيع معهم اما اليهود المغاربة بحكم ما يقوله أجدادنا كانوا يحترموننا ونحترمهم ليس اي عدوة بيننا وبينهم وكان السيد بوريطة واضح حينما قال توجد 700الف يهودي مغربي في الخارج
كل اسرائيليات مرحبا بهن وكل اسرائيلون مرحبا هم في بلدهم الأول المملكة المغربية، ولا نبدل خير منهم،
اذن فرحبا بكم بألف مرحبا
إسرائيل لم تسلح من يحاربنا ويريد أن يسلب منا ارضنا ،كخوا خوا الشرقية التي تضرب فينا بالعلن أمام العالم وبدون حياء وتشتم مقدساتنا وشعبنا نحن مع إسرائيل ومع فلسطين أفعال تنفع الأمم ليس اقوال فارغة
لكل الذين يتطاولون على الامازيغ.
الامازيغية رافد من روافد الشخصية المغربية كلنا امازيغ وعرب نعيش في مغرب متعدد يمشي برجل امازيغية و رجل عربية من أجل مستقبل لكل المغاربة بكل اختلافاتهم لمغرب قبل بمتناقضاته.
تحية لكل الامازيغ الذين تعلمت منهم حب العمل ونصرة الإسلام.
فقط للتذكير: نحن مغاربة والصحراء مغربية ارجوكم ابتعدوا عن النعرات العرقية: فاليهود رغم تعدد انتماءاتهم الا انهم موالون لدولتهم اسرائيل ويعتزون بالمواطنة الاسرائيلية.
اما ان ان تقول الناشط الامازيغي او الحزب الامازيغي او الصحراء الامازبغية فكن حذرا فيما تنطق به: نحن جميعا مواطنون مغاربة ونتمتع بجنسية الدولة المغربية من طنجة الى الكويرة. والسلام عليكم.
الخطأ الوحيد الذي ارتكبه المغرب هو التحالف مع العرب لأن المغرب في الواقع لم يكن يوما دولة عربية 85٪ كانوا برابيراء بعد إحصائيات عام 1924 فقط بعد الاستقلال عام 1956 كما نرى وصول السلفيين والإخوان المسلمين ، منعوا اللغة الأم في المدارس والمساجد بعد رحيل يهودنا في الستينيات وتركت البلاد لهؤلاء الوافدين مما جعل البلاد اليوم غير متناسقة ، اليوم. أتمنى أن يولد من جديد لرؤية بلادنا مرة أخرى وبلد والديهم المغرب بحاجة إلى كل هؤلاء المواطنين اليهود العرب البربر للدفاع عن وطنهم العزيزة من طنجة الى لكويرة ضد عدو ساعدنه بكل الوسائل لتحقيق. استقلاله على مصالح المغرب ، لا نتخلى عن هذه الأراضي المستعمرة ، عاش الملك وعاش كل المغاربة
نتمنى من صفقة القرن أن تنصف الفلسطين أيضا بحل الدولتين و أن يعيشوا بأمن و سلام بعيدا عن الاحتلال و أن يكف عن إغتصاب حقوقهم و أراضيهم.
بصفتي مواطن مغربي أمازيغي لا أعترف بحكومة و حتى ملك يعترف بإسرائيل كدولة لأن في كل بيت فلسطيني هناك شهداء ماتوا من أجل قضية بلدهم فكم من أم إستشهد أبناؤها و كم يتامى و كم من أرامل قتل أزواجهم من طرف الصهاينة و الله لو فتحوا الجهاد سأكون أول المجاهدين اليهود يهود و النصارى نصارى فهل نغضب الله لترضى عنا أمريكا شيء محزن نعيشه مع هؤلاء المتأسلمين في هذا البلد
نعم انه نصر تاريخي .وكنت انتصر هادا .لان اليهود حقيقة لا يكرهون المغاربة .حكت لي عمتي بالضبط سنة 1975 .عن اليهود أنهم طيبون .والقصة طويلة…..وفي تلك الأيام عادت عاءلة جارة منا مكونة من مغربي وامرأته جزاءرية وابنين،واحد منهم درس معي في الابتداءية،ومع الوقت حكو لنا انهم طردوا يوم العيد من الجزاءر .حيت سلبت لهم ارزاقهم وما يكسبون ..تخيلوا دولة مسلمة تطرد عاءلة نهار يوم العيد رغم القرابة التي تجمع بين المرءة والرجل المغربي.لدا ما الفرق بين إسرائيل والجزائر.
قرار اعادة العلاقات و المعاملات بين الشعب والشعب الإسرائيلي هو قرار حكيم ينم على السياسة الرشيدة التي يقوم بها القائمين على هذه البلاد.
ونحن كمغاربة لا يمكننا الا ان نثمن هذه المبادرة الطيبة القايمة على اعادة العلاقات وربط اواصل الاخوة بين الشعب المغربي مواطنيه اليهود المغاربة في دولة إسرائيل خصوصا ونحن نتقاسم هغ هذا الشعب الراقي و المتحضر اواصر تقاسم رافد من روافدنا الثقافية الهوياتية.
نتمنى المزيد من الانفتاح والتواصل بين المغرب و عمقه المتوسطي و يجيب تجريم كل الاصوات النشاز التي تحاول التشويش على هذه المبادرة او محاولة تهيج وتضليل او تعبئة الشعب المغربي لخدمة
مصالح وقضايا شعوب اخرى.
