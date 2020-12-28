نشطاء يدعون إلى الاعتزاز بالوطن في المدارس

دعا المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم وزارة التربية الوطنية إلى بذل مجهود حقيقي لتحقيق أول غاية أساسية لمنظومة التربية والتكوين والمتمثلة في ترسيخ الثوابت الدستورية الوطنية والاعتزاز برموز الوطن.
المنتدى انتقد، ضمن بلاغ له، “انحراف المرامي والغايات النبيلة لمنظومة التربية والتكوين والتي أصبحت تؤول إلى واقع مخجل جعلته يتذيل المراتب العالمية في جودة ونجاعة التعليم، علما أن النظام المغربي وضع تحت إمرة الوزارة الوصية جيوشا من مئات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية ومثلها من حجرات دراسية وميزانيات وغيرها مما لا يتاح في دول نجحت في تصدر مراتب أرفع وأفضل”.
وقال البلاغ الصادر عن الهيئة ذاتها إنه “في إطار بحثه المستمر عن جواب شاف لتبرير ما آلت إليه مردودية المدرسة العمومية على المستويين التربوي والتعليمي بالمغرب، يواصل المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم جهوده المبذولة لتشخيص مكامن الضعف والاختلال الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وذلك عبر فتحه النقاش مع مختلف المتدخلين من أطر تربوية وإدارية وشركاء اجتماعيين من مختلف المشارب والأطياف”.
ونبّه المنتدى إلى أنه تقصى إجراءات تنزيل أول غاية أساسية مصرح بها في المادة الثالثة من القانون الإطار للتربية والتكوين والتي ترمي إلى ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد وجعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء إلى الوطن ومعتزا برموزه. “وفي هذا الصدد، تقصى أعضاء المكتب عن التدابير والإجراءات التي تتخذها وزارة التربية الوطنية لتلقين أطفال المغرب نشيدهم الوطني وتحيتهم للعلم على مدى اثنتي عشرة سنة من التعليم بالأسلاك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي”.
ورصد المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم أن “نسبة مهمة من الأطفال والشباب المغاربة ممن ولجوا المدرسة المغربية لا يتقنون نطق النشيد الوطني بالشكل الصحيح، ولا يدركون دلالات عباراته ومغزى كلماته”، وأفاد بـ”أن أغلب المؤسسات التعليمية لا تولي طقس تحية العلم بترديد النشيد الوطني ما يناسبه من احترام واهتمام”.
وأوضح البلاغ الصادر عن الهيئة سالفة الذكر أنه “على مدى أزيد من عقد من الزمن من تردد الأطفال على المدرسة العمومية المغربية، يتم تخصيص حوالي ساعتين لتقديم النشيد الوطني كحصة دراسية لنص شعري تشرح مفرداته وأفكاره الأساسية”.
وأبرز المصدر “أن استعمال الزمن الرسمي، الذي يحدد حصص الدروس اليومية لمختلف مستويات التعليم بالمدرسة العمومية، لا يتضمن أية دقيقة لتحية العلم بالنشيد الوطني، وأن زمن هذا الأخير يؤخذ بشكل هامشي من الزمن المدرسي”، مشيرا إلى “أن عددا من المدارس الخصوصية لا تولي اهتماما مناسبا بتحية العلم وبالنشيد الوطني، في غياب شبه تام لأي رقابة من الجهات الرسمية”.
وطالب المنتدى بـ”تخصيص وقت كاف لتحية العلم بالنشيد الوطني مع ترسيمه في استعمالات الزمن الدراسي”، مع ضرورة “الاهتمام بتحية العلم كرمز وطني بتوفير الفضاء والعدة التي تتناسب ومكانته الاعتبارية في نفوس المغاربة”.
وأوصى المنتدى أيضا بإيلاء مزيد من الاهتمام والوقت والحصص الدراسية اللازمة لتقديم النشيد الوطني كإبداع وطني وجب استيعابه وحفظه عن ظهر قلب، مع المطالبة بتفعيل الرقابة على المدارس الخصوصية والوحدات المدرسية بالمجال القروي لضمان تحية العلم الوطني.
من إجل الإعزاز بالوطن يجب أن يرى المواطن العدل والمساواة أما ترى أشخاصا أخذو كل شيء وفوق السلطة والحݣرة والفساد… تجعل الناس يفكرون فقط في وطن اخر يأويهم ويغامرون حياتهم من أجل ذلك
كان بالاجدر بهدا المنتدى طلب العناية بالمواطن…المغلوب على امره…فالمواطن هو قلب الاهتمامات. بعد الوطن..
