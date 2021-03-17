نشطاء بفكيك يرفضون التعويض ويطلبون مقاضاة الجزائر أمام "العدل الدولية"

يضطر، غدا الخميس، عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة “العرجة” إلى المغادرة، بعد تبليغهم من قبل السلطات الجزائرية بضرورة إخلاء الضيعات الفلاحية في أجل أقصاه 18 مارس الجاري.
ووفق أول بلاغ رسمي من السلطات المغربية، فإن القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية في الجزء الواقع شمال وادي “العريجة” هو قرار “مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري”.
وقال فلاحون حضروا اللقاء إن باشا المدينة أخبرهم، بحسب ما أكدته السفارة الجزائرية في الرباط له، بأن هذا “القرار ليس نهائيا ويرتبط بتداعيات وباء فيروس كورونا”.
وأكد نشطاء من فكيك يتابعون هذا الملف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السفير الجزائري ناشد الساكنة لضبط النفس تفاديا لأي تصعيد أو توتر بسبب هذا الإشكال.
وجمع مستغلو الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة معداتهم من ألواح الطاقة الشمسية والمضخات وأغراض أخرى كانوا يستعملونها في الواحات التي تضم أزيد من 150 ألف نخلة تنتج تمورا معروفة باسم “العزيزة” وهي نادرة وأسعارها مرتفعة جدا، بالإضافة إلى منتجات أخرى من النباتات.
وحسب خلاصات عامل إقليم فكيك مع المتضررين، فإن السلطات المحلية لم تقدم أية حلول عملية وأكد أن السلطة الإقليمية، وبتنسيق وتشاور مستمريْن مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.
وأوضح محمد بوزاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك، أن منطقة “العرجة” ليست هي الأرض المغربية الوحيدة التي استولت عليها الجزائر، مشيرا إلى أن تعويضات الأرض لا تقدر بثمن.
وأكد الناشط ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه عُقد اجتماع موسع عبر تقنية “الزوم” شارك فيه العشرات من أبناء ساكنة فكيك داخل المغرب وخارجه، مشيرا إلى أن اللقاء خلص إلى تكليف محامين أكفاء للتنسيق مع القضاء المغربي لرفع دعوى قضائية دولية ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية (لاهاي).
وطالب المتحدث ذاته بضرورة تبني خبراء القانون المغربي لهذا الملف؛ “لأنه يتعلق بأملاك مواطنين مغاربة في دولة جارة، حتى لو افترضنا أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين حسمت الموقع الجغرافي لصالح الجزائر”.
وأشار بوزاهر إلى أن اتفاقية 1972 تتحدث عن الحدود في قمم الجبال خلف واد غير مسمى تحديدا بالاسم، داعيا إلى عدم السكوت على التحرك الجزائري؛ “لأن جارنا سبق أن أخذ منا 7 واحات وليس فقط منطقة العرجة التي يجري الحديث عنها اليوم”.
وفي حالة عدم تراجع الجزائر عن قراراتها، ستكون الحكومة المغربية مطالبة بتعويض الفلاحين المغاربة؛ لأنها تركتهم يستغلون أرضاً لسنوات وهي ليست أرضهم، وباتت هذه الواحات مورد رزقهم الوحيد، بعدما ورثوها جيلا بعد جيلا.
ويرى كثير من الخبراء أن الدولة الجزائرية عمدت إلى إثارة هذا الملف في سياق سياسي جزائري داخلي يتسم بغليان شعبي ضد النظام الحاكم؛ وذلك في إطار ترسيخ فكرة “العدو الخارجي” التي تحرص الواجهة السياسية الحاكمة في الجزائر على ذكرها في جل تصريحاتها تقريبا.
دابا بغينا غير نفهمو الله يرحم الوالدين واش هاديك الأرض جزائرية أو مغربية؟؟؟
نريد تفسير من الحكومة لما يقع ،يجب توضيح المشكلة .
قرار لن ينفع الجزائر ولن يضر المغرب الغرض من استفزازي فقط و لاعطاء الجزائريين جرعة من الوطنية و الفخر بالعسكر كلما كنت لديهم مشاكل داخلية يفتعلون مشاكل خارجية. لا اتدكر ان في 2009 في عز الحراك في المغرب و 20فبراير لم يقم المغرب بختلاق مشكلات مع الجيران لتغطية على الحراك. لاكن العسكر لهم هاته الوصفة السحرية التي تنطلي على اغلبية الشعب المغبون. المتضرر من جهتنا فلاحون بسطاء.
هل هي أرض مغربية ام جزائرية،فالتنازلات المغربية تدفع الجزائر إلى التعنت،كيف المغرب يرد بحزم على أسبانيا وألمانيا ويتخاذل أمام الجزائر،يجب تنوير الرأي العام بكل وضوح،ربما غذا ستطلب الجزائر من سكان وجدة المغادرة،الجزائر تبحث عن الحرب،رغم المآسي التي تنجم فعلينا بها لإرجاع تندوف كولومب بشار وغيرها من المناطق
ما قامت به الجزائر ليس بالأمر الجديد، لكن ما يثير الإستغراب و الدهشة هو الصمت الرهيب للحكومة و وزير خارجيتها فلحدود هاته الساعة لم يصدر أي رد رسمي يؤكد أو ينفي أحقية الجزائر في تلك المنطقة.