حقيقة الجزائر وصنيعتها البوليساريو هي من دفعتنا لإعادة الاتصال مع اسرائيل.وشخصيا ،اؤيد هذه الخطوة حفاظا على وحدة البلاد
Azul a Gma Abdollah
Bien dit, dommage que dadda Ahmed n'est plus là. Le mouvement amazigh a toujours voulu du bien pour le Maroc, loin de l'idéologie panarabique qui est basée sur la haine de l'autrui et sur la violence
2 – لاحول ولاقوة إلا بالله
اغلب المغاربة امازيغ واغلب الامازيغ كانو يهود او مسيحيين او وثنيين قبل الاسلام وبالتالي ما يجمعنا مع اليهود هي قرابة الدم والتاريخ والثقافة المشتركة انا شخصيا مسلم ولدي اسم عائلي مغربي يهودي حيت جدودي كانو يهود ومعندي حتى شي مشكل لا مع اليهود ولا العرب ولا اي احد غير لي بغا يدخل راسو فالتخربيق وصافي …
تحية اكبار واجلال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي اختار طريق الصواب الدي يعود بالنفع على المغرب واحياء الأخوة والمحبة التي تجمع المغاربة واليهود ضدا على كل من يتشدق بالعروبة والاسلام.
لقد صنف العرب الصراع بينهم وبين إسرائيل بأنه صراع عربي اسرائيلي وبذلك تم استثناء بقية المسليمين( امازيغ- تركيين-ماليزيين…)، ورغم هذا الاستثناء فإنهم ينتفضون لكل زيارة للمقصيين واسرائيل رافضين أي تقارب بينهم وهذا غير منطقي حيث لا يمكنك اقصائي وابعادي من القضية ثم تحاسبني على أفعالي. إضافة إلى ذلك فإن الأمازيع واليهود يفتخرون بعلاقة حسن الجوار واحترام الآخر التي كانت سائدة بينهم في كل مناطق الأمازيغ ( سوس- الأطلس والريف). وخاصة القول إن العلاقات بين المغرب واسرائيل كانت قائمة الذات منذ التسعينات وان كانت بشكل سري اما الان فتم اعلانها فقط.
من يدعي الوطنية فعليه ان لايتجاهل رفع علم البلاد فهذا هو رمز الوحدة الوطنية الحقيقي قوة الشعوب في اتحادها
اليهود عاشت معهم أجدادنا وأسلافنا وليس بيننا وبينهم إلا الاحترام والوقار.
البشر تجمعهم الانسانية وتفرقهم الاديان . هذا هو المنطق في كل العصور
تخليط متعمد من لا تمثل إلا نفسها هدفه تضليل المغاربة،التعاون مع الصهاينة تأييد للظالم و ظلم لمن احتلت أرضه،
ليس الحق لاحد ان ينكلم باسم امازيغ المغرب كلهم هل جمعية تتكون من شردمة من من الاشخاص تمثل امازيغ المغرب كله العلقم طعمه مر لا يمكن لعاقل ان يتناوله و يقول انه حلو هكدا الكيات الصهيوني المحتل لفد سبقنا الاردن و مصر و السلطة الفلسطينية ان ابرموا انفاقيات مع الصهانية مند زمان و النتيجة تفسيم سيتاء و السيطرة على عور الاردن و مستوطنات في الضفة الغربية المشكل ان الكيان الصهيوني عقلينه الاحتلال و التقسيم البلدان على اثنيات عرقية و دينية مشلكنتا مع الكيان الصهيوني المحتل هي انه احتل ارضا ليست له كما اختات اسبانيا سبة و مليلية
إسرائيل لم تسلح من يحاربنا ويريد أن يسلب منا ارضنا ،كخوا خوا الشرقية التي تضرب فينا بالعلن أمام العالم وبدون حياء وتشتم مقدساتنا وشعبنا نحن مع إسرائيل ومع فلسطين أفعال تنفع الأمم ليس اقوال فارغة
il serait tres utile que Israel ouvre un consulat à Oujda pour permettre à nos freres algériens d"avoir le visa d"entrée en Israel pour respirer de l"air frais et d"oublier le pouvoir harki d"alger qui étouffe la liberté ,car le pouvoir harki vit toujours avec des slogans du temps de l"urss défunte,personne ne croit plus aux slogans haineux de ce pouvoir ,ah si il va enrichir son vocabulaire de haine contre le maroc qu"il va appeler le maroc sioniste,et voilà la richesse en haine du régime kabrane d"alger,
pour lui crever les yeux amitié :maroc usa israel,
مالا يعرفه الكثير هو أننا كلنا مسلمين. والإسلام بدأ مع سيدنا نوح و انتهى مع سيدنا محمد. المسلم هو من ٱمن بالله و اليوم الٱخر وعمل صالحا. مع الأسف، العباسيون لحاجة في نفس الخلفاء، اخترعوا الحديث على لسان البخاري "بني الإسلام على خمس" و هذه كانت أكبر خدعة ما وانا نعاني منها نحن أتباع الرسالة المحمدية. ما نحن إلا ملة و المسيحية ملة و اليهودية ملة وكلنا مسلمون. من يدرس كتاب الله بعيدا عن فقه الأمويين و العباسيين سوف يجد هذه الحقيقة……"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ". تحية خالصة لكل من يسعى للسلام و المحبة بين الشعوب.
اذا كان المليون يهودي الذين هاجروا من المغرب صوب اسرائيل مغاربة. فهذا يعني منطقيا وتاريخيا أن ارض اسرائيل ليست وطنهم. ارضهم وأرض أجدادهم
هي المغرب. رحلوا عن المغرب باعداد كبيرة واستقروا في أرض تبعد عن
المغرب الاف الاميال ومنهم من انضم الى جيش اسرائيل وكلهم قاموا بالتجنيد العسكري الذي هو أجباري في اسرائيل وحاربوا بالسلاح الفلسطنيين في ارض لا تجمعها حدود مع المغرب بلدهم الاصلي .في هذه الحالة والمنطق يفرض هذا القول وهذا الاستنتاج. يا أما المليون يهودي مغربي محتلون لارض اجنبية أو مرتزقة والحالتين لا تستدعي لا الشرف ولا المجد ولا الافتخار.
Je salue la pertinence de l’analyse de mon compatriote, Amazighe, moi qui suis soi-disant « arabe », et appuie totalement les idées développées dans son commentaire.
Mon père avait travaillé avec les juifs marocains et il en était ravi et ne gardait que de très bons souvenirs. Moi, j’ai commencé ma carrière par la rencontre d’un juif marocain, pour qui j’avais une grande estime et respect…
Allons donc de l’avant et arrêtons de stigmatiser, l’autre (juif ou israélien) ou les autres, les non-musulmans.
