نشطاء في الفقيه بنصالح يطالبون بمحاسبة المفسدين

تحت شعار “لا للفساد، لا للتضييق على الحريات العامة، نعم لمحاكمة المفسدين”، أحيى الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالفقيه بنصالح، بحضور مكونات “الجبهة الاجتماعية” بالإقليم، مساء السبت، الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير.

ورددت حناجر المشاركين شعارات تندد بـ”الفساد والاستبداد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، وتطالب الدولة بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الحراك الشعبي، والكف عن قمع الحريات وضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي”.

وسجلت الكونفدرالية تشبثها بالوحدة الترابية واستعدادها الدائم للدفاع عنها، كما عبرت عن دعمها للقضية الفلسطينية و”مساندتها الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع”، معلنة “رفض كل أشكال التطبيع”.

وشددت الكلمة التي تم إلقاؤها بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية على “أهمية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية كدعامات أساسية لبناء نموذج تنموي بديل يضمن للمغاربة ظروف عيش أفضل ويحترم كرامتهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وطالب المتظاهرون الدولة بـ”مضاعفة جهودها لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال، إثر التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة كورونا على الطبقة العاملة”، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة غير كافية، بالنظر إلى فقدان حوالي 432 ألف عامل مناصب عملهم خلال الجائحة.

وجرى التأكيد في هذا السياق على أولوية الحفاظ على مناصب الشغل وحماية الأجراء في القطاع الخاص، وعلى ضرورة مواصلة الدولة ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية كأساس لبناء الدولة الاجتماعية، وتوسيع مجالات الحماية وتحسين أشكال الحكامة.

ودعا المحتجون إلى “محاسبة كل المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بالإقليم، المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام، وكذا حماتهم”، مشيرين إلى “استفحال ظاهرة لوبيات مافيا العقار بالمدينة، وهيمنتها على أراضي الملك العمومي، وتوسعها على حساب المساحات الخضراء ومشاريع السكن الاجتماعي-الاقتصادي- والمشاريع الثقافية والرياضية والاجتماعية”.

كما أثار المحتجون انتباه المسؤولين إلى قلة الأطر والموارد البشرية والمعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي، وإلى النقص الحاد في البنية التحتية بالنسبة للمؤسسات التعليمية، (القاعات المفككة، المعدات والوسائل التربوية، المختبرات، المكتبات المدرسية، المرافق الصحية…).

ونددت الوقفة الاحتجاجية بـ”غلاء فواتير الماء الصالح للشرب والكهرباء، وضعف صبيب الماء ونقص جودته، وكثرة الانقطاعات، خصوصا في أوقات الذروة، وتآكل شبكة التوزيع، وتردي شبكة قنوات الصرف الصحي، وانعدامها في عدة أحياء سكنية”.

ووقف المحتجون عند “حرمان شغيلة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة من نظام أساسي، والاكتفاء بنظام مؤقت ومجحف منذ سنة 1975، وغياب وحدات صناعية تحويلية للمنتجات الفلاحية المحلية بالإقليم”، داعين إلى “إنصاف شغيلة الضيعات الفلاحية وتمكينها من الحد الأدنى للأجور SMAG، وحمايتها من استبداد أرباب الضيعات”.