بزاف على الدبلوماسية و ضبط النفس.
الجزائر فتخت غلى نفسها ابواب النار،هناك وثاىق من الموتق الفر نسي ابان الاستعمار تؤكد احقبة هولاء الناس على اراضيهم،قضية الصحراء الشرقية تعود من جديد ،قطع الماء على ولايةىبشار خيار من بين الخيارات لكبح استفزازت جار السوء بعد الهزيمة المدوية في الصحراء المغربية
Et dire qu’ils y’avais des gens qui disaient de libérer Sahara charkya bechar tindouf ect ect.
غليان داخل الجزاىر لايهم المزارعين او كوفيد كما يدعي سفير الجزاىر لانعلق عليه انهم لا يعرفون اعراف او مواثيق دولية حكومتنا تعرف هدا النظام الغريب لمادا دولتنا بقيت ملتزمة الصمت ادا تم حسم الحدود وماهو مقدار التعويض الدي ستقدمه دولتنا للمزارعين اما عن رفع دعوى ضد هدا النظام في محاكم كفرنسا هي خلقت المشكل وهي من نصبت هده العصابة وهي من عملت دولة لهم على حساب اراضي مقتطعة من دول الجيران الدي يجب هو على المغاربة الاتصال مع هده الدول الدي اخدت منها فرنسا وضمتها الى هده العصابة ان ترفع دعاوي للمحاكم المختصة
لكم الله يا أهل فجيج المحاصرة..
أخذوا واحات زوزفانة.. والآن يأخذون واحات العرجة.. بل أخذوا بني ونيف وبشار وتندوف..
ولا حياة لمن تنادون..
لكم الله يا أهل فجيج..
فرضا هده أراض جزائرية لمادا تركتم الفلاحة يستعملونها و من جهة أخرى هل أدرك المسؤولون انهم تركوا الجهة الشرقية تعتمد بشكل أساسي على (الكرم) الجزائري كنتم مهنين و دابا ملي الجيران أغلقوا علينا اوى لقاو الحلول ،و الله لا لقيتوه
النضام الجزائري دائما يستغل الهروب من الواقع المر الدي يقع فيه وخاصة الشياسية والاقتصادية والاجتماعية والحراك الشعبي والانقسمات بين النضام وهدا ما جعله كل مرة يبتكر مشاكل مع المغرب وعلى المغرب ان لايسمح في الصحراء الشرقية سواف في المحافل الدولية عندما استعمرت فرنسا اراضي مغربية بالقوة وتركتها للجزائر لان المغرب هو من استقل الاول وهناك اراضي كثيرة استولت عليها فرنسا وتركتها للنضام الفاسد مثل اراضي مالي والنيجر وليبيا وتونس لابد من فتح مفوضات وفتح مسار لاسترجاع كل الاراضي المغربية سواء بالمفاوضات او محاكم دولية او الحرب
كثرة الثرثرة لا تنفع ياحمادي اين اصحاب الكلام الكثير ان المغرب ووزير الخارجية بوريطة و…. لهم قوة وشخصية فريدة،
المانيا مسكينة راهي خايفة من المغرب ههههه ياحسراه….
شكون داها فيك يا زميتة نهار العيد
ادعو الى ضبط النفس..الخطوة الجزائرية تأتي ردا على توسيع الحيش المغربي للجدار الرملي نحو الحدود مع الجزائر في منطقة تويزكي قبالة اقليم أسا…علما ان خطوة المغرب تأتي ضمن حدوده وتهدف إلى دفع تسربات البوليساريو بعيدا…منطقة لغرجا لن يقدر العسكر على تنميتها كما كان يفعل الفلاحون المغاربة…بنادم فنيااااان….أرض المغرب واسعة ولله الحمد ..فلتوفر لهم العمالة مناطق بديلة…هذا هو الحل..
الأرض جزائرية 100 بالمئة.. ومن حق الجزائريين الإستفادة من أرضهم.. في المقابل يجب على المغاربة أن يتقدموا بالشكر للجزائر شعبا و حكومة على سنوات من رحابة صدرنا وصبرنا.
أنشر يا هسبرس.. أليست هده هي الحقيقة الكاملة
ننتظر توضيح وزارة الخارجية في أمر يتعلق بالسيادة المغربية وكرامة مواطنين مغاربة عزل في مواجهة عدو خارجي !؟
شكرا للجريدة الالكترونية هسبريس منذ إستقلال الجزائر و هذه الأخيرة تضم أراضي أهل فكيك بدون اي إعلام و السلطات المغربية تمنع ألتحاق أصحاب الأراضي ببساتينهم حيث توجد منابع الماء و الوديان مما أدى إلى حرمانهم من مصدر قوتهم حان الوقت اليوم لإيجاد حلول ناجعة لتعويض أصحاب الأراضي و الذين أستثمروا فيها جميع ما يملكون من مال و جهد منذ سنين طويلة.
بما ان المغاربة هم من قاموا بغرس النخل من حقهم نزعها او انتشالها او حرقها ولا تركها لآل بوخروبة.