Construisons le Maroc de demain : de l’ouverture, de la tolérance et du développement, avec l’aide d’Israël et de nos vrais amis.
هذا موقف اتى من من ضاعت لهم البوصلة، انا أتفهم هذا الموقف جيدا من شخص أو حركة اتابعها غير مسلمين ، اما ان كنتم مسلمين فاعيدو حساباتكم لان هذا الموقف ستسالون عنه حتما بين يدي الله.
من لديه اي ملاحظه على هذا التطبيع بين المغرب وإسرائيل عليه ان يتوجه بها الى السلطه المخزنيه بشكل مباشر هذا طبعا ان كانت لديه الجرأه الكافيه
حنايا مالنا؟ مصدعين لينا ريوسنا ؟
في كندا ،هناك مستشفى يهودي من أرقى المستشفيات في كندا،كل العرب والمسلمين ،يتداوون فيه،هم يستقبلون جميع الأجناس.
نحن العرب نعثبر اليهود أبناء عمومتنا و هم جزء من الأمة الإسلامية و الدليل هو عندما طُرد اليهود من الأندلس دخلوا بلاد المسلمين (المغرب، الجزائر مصر تركيا …)
لاكن نقاطع الصهاينة
أما الحركة الأمازيغة فهي عرقية (عنصرية) و علمانية كما يعرفها المنتمون إليها. أليس كذالك؟
الحركة الأمازيغة تحب الصهاينة و تكره العرب المغاربة لأنها عنصرية٠ أليس كذالك؟
الحركة الأمازيغة تحب الصهاينة و تكره الأمازيغ المسلمين لأنها علمانية. أليس كذالك؟
الحركة الأمازيغة تحب الصهاينة و تكره اليهود لأنها علمانية. أليس كذالك؟
Maintenant que les Chleuhs qui ont pris tous les pouvoirs au Maroc, ils vont MASSACRER tous les autres avec l'aide de Chaytane, Israheel, France, USA,Hollande,Suisse,Belgique,Espagne,Emirates, Saudia,
Oui, ils ont tous les pouvoirs: 3otmani est Chelh soussi, Wahbi est un Chelh soussi, Lachgra est un chelh soussi, Sajid et Jettou sont soussi et Bien sûr Akhanouche et 3asside sont des soussi..L3anser est un chelh atlas, Laftite, 3omari et benchamasse sont chleuhs Ryafa.La grande majorité des ministres, parlementaires,présidents de communes,conseillers.
Ils ont dit qu'il faut que les CHLEU7 aient tous les pouvoirs politiques, économiques, médiatiques, cinématographiques, ect.
Et Maintenant que c'est Trop le cas, la situation est devenue Trop catastrophique Pour tout le Monde!!!
Et on regrette maintenant l'époque où les Fassis soit disant 'gouvernaient'! C'était bcp Mieux que maintenant!
Et il ya tjrs des chleuhs qui pleurnichent la 'marginalisation!
Alors Dégagez et à Jamais !
C'est vraiment une victoire historique pour le peuple marocain et le peuple israélien. C'est avec une grande joie et d'honneur que j'aie reçu cette belle nouvelle. les marocains et les israéliens sont des frères et des amis lors de leur histoire.
الصحراء مغربية مغربية مغربية
الأمبراطورية المغربية أول دولة أعترفت بأمريكا مند ما يزيد على قرنين ونصف من الزمن
والسياسة لا يعلم خباياها إلا الضالعون في السياسة
الشرويطتان في الصورة برمز نجمة داوود الصهيونية
وجهان لعملة واحدة كره الاخر
عاش المغرب، عاش إسرائيل، عاش فلسطين .
الموت للبوليزاريو أعداء المغرب.
و لا عزاء لأعداء الوحدة الترابية المغربية الجار الشرقي الخبيت.
انا مسلم اولا و امازيغي ثانيا، أشهد الله أني ضد هذا التطبيع و اتبرؤ من هؤلاء الذين يتكلمون بإسم الأمازيغ. الله هو الرزاق وليست اسرائيل. وليذهب إلى الجحيم هؤلاء الذين يعادون الاسلام باسم الوحدة الوطنية. لا تنسوا أن تقسيم و تقزيم الدول كانت الدول الاستعمارية سببه. فلا تنتظروا خيرا لا من اسرائيل ولا من امريكا
يا للهول اول مرة اسمع بامازيغ مسلم عبر بعض التعليقات وكيف تؤدي الصلاة أيها الأمازيغي المسلم ؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انتبهوا جيدا لا نقول عربي مغربي مسلم ولا نقول أمازيغي مغربي مسلم بل يجب القول نحن المغاربة المسلمين لا فرق بيننا وإلا هنا حركات وجمعيات تساندها اجندة أجنبية لزرع الخلاف والفتنة بين المغاربة كوفوا جزاكم الله عن هذه المرادفات . نحن مغاربة مسلمون واللغة الرسمية دستوريا هي اللغة العربية اول واخر لغة وهي لغة الجنة وللاشارة فقط أن ارسشيفات كبار الدول هي باللغة العربية ،هناك اجندة تركب على عدم الوعي المواطن المغربي وتود زرع الفتنة احذروا من الشياطين الانس والجن ملكنا واحد ومغربنا واحد بدون أدنى عرقية.انشري هسبري مشكورة.
نحن المغاربة منذ قرون نذفع ثمن البترول و الغاز بنفس الثمن او اكثر من فرنسا و الدول الغربية ، يعني ايه المغرب دولة اسلامية اذا لم نشترك ونستفيذ كذالك من خيرات المسلمين ، من يستفيذ من هذه الامة الاسلامية فقط الغرب واما افريقيا لم تنفع نفسها بنفسها اكثر من نصف افريقيا يسترزق من دول الغرب . كيف يمكن ان تكون مسلم و جارتك الجزاءرية تصرف اموال لقتلك و سرقة اراضيك . لنكنً واقعيين بيننا ، هل فقط سوف نتفق بعد الموت في جنة الفردوس ، و حتى هذه الجنة التي تجمع العرب و الافريقان مشكوك فيها .