اما الرموز كيفما كانت فهي لخدمة والانصات لهموم المواطن وليس العكس..
il faut aussi que la patrie nous prenne en considération . et nous donne notre citoyenneté comme il faut nous mettre en valeur net que le citoyen soit le centre de son intérêt .
يجب اعادة تدريس تاريخ المغرب وجغرافيته الى اقسام الابتداءي ومادة الاخلاق التي كانت تدرس في السبعينيات والتي استبدلوها بالتربية الاسلامية، والتربية الوطنية وهذا لترسيخ مفهوم المسؤولية والمواطنة لذى الاجيال القادمة
موضوع من الأهمية بما كان و وجب على الجميع الوقوف عنده و إيلاؤه الإهتمام الدي يستحقه لأن مستقبلنا كمغارية كبلد و كشعب دو تاريخ مجيد مرهون إلى حد كبير بمدى نجاحنا في تكوين جيل جديد معتز بوطنه و فخور بغربيته و محب لرموز و توابت بلده. لأن هنالك معضلة ربما خفية لكنها للأسف المر واقع يجب الإقرار به و محاولة معالجته فمثلا شخصيا عايشت و لازلت عدة شخصيات للأسف الشديد تتقلد مناصب للمسؤولية و لا تكن ذرة حب و احترام لرموز البلاد و توابتها بل و تكن كل العداء و الحقد للبلاد بصفة عامة كما يقال “يأكلون الغلة و يسبون الملة” . لقد حان الوقت لفتح مثل هده الملفات و دراستها و مناقشة سبل الوقاية منها. و طرح سؤال عريض مفاده : كيف لأشخاص عديمي الضمير مثلهم أن وصلوا و تقلدو مناصب للمسؤولية و من وراءهم و من يدعمهم؟ لهدا وجب تشجيع مثل هذه المبادرات التي تروم إنشاء جيل جديد معتز بوطنه و محب لرموزها حتى يتسنى لنا المضي قدما و بتبات شعاره الخالد “الله الوطن الملك”
في كل المنتديات التعليمية عبر كل المواقع الاجتماعية لا تجدن رجال التعليم الا و يشيرون على السلطات بالمخزن و هي كلمة تعني ما تعني عند خصوم الوحدة الترابية المغربية، و لا تجدهم الا و ساخطين على وزارة التربية والتعليم و يعتبرونها درعا من دروع الدولة(المخزن!!!!) ، و الجميع يعلم أن رجال التعليم هم الطبقة الوحيدة في الوظيفة العمومية التي تستمتع بغلاف زمني استثنائي لا يتجاوز عدد ساعات التدريس 16 إلى 24 ساعة في الأسبوع و أجورا تنحو كلها السلم 11 او خارج السلم مع بداية رائعة بالسلم 10 أي براتب يبدأ ب 5600 درهم و يأخذ قيمة 11000 إلى 22000 حسب المهمة المناطة ، امتيازات تتخللها قرابة نصف سنة عطلة …..و مع ذلك تكاد تجدهم يطعنون الوطن من الخلف للأسف الشديد و ينسون الآية الكريمة التي تقول : و أما بنعمة ربك فحدث
اعد طرح السؤال! عن أي وطن تتحدثون؟ وطن الظلم، الريع، الخواض، اكل أموال الناس بالباطل، سرقة الأراضي و العقارات، المستشفيات المنكوبة، منظومة العدالة المعطوبة، دكاكين سياسية تعبت من السرد……….. الخ. هناك طريقة فعالة لتحبيب الوطن الا وهي تحقيق العيش الكريم للمواطن.