الى 43 بوعو
لايهمني لا سخرية بوعو و لا كوعو
انا احب اليهود و احب المسيحيين و المسلمين و سازور اسراىيل و الاراضي الفلسطينية لأنها اراضي مقدسة لكل الديانات و اقرب بقعة الى قلبي
و لكي لا تختلط عليك الامور انا اتعاطف مع الفلسطينيين و اريد ان تنتهي معاناتهم لكن اريد السلام للجميع .
إنهم فخورون بـ 600 ألف يهودي من أصول "مغربية" ولا يهتمون بحوالي 40 مليون مواطن مغربي
هؤلاء النشطاء البربر أسوأ من الصهاينة، لعنة الله عليهم
هذا ليس بالجديد. لأن الشلوح كانو في الصفوف الأولى لدعم إسرائيل و التطبيع معها علنية… فكانت إسرائيل تدعم الشلوح و تعدهم بإنشاء وطن قومي لهم و إحياء هويتهم كما فعل اليهود أيضا لذالك نحن نرى الشلوح يتوسطون بين الرباط و تل أبيب و يدعون للتطبيع العلاقات بين البلدين… فما كان على الشلوح إلا خدمة إسرائيل من أجل خدمة إديولوجيتهم العفنة و الشوفينية الشعبوية. يعني إسرائيل كانت تهدد المغرب عن طريق الصحراء المغربية و عن طريق الشلوح الذين أصبحو يحملون علم بربري قبايلي دخيل عن المملكة المغربية. و أصبحو يطالبون بالتطبيع مع إسرائيل فهم يظنون أن إسرائيل لن تخلف وعدها… لكن المغرب أحرق هذه الورقة و لن تستطيع أقلية الشلوح المتطرفين من الإسترزاق بهذه الورقة. عدرا جرت العادة أن أقول الشلوح لأن هذا هو المصطلح التاريخي بجانب البربر. أما مصطلح "أمازيغ" ضهر حديتا في السبعينيات بعدما فشلت فرنسا في الضهير البربري الشهير الذي كان يخطط لتقسيم المغرب إلى جمهوريات شلحية.
لذالك أنا أقول شلوح كما نسميهم في أرض الواقع و في التاريخ البربر حتى أنا البربر من أصل عربي من اليمن و الشام تاريخيا و علميا. أدمين قبل عفاك
دعونا من العواطف الغبية التي لاتفيدنا في شيء مصالح بلدي المغرب فوق كل اعتبار،،
والله لو طلب التطبيع مع اسرائيل من طرف النظام الحقود والعدو للمغرب مقابل الاعتراف بدولة الوهم لما تردد للحظة واحدة،،
خيانه مكتمله الاركان سقط القناع اخيرا فضحتونا بالقضيه الفلسطينيه ودعم القدس الان بعتوها
الصحراء حررناها بدم جنودنا ولا ننتضر ترامب الذي قدم لملكنا ملعقه مسمومه
لك الله يا وطني
Donc le traîneur de les équipes nationale va convoqué des joueurs Juiffs d’origine marocains aussi ? J’attends vos commentaires sur se sujet .
وما قولكم في الدول العربية وتركيا وغيرها التي تقيم علاقات مع اسرائيل.نحن الامازيغ لا يهمنا لا اليهود ولا العرب.نا يهمنا هو التحرر من براثن العرب والشرق الاوسط.العرب واليهود وجهان لعملة واحدة..يجب ان نلفظ عنا الثقافة الشرقية والتبعية للشرق..امازيغي حر يقول الحق بدن حرج وبكل جراة
تحية لجلالة الملك محمد السادس لشجاعتة وحسن مبادرته على إعادة العلاقات مع دولة اسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط
عن أي نصر و أين يكمن هذا النصر التاريخي و لم تكون هناك معركة و إسرائيل تبحث عن من يطبع معها منذ امد بعيد و حتى بالمقابل. كل ما في الأمر أن ترامب و نسيبه و نتانياهو قاموا بمساومتنا في قضية صحراءنا العادلة لولا شمتاة جيراننا لما وصلنا لهذا الأمر و السلام
اتساءل لمادا كل هذه الفرحة الكبيرة التي تعبر عنها بعض الحركات الامازيغية المتطرفة! ؟؟!فالمغاربة كلهم لا يعارضون التعايش مع اليهود كديانة.. ولكن ما يجب فهمه من طرف بعض هذه الحركات الامازيفية ان الصهيونية العالمية العنصرية لا تقبل التعايش ولا تعترف بالمكون الفلسطيني المالك الحقيقي لفلسطين.. والدليل علي ما نقول التقتيل والطرد والتهجير الذي تنهحه الحكومات الاسرائلية المتعاقبة في حق الفلسطينيين العزل.. انا ان يتعايش اليهود الحقيقين معنا فهدا امر عادي عرفه اجدادنا منذ القدم..ومنذ عهد الرسول صعس.. وبتاء علي ما تقدم ننصح هذه (الحركات الامازيغية) ان لاتكون متعصبة ومتطرفة اكثر من الاسراىليين.. فالمغرب بلد واحد يتعايش فيه كل ابنائه المخلصين.. ولا مكان فيه للمتطرفين العنصريين كيف ما كان انتماؤهم وعرقهم..
ماذا قدموا العرب للقضية المغربية وهي قضية الصحراء واخيرا هدية جميلة من ترامب الى المغرب قبل ان يغادر البيت الابيض ولكن بالمقابل ومقابلها ضعيف وهو عودة العلاقة المغرب باسرءيل وهذا امر عادي لان اصبحت المصالح قبل كل شيء فالكل يعرف امريكا كقوة عالمية وعندما تفتح قنصليتها في الصحراء المغربية فاعتقد ان مشكل الصحراء انتهى ولم تبقى الا الجزاءر لوحدها مدعمة مجموعة من قطاع الطرق فحتى البوليساريو ليس له وجود
فلا يهم ولا يضرنا اي شيء في ربط العلاقة مع اسراءيل فالمغرب قدم الكثير لفلسطين والقضايا العربية ولكن للاسف فالفلسطنيين لم يعترفو بمغربية الصحراء رغم اننا الدولة الوحيدة التي قدمت الكثير للقضية الفلسطينية
Au no 69
As-tu une attestation que ton origine n'est pas amazigh? Le Maroc est terre amazighe et tout marocain a une origine amazighe qu'il veuille ou non. Arrêtez donc d'insulter votre propre origine. Le fait que tu parles darija ne fait pas de toi un arabe mais un amazigh arabisé. Les vrais arabes sont chez eux en Arabie entrain de s'entretuer comme d'habitude. Pour les islamistes, ils supportent les palestiniens parce qu' arabes musulmans. Jamais les islamistes ont manifesté pour les musulmans de Rohingyas, tués et persécutés, parce que ces derniers ne sont que musulmans, ils ne sont pas arabes
رأي الشخصي
1- لوكنت في منصب صنع القرار ، فسأكون غبي ان فوت فرصة كهاته ، اعتراف امريكا بسيادتنا على الصحراء مقابل "استئناف العلاقات مع اسرائيل " ، هذا انجاز غير مسبوق للدبلوماسية المغربية .
2- كأمازيغي اعتبر أن اسرائيل دولة محتلة لاراضي 67 , وبالتالي فتطبيع علاقتنا مع اسرائيل قد يجعل تواصلنا معهم ايجابي و له معنى وقد يكون ممر لتمهيد للمفاوضات او حوار كما يفعله الليبيون في ارضنا
3- مواقف المملكة فيما يخص حل الدولتين و القدس الشرقية و المستوطنات اللاشرعية هو موقف دائم وثابث و داعم للقضية
4- يجب ان يعرف الخوانجية ان تركيا و سيدهم أردوغان يعترفون بدولة إسرائيل مند 1948 و لهم سفير في تل ابيب أما المغرب سيفتح مكتب اتصال هدفه التجارة فقط
5- سؤال الى مناهضي هاته الخطوة ، هل يستطيع الفلسطينيون ان يعترفون بسيادتنا على الصحراء كما تفعل دول الخليج مثلا
قبل دخول الاسلام الى المغرب كان الامازيغ واليهود مثل الاخوة..لهذا وجب اعتبار الحنين شيئا طبيعيا بينهما.
الجميل والذي يثلج الصدر جل التعاليق مع بناء العلاقات مع دولة اسرائيل وانقراض أصوات العروبيين من جهة واكتشاف المعلقين على أنهم امازيغ جنيا ولا علاقة لهم مع قوم عربان الا القيم الإنسانية نحن نشطاء الحركة الامازيغية نطالب بذالك منذ زمن طويل بأن توطيد علاقاتنا مع دول غير عربية تعني بالنسبة لنا الحضارة رة والتقدم والبناء والعكس مع الأعراب التخلف والحقد والكراهية والجهل والظلامية والرجعية مجرد سوال وال متى تضامنت معنا نحن المغاربة فلسطين بفصاءىلها وحكومتها وشعبها مع قضيتنا في الصحراء.؟؟هل تظاهرت فلسطين في غزة لنصرتنا وموءزرتنا في قضية الصحراء.. ؟؟بل العكس جورج حبش فلسطيني مسيحي اكبر عدو المغرب في قضيتنا. واخرهم سفير السلطة الفلسطينية لدى الجزاير ضد وحدتنا الترابية؟ زد على ذالك المشارقة يعتزون باقلياتهم المسيحية تجدهم في السياسة والفن والادب..ونحن المغاربة الامازيغ لا يحق لنا أن نعتز ونفتخر بقاليتنا اليهودية…حلال عليهم وحرام علينا. اي منطق هذا..؟ ؟اليهود مغاربة ويحبون بلدهم ونفتخر بهم ولانخجل من ذالك. انهم إخوتنا في الوطن وهويتنا مغربية ولاقبل املاءات من احد خصوصا العرب. انتهى.
من خلال التعليقات احسست اني بين صهاينة يثقنون اللغة العربية .
-السيد كجي يقول ان العلاقة كانت سرية يعني مثل الزنا اليوم اصبحت علانية اي زواج غير متجانس .المغاربة لن يطبعوا مع الصهاينة قتلة الاطفال
-بوتشطارت يقول ان امغار بادر الى زيارة الكيان واقى خطابا باسم الحزب الدمقراطي الامازيغي .بالفعل حزب مبني على الكراهية والعنصرية لايمكن الا ان يتوافق مع كيان عنصري وهذا النكرة لاتاريخ له ولو سمعه القاءد الامازيغي عبد الكريم الخطابي وموحى اوحمو وغيرهم من الوطنيين رحمة الله عليهم لاصابهم القرف من هذا الفعل المشين
-وبصفتي امازيغي لم اجد من حولي اي امازيغي يساند التطبيع مع العلم اننا مع الديانة اليهودية السماوية وضد الصهيونية
-ومن يعتقد ان الامريكان واسراءيل سيغرقون المغرب بالاستثمارات فهو واهم وخدوا العبرة من مصر والاردن الفقر المذقع .ودول الخليج ينهبون اموالهم بالقوة كما يفعل المجرم ترامبرا
-اذا فشلتم في التطبيع مع الجارة الجزاءر ووجدتم صعوبة في اقناعها فامريكا سهلت لكم التطبيع بمجرد تدوينة ترامب على التويتر .التطبيع الفايسبوكي ساءر الى زوال والمقاومة ستعيش ولوكنا في زمن الرداءة وتحية للاحرار
هذا يوم عظيم وتاريخي…يوم رجعت فيه الي المياه الي مجاريها الطبيعية حيث سيلتقي الشعبين الاسرائلي والمغربي لتحقيق الحلم.
trump a fait une déclaration attention = ce n est pas
une loi avec le nouveau PRESIDENT J B que le
maroc n a pas félicité il va vous rester juste la relation
avec les sionistes tueurs des enfants palestiniens soyez démocrate et publiez
فيما يتعلق باليهود المغاربة و الناس للي كيدافعو عليهم . أولا : هم مغاربة آش داهوم لفلسطين . و أكثر من 50% من كوادر و أعضاء حزب شاس الديني المتطرف هم يهود مغاربة . و كبار الضباط في الجيش الذي يقتل المسلمين . علاش منفعوناش هادي شحال ف الصحراء . أما بعض الناس . راه باين بللي يقدر يبيع الشرف ديالو و كلشي من أجل مصلحة دنيوية . قاليك الجالية اليهودية . هوما ݣاع ما عقلو عليك . مشاو لارض الميعاد هههه
إلى رقم 2 : لا حول و لا قوة الا بالله !!!!