نعم حب الوطن في دمنا في قلبنا لاكن مصيبتنا في الاحزاب التي تدعي انه سياسيه حطمت رقم لقياسي في نفاق وشفوي بغت نفهم واش هد ناس بصح مسلمين متدينبن عراو وقهرو شعب يستنزفون ملاير دراهيم كل نهاية شهر من ضهر معانات الشعب المغربي وزيدينه بتعويضات متيازات وبريمات ومناصب وتعينات وظائف زبونيه الحربيه التي زادت حدته مند تولي لبجدي تحكم في منابع القرار هضمت الحقوق وكمتسبات لولا رؤيه الملكيه لم أصبح 3اضعاف شعب فقير بطالي من ينقد الوطن والمواطن من ظلم حزب لبجدا…. هنا نعطي صوره واقعيه كيف لطفل او تلميذ ان يحب الوطن وهو بر ابوه يتقاتل مع زمن باش يجيب طرف لخبز او يدري فلذة. كبده بكلفه تصل ال نصف أجرته اليوم لي بغ يعيش في المغرب شبه فقير خاص أجرته تفوق 10الاف درهم بسبب الغلا الفاحش وحذف لمقاصه َزيادات صاروخيه في ثمن لغزوال كهرما طريق سيار اله ليضمن ويجني اتباع وتبيعات ولعشيقات لبجدي والاجزاب ونقابين ومدارس ومصحات خاصه ااملاير كيف في هد الوقت ان يعيش لمواطن ب 5000درهم رحل أمن او دركي او عسكري او موظف او عامل بسيط او متقاعد عط لكثير والكثير ليعيش الآخرون في نعيم حب الوطن في قلبنا ولاكن حزب لبجدي خطمنا
يجب ادخال مبادىء الوطنية وقيمها تعزيزها ليس المدرسة والمناهج ليست مسؤولة لوحدها رغم انها ركيزة مهمة يجب الاعلام الصحافة الجمعيات المجتمع المدني تشارك في المهمة الوطنية النبيلة يجب اعادة التاريخ المغرب مزور وتصحيحه ابتعاد ان المشاكل الشرق الاوسخ مزمنة الايدلوجية تاتي لنا من الدول المشرقية فاشلة الاسلاميين الجزاءر اكثر الوطنية حب وطنهم من الاسلاميين المغاربة الاسلاميين الجزاءر يقف مع نظامهم ظالم او مظلوم في الازمة كركرات الاسلامين الجزاءر وقفهم مع نظامهم العسكري دعموا البوريساريوا رغم ان ذلك يناقض خطابهم الاسلامي حول الحرمة التقسيم الدول الاسلامية بينما كان الاسلاميين المغاربة مهتمين حروب اردوغان الحرب اذربيجان ارمينيا الحرب لاعلاقة بلدهم بيها لا الناقة والجمل المغرب فيها انظرو كيف الاسلامين يقفون ضد مصالح بلدهم الذي حقق اكبر الانتصار كبير في قضية الصحراء على العدو الجزاءري الاعتراف الاميراكي بالصحراء المغربية سببه مناهج التعليم فاشلة الاعلام الفاسد لا ينمي الروح الوطنية بل ينمي يدعم العياشة تعايشت الاستزراق حساب الوطن خطر لا يقل خطورة الايدلوجيات مستوردة
الاعتزاز بالوطنية والقومية كان سببا في ظهور الحركات الفاشية في اوروبا، نحن كلنا أبناء وبنات وطن واحد وهو الأرض يا نشطاء آخر الزمان
تمنيت لو أنك السي امزازي اسست لمنهجية كانت سائدة بمدارسنا حتى الثمانينيات تفرض تحية العلم و النشيد الوطني كل صباح على التلاميذ الممدرسين. و ليشمل الامر حتى المدارس الخصوصية و ابناء المغاربة بالبعثات الاجنبية هنا. حتى يترسخ فيهم حب الوطن.
الشان الثاني لا يقل اهمية هو فرض الاعتناء بفضاءات التدريس على التلاميذ دون استثناء منةكنس للقاعات و تشديب الاغراس كما هو الحال في اليابان و دول اسيا لغرض خلق جيل متشبع بالتواضع و نكران الذات و العصامية و احترام الاباء و كبار السن كما كان جيلنا يفعل.
الشان الثالث فرض نظام شبه تجنيدي يخضع له كل تلميذ يلج الثانوي يتعلم فيه التلميذ مبادىء العمل التطوعي، أساسيات الإنقاذ و الاسعاف الاولي، المهن اليدوية الضرورية و غيرها هذا طبعا بالموازاة مع الدروس و المناهج التربوية المعتمدة.
اجزم ان الامر لا يكلف شيئا و قد عاينته عن قرب ببلدان شرق اسيا التي تقود ماكينة الانتاج الصناعي عالميا
لو اعتمد هكذا نظام تربوي فان شوارعنا و احيائنا لن تتكر فيها مشاهد الإجرام و الانحراف التي نرى يوميا