يا اخي العربي لا احد ينكر الروابط العريقة و المتجدرة بين العرب و اليهود و لا فرق بينهم جغرافيا و تاريخيا و لا اخلاقيا إلى يومنا هذا لكن الذي وقع في نفس يعقوب فيما ذهبت إليه بين الأمازيغ و اليهود هو ان الأمازيغ يعملون جاهدين لإخراج هذه العلاقات العربية اليهودية إلى العلن و كفى التستر عنها لأنهم خاصة القوميين العرب يستغلونها في السر و يتهمون الأمازيغ في العلن !!!!!
ثم هل يوجد في الامارات و مصر و الأردن و قلب جزيرة العرب أمازيغ؟؟؟؟
نصف فلسطين متحدون و يعملون في اسرايل و لم تقولوا يوما فيهم لا حول ولا قوة إلا بالله!!!!!
لكن لمجرد ان قال شخصان امازيغينا انهم مع التطبيع تفكرت ذكر الله !!!!!
ما قام به المغرب مع دولة إسرائيل يعتبر عاديا جدا نضرا للمصالح المشتركة بين البلدين . أما الجار الشرقي فلا خير ننتظره منه والحوار بين فلسطين واسرائيل فسيتعزز مستقبلا هنيئا لبلدنا بهذه الخطوة.
التقسيم هدا هو ركن الرحى في السياسة الاستعمارية، مقال يتحدث عن فرح الأمازيغ بالتطبيع مع الاحتلال الإسائيلئ وبالمقابل طبعا سيكون هناك غضب للمكون العربي من أي شكل من أشكال التقارب مع الكيان المصطنع. تجزيء الأمة إلى كانتونات عرقية وطائفية متصارعة والتي يتوقف استمرارها على الانبطاح الدائم للكولونيالية هو حققه فعلا المشروع الصهيو أمريكي بأيادي وأقلام مسترزقة
طبعا يعتبرونه نصرا تاريخيا فهذه الفئة تعرف ان الصهاينة يلهتون وراء كل قضية تثار في دولة إسلامية هدفها التقسيم ، ولا يخفى على أحد النزعة الانفصالية التي تميز الأمازيغ، الذين يعتبرون العرب بمثابة المحتل ، انا لا أعمم ولكن اتحدث عن كثير منهم .
يهود شمال إفريقيا في جلهم أمازيغ أصليون لم يتخلوا عن أول عقيدة توحيدية إعتنقها أسلافهم. ولذلك لايصح قولنا: اليهود والأمازيغ، بل نقول: الأمازيغ اليهود والأمازيغ المشلمون.
90.
لمن يجهل
الاعراب هم البدو وكل من بدى جفى
وقد يكون البارباري البدوي اعرابي كذلك
أما العرب فهم من اخرج الهمج من الجاهلية الى المعرفة والمدنية والتحضر
اليس كذلك
ولا تنسى الشعب الأمازيغي يستنكر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني،
من أمازيغي مغربي أقول شكرا لملكنا الحبيب على هذه الخطوة اليهود أصلهم عريق في المغرب يعود للمأت السنين أو أكتر و لطلما أبانو عن حبهم و لإخلاصهم له ، و لايجب أن ننسى أن في إسرائيل برلمانيين و وزراء من أصول مغربية ناهييك عن التعاون الذي سيكون بالتأكيد في صالح المغرب . و فلسطين ستظل قضيتنا.
تحية صداقة جار اسرايلي ولا جارحاكم جزايري لم نرى في حكام الجزاير سوى الشر والحسد والحقد قلتها قديم وزلت اقولها جار يهودي ولا جزايري اليهود جيران فلسطين من قديم الزمان فلسطين لها مؤسستها لو تركها بعض العرب امتال الجزاير لحققت فلسطين الاستقلال ولكن امتال حكام الجزاير لم يتركها لتحقق المبتغا ولم يتركها لحل الدولتين اما امثال بومدين وبوتفليقة والقدافي جعلو فلسطين في ورطة مند ١٩٦٧
يجب التمييز و التفريق بين اليهودية كديانة و الصهيونية كحركة استعمارية تستهدفك انت كذلك يا من تطبل للتطبيع , تطبيع الحكومات لا شأن للشعوب به ولكن تطبيع شعبي لا و الف لا . قد بدأت و نجحت اسرائيل في تمزيق نسيجنا الوطني و نجحت في استخدام العرق “امازيغي؛ عربي " لادخال الفتنة لبلدنا الامن . فيا معشر القوم الا تاخذون دروسا مما يجري حولكم و في كوكبنا الارضي : العراق , سوريا ، مصر و اليمن . الحركة الصهيونية و لوبيات السلاح لا يريدون بلدا ينعم بالسلم , و يحاربها ، بل تخلق حربا في البلد نفسه و تستمع بالمشاهدة لحين خرابه
أين اختفى مناهضي التطبيع؟ اين هي تلك المقاوة الشرسة ضد الأمازيغ وهم ليس لذيهم لاحزب ولا مؤسسة سياسية تشرع أموركانت خارجية أوداخلية. ألم يعطي النظام المغربي العروبي و أزلام العروبة الذليل القاطع على أنهم اعداء الأمازيغ يمنعون حتى الأسماء الأمازيغية وأصدقاء حميمين لإسرائيل ومغتصبي أطفالنا بالآلاف ؟ أيها المستعربين الذين يركب العرب على ظهورهم، أي تمثال مقدس تنصبونه مكان القضية الفلسطينية اليوم، وتتهموا الأمازيغ بالكفر والإمتناع من السجود له؟
السلام عليكم
إلى صاحب الرد رقم 12
لا تسب الأعراب وأنت تكتب بحرفهم ويتلذذ لسانك بلغتهم، يكفي عنصريه، إجعلوا المغرب جنة تسامح مع بقية الأعراق.
الجزاير تتهم اسرايل بالله عليكم هل رايتم مرة اي اسراييلي القي عليه القبط في قضية الارهاب اواسراييي قتل اخوه القومية الجزايرية هي التي لم تجعل شعب القبايل لنيل الاستقلال وتدعي التحررية الزايفة الجزاير عايشة في ظلام عسكري لم تخرج نه سوى بالحراك المبارك
إلى 44
مواطن غيور
من أين أنت ومن أصلك، الأمازيغية تسبب لك حساسية مفرطة فحذاري حتى لقاح كورونا لا يقبل من لديهم حساسية مفرطة…
7 – عزيز الريش
تعليقك يا جزائري مكشوف. ما دخل الجزائر في قرارتنا السيادية الوطنية. نحن لا نعير للجزائر اي اعتبار.
الروابط بين العرب واليهود عامة قديمة قدم الزمن فهم أبناء أب واحد وهو سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم وليس هناك أية علاقة بين اليهود والأمازيغ إلا لشئ في نفس يعقوب
l'ennemi de mon ennemi est mon ami
معروف أنه الأمازيغ عندهم عقدة من العرب وبذلك كي فضلوا اليهود على العرب ولا يجب أن ننسى أنه اليهود فيهم الصهاينة وهاد النوع من الناس ( الصهاينة) خايبين بزاف غدارة
إلى 1113 med
اليهود كانوا هنا في المغرب ثم رجعوا إلى بلدهم
و العرب جاؤا و لم يرجعوا بل قاموا بفرض لغتهم علينا و منعنا من لغتنا بل اكثر من كل هذا يريدون منا ان ندافع ان ارضي العرب بل اكثر هذا وذاك يريدون انشاء دولة عربية اخرى في صحراءنا فهل في نظرك من الصواب ان نحب العرب ؟؟؟؟
مباركة الحركات من الامازيغللتطبيع مع اسراءيل والترحيب بها لا اظنه من بعتا من حب المصلحة العلي للوطن انما هو يستر شيء ومن واءه حقدوكراهية للمحيط ادن الترحيب وقبول التطبيع يجب ان يراعي اجماع المغاربة وواهدافهم الاقتصادية لمزيد من الاسواق التجارية ومنافد اخرى لسياحة دون التنازل عن التزمات وعهود المغاربة
ارحب باقامة علاقة جيدة مع اليهود فهم يقفون مع المغرب و يعتبرونه بلدهم عكس جيراننا اللذين يكرهوننا و يتمنوا لنا الاسوأ…الانبياء اغلبهم يهود وانا ارحب برجوع اخواننا اليهود لبلدهم المغرب و سندافع عنهم كما يدافعون عنا…صديقي التقى بيهودي في فرنسا صدفة و اصطحبه لبيته ورأى كم يحب اليهود المغرب و صورة الملك الحسن الثاني معلقة في بيتهم…اسرائيل تحبنا و يجب ان نحبهم….انظرا الى الجزائر ماذا فعلت بنا تريد لنا الهلاك و بتر صحراء المغرب و جعله صغيرا….اسرائيل بلدي و احب ان نعيش معهم في سلام و جنبا الى جنب بعيدا عن الكراهية و التطرف….
السلفي العِرقي المتطرف يصر على مواصلة مهمته القذرة، عبر ضخ حقده الإسلام-فوبي الذي تشرّبه من مقررات المدرسة الفرنسية-البربرية .. الكيان الفرنكو-كولونيالي، بحجمه الدولي، يرفع راية الإستسلام و أيتامه يتهارشون .. حاروا دحادحا عاد مسعود و رابحا !!!
من يدعي أنه. كي يزكي نفسه وأن لايخدع مشاعره، عليه أن يقوم بفحص موروثه الجني. ومن حقه بعد ذالك أن يدافع عن عروبته. وهذه العملية متوفرة وسهلة وتبين لك أصولك بالتدقيق. الخريطة الجينية الدولية المحددة لأصول الشعوب تشهد أن بالمغرب 1٪ من العرق العربي. وهذه المعلومات متوفرة عبرالانتيرنيت للجميع. أما أن تقول أن المغاربة سواسية قد إختلطوا بالعرب ولا نعرف الأول من الآخر، فهذا كلام ضمن الخدع التعريبية. لا يجب طرحه قبل طرح أسئلة أخرى وهي: اذا أخدنا بمبدأ المساواة فلماذا التعريب الجنوني مقابل إقصاء الأمازيغية؟ لماذا لا تحظى لغة الأمازيغ بنفس الفرص والمالية من طرف الدولة؟ لماذا التهميش الشبه كلي بالإعلام ؟ لماذا تمنع الأسماء الأمازيغية وتعرب أسماء المدن والقرى والشوارع؟ لماذا نسمي المغرب بالبلد العربي ولارائحة أمازيغية تذكر؟ و الائحة طويلة. هذه هي الأسئلة التي يجب طرحها قبل الإدعاء أن المغاربة سواسية. إذا أحببت أنت كل ما هوعربي؟ فأنا أحب كل ما هو أمازيغي وأنا أحق منك لأن هذه أرض أجدادي منذ آلاف السنين، لم أتي لا من الغرب ولا من الشرق.
هذا التطبيع سيبقى وسمة عار على الشعب المغربي و هذه اكبر هزيمة في التاريخ يتلقاها الشعب المغربي.
اين انتم يا احفاد يوسف بن تاشفين.
لقد اختار الله أن تكون الأمور هكذا، فليس هناك سبب لمعادات بني اس ايل،فالعدو الحقيقي هو الظالم الدي يحاول ان يقسم بلدك إلى اشلاإ ،ادعو اس ايل الي بناإ قاعدة عسكربة أمريكية مغربية مشتركة في الداخلة عربونا لوفايهم للمغرب، يحيا المغرب أمريكا اسرايل، لاتحلمو بالمخطط الأطلسي انه غريق جدا.
عاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية… عاشت الصداقة المغربية الفلسطينية.. نحن المغاربة أصدقاء لكل الشعوب و مصلحة المغرب فوق كل إعتبار.. نحن الشباب الأمازيغي نعشق و طننا و أراضينا المغربية المقدسة.
الروابط بين العرب واليهود عامة قديمة قدم الزمن فهم أبناء أب واحد وهو سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم وليس هناك أية علاقة بين اليهود والأمازيغ إلا لشئ في نفس يعقوب
هكدا هم الأمازيغ مسالمون طيبون قلبهم سليم تحية عالية لكم من اخ امزيغي الأصل
ما يحكيه لنا أجدادنا من علاقات أخويا تربطهم باليهود المغاربة في جبال الاطلس ندرك مدى انفتاحهم وتسامحهم ،عكس ما نسمعه الآن من طرف بعض الجماعات الإسلامية والاحزاب التي تدعو للتعصب والاكراهية ضد اليهود،نحن مع التطبيع شاء من شاء تكره من كره.
وأخيرا سيسجل التاريخ بحروف بارزة:
رضى النصارى واليهود طالما كان منتظرا..!
لا مجال للرد و نسامح عسكر الجزائر الذين دفعونا لهذا دفعت
فلا سامحهم الله
بصفتي أمازيغي مسلم انا ضد تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل، وهؤلاء النشطاء لا يمثلون الامازيغ المسلمين
قرار تطبيع العلاقات بين المغرب و اسرائيل قرار حكيم و وواقعي .
و الاهم انه سحب البساط من تحت أقدام المتطرفين الأمازيغ الذين كانوا يسوقون انفسهم كدعاة سلام و تعايش.
الان احترقت ورقتهم.و هم في الحقيقة كائنات حاقدة لا تقل شوفينية و أذى عن المتطرفين من القوميين البعثيين و الإسلاميين.
اما القومجيون و أنصار المد الاسلامي فقد فاتهم القطار.
لما كان القوميون في السلطة و ليس المعارضة اي لما كانت في يدهم السلطة ماذا قدموا للقضية الفلسطينية؟ لا شىء.
بل ماذا قدموا لشعوبهم من غير الموت و القمع و الدمار.ماذا قدموا في العراق و سوريا و ليبيا و في مصر سوى الموت و السجون و الخراب.ماذا قدم ناصر و صدام وحافظ الأسد و القدافي.
اما الإسلاميون فحزب العدالة و التنمية في المغرب خير مثال على النفاق و حب المال و الجاه و السلطة و تجسيد بشع الجوع الجنسي و السلطوي.
بصراحة انتظر بداية الرحلات المباشرة بين المغرب و اسرائيل للذهاب الى الأراضي المقدسة.
هاد الناس اللي كا يعرضو التطبيع مع اسرتئيل خاصهم الحبس لانهم يعارضون قرارات الدولة و يدعون الى الكراهية
من الآن فصاعدا سوف نقول " شالوم " بدلا من " السلام عليكم "
Je suis stupéfait par cette réaction de certain politicien amazighs qui accepte la normalisation avec Israël et ses dirigeants sionistes.
Pourtant ,ils ne cessent de dénoncer l attitude des autorités marocaines face à leurs revendications.
Ce sont vraiment des hypocrites.personnelement je n' ai rien contre les juifs ,nous sommes tous des frères.mais je refuse catégoriquement la sionisme et le répression des Israéliens vis à vis de nos frères palestiniens.
Et mon profond Respect à tous les amazighs libres et laux vrais marocains qui ne vendent pas leurs principes.
الوجود اليهودي بالمغرب قديم قدم اليهودية، ويرجح عدد من الدراسات أن قدومهم إلى شمال أفريقيا جاء في أعقاب خراب الهيكل الأول في عام 586 ق.م، وتوالت بعد ذلك الهجرات، بينما يذهب اعتقاد آخر أن اليهودية إنتشرت بين سكان المغرب الأوائل، وهذا ما تعززه بعض الدراسات الحديثة للمعلم الوراثي (الهابلوغروب
بات مؤكدا ان المنطق والواقعية هو السائد في النهاية.
الحركة الأمازيغية على العموم افلتت من التجيش وراء اديولوجيات الدمار والانعزال التي مثلتها التنظيمات الحاملة لاديولجية القومية العربية الحالمة بمسح كل ما ليس عربيا بما في ذالك اسرائيل ونفس المنطق لذى اصحاب الاسلام السياسي الذي يريد طمس ما ليس عربيا اسلاميا.
الامازيغية كحركة تومن بالتعدد والاختلاف والدولة المدنية المتسعة للجميع.
اليهود هنا او في اسرائيل هم قبل اي شيء انسان ويساهمون في تطور العالم وعاشو مع الامازيغ ولا يزالون كاخوة ولبوا نداء الوطن دائما لم يخونو المغرب ابدا,
فكيف للامازيغ خاصة والمغاربة عامة ان لا يفرحو باعادة العلاقات مع إسرائيل
الى الحالة الطبيعية مرحبا بالاخوان الاسرائليين في بلدهم المغرب
والحمد لله ان لدينا ملكا حكيما فوق كل الاديولوجيات .
اول من طبع مع اسرائيل هم العرب تذكروا جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الاردنية ومؤخرا الامارات البحرين ودول عربية اخرى في طريق التطبيع
رغم انهم يعتبرون ارض فلسطين عربية احتلتها اسرائيل .
كفا مزايدات على تطبيع المغاربة او الامازيغ مع اسرائيل فهي لم تحتل ارضهم .