نشطاء يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تدبير مدن غارقة بمياه الأمطار‎

مطالب متتالية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للجدل من طرف الرأي العام الوطني، لعل آخرها “هشاشة” البنيات التحتية التي كشفت عنها مياه التساقطات المطرية.
وتحولت كثير من المدن المغربية إلى “برك مائية” خلال الفترة الأخيرة، ويأتي في مقدمتها الدار البيضاء، بفعل غزارة الأمطار التي لم تتمكن شبكات تصريف المياه من استيعابها؛ وهو ما أعاد موضوع البنيات التحتية إلى واجهة النقاش، في ظل الخسائر المادية التي تكبدها كثير من المواطنين.
واستنكرت مختلف الفعاليات الوطنية “تقصير” المجالس المنتخبة في أداء الأدوار المنوطة بها، خاصة ما يتعلق بصيانة البنيات التحتية القائمة التي يفترض أن تكون على أتم الاستعداد خلال الفترة الشتوية، لا سيما أن مديرية الأرصاد الجوية سبق أن نبهت إلى سوء الأحوال الجوية.
وتعليقا على ذلك، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “البنيات التحتية المهترئة مردها إلى سيادة الفساد والرشوة، من خلال إسناد الصفقات العمومية إلى شركات غير مؤهلة لإنجاز تلك المشاريع، اعتبارا لكون مجال الصفقات العمومية محفوف بمخاطر الرشوة”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التقارير تتحدث عن ضياع خمسة مليارات درهم سنويا فيما يتعلق بالرشوة في الصفقات العمومية”، وزاد: “عوض أن تصبح المدن الكبرى مجالات تنبعث منها الحياة على مستوى المرافق العمومية والمساحات الخضراء، تحولت إلى إسمنت بفعل جشع لوبي العقار، بتواطؤ مع مسؤولين على مستوى التدبير العمومي”.
وأوضح المتحدث أن “صدور بعض التقارير الرسمية دون أن تعرف طريقها إلى القضاء شجع على استمرار الفساد والريع بهذه المدن”، مستدركا: “لو تعلق الأمر بمدن في دول ديمقراطية، لتقدم المشرفون على تدبيرها بطلب الاستقالة على الأقل، وتمت محاسبة كل الأطراف التي ساهمت في غرق شوارعها”.
وتابع شارحا: “لقد آن الأوان لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن تقع كوارث في المستقبل”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بجرائم في الحقيقة، لأنه لا ينبغي السكوت على البنيات التحتية المهترئة، ضمنها المركب الرياضي محمد الخامس الذي تحول إلى بركة مائية؛ وهو ما دفعنا إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام بالدار البيضاء منذ 3 سنوات، لكن لم يتم تحريك البحث في الموضوع، لأنه سيزعزع أركان الفساد في الشأن الرياضي بالمغرب”.
نعم محاسبة كل من هو مسؤول عو هدا الاختناق وعن هده الفوضى والفساد في قضية الفيضانات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشفارة ماشي المسؤولين يجب محاسبتهم
Personne ne sera jugé car derrière chaque escroc, voleur et responsable public quelqu’un de fort qui le protège car il lui donne des racket (pizzo)
فلنحاسب أنفسنا قبل محاسبة المسؤولين
هذا قدر الله فلنصر على ونحمد الله على هذا المطر وندعو الله أن يجعله صيبا نافعا ولاضار ونسأله تعالى أن يمحوا لنا بها ذنوبنا ويجعل عدد قطراتها حسنات لنا ولكم وللمسلمين أجمعين ويرفع بها هذا الوباء والبلاء
لافساد ولا هم يحزنون. المشكل الحقيقي هو المدن القديمة بحاجة إلى الهدم وإعادة البناء وهذا هو مكمن المشكل. كون ان أي جماعة لن تستطيع فعل ذلك مادام ان هناك مشاكل في نوعية العمران الذي يسود في هذه المدن؛ حيث لايمكن إفراغ الساكنة وفي نفس الوقت سيظل المشكل قائما. وهذا ينعكس سلبا على الإصلاحات الجديدة التي تعاني بدورها من تصريف المياه الذي تعيق قنوات المدينة القديمة والاحياء الواطئة التي بحكم حجمها لاتستوعب صبيب القنوات الأخرى. أما محاسبة المسؤولين ما أعتقد أنك ستجد من يتحمل المسؤولية لأن الجميع منخرط ويعلم الإشكال ولايستطيع حله؛ ويظل هكذا مستورا بسنوات الجفاف إلى أن يفضحه المطر.
غير أن الشيء الذي يجب التحقيق فيه هو ملعب محمد الخامس؛ مادام موضوعه معروف ومحدود.
ممكن يحاولو يقدمو الاستقالة ولكن عنداك يدوخوك اخ المواطن !
نعم يجب محاسبة المسوولين على البناء العشوائي ومحاسبة شركات البناء سواء الطرقات او قنوات الصرف الصحي او البنية التحتية بصفة عامة ومحاسبة المنتخبين ومحاسبة المهندسين المسؤولين على التصاميم ومحاسبة شركة لديك مفديك التي لم نستبق الفيضانات بالقيام بتسريح ونظافة القنوات الصرف الصحي وعدم القيام باستتمارات في البنية التحتية لدالك يجب فسخ العقد معها ومع جميع الشركات التي لا تقوم بواجبها، كلنا مسؤولين نفس الشيء مع الاحزاب المرقاوبة
المشهد السريالي للمدن الغارقة وحالات المواطنين المذعورين في بيوتهم وهم يعملون جاهدين لاخراج المياه من داخل منازلهم ….تلك مشاهد تساءل المسؤولين عن تدبير الشان العام…..بل تلزمهم محاكمة علانية يراسها شخص نزيه دون محاباة…..ولنا في مختلسي المال العام لعبرة والذين لم تجرا العدالة على الاقتراب منهم …..ربما لاصابتهم بالجربة….اواواواو….العدالة نفسها تكون اشد صرامة عندما يتعلق الامر بسرقة بيضة او خبزة او ربطة نعناع….حيث تكون التشريعات والفصول والبنود القانونية بالمرصاد……عجبا لهذه العدالة العرجاء….!!!!؟
للأسف من يحاسب من.. لا يوجد عندنا الحسيب والرقيب.. نحن نسير من اطرف أشباح
أعتقد شخصيا مع كل الاحترام والتقدير لاسم المؤسسات .إن البحت والتحري لايمكن اعتماده كاطار لمحاسبة المسؤولين عن الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية .جاء كوفيد 19 وكشف عن عيوب عدة دون جدوى .سنفعل سسسسس. واليوم البعض يطالب بفتح التحقيق حول من يتحمل مسؤولية الفيضانات التي غمرة بعض المدن الكبرى .حتى لو تشكلت اللجنة فوقفت على العيوب والاختلاسات من يلزم بتنفيذها وتقديم المتلاعبين للقضاء .ربما …؟ أين تقارير لجنة جطوا وفريقه التي تفائلنا خيرا حينما تم الإعلان عن تشكيلها .تفائلنا خيرا أنها ستعيد الثقة إلى الإدارة المغربية لكن قراراتها حبرا على ورق .وصرفت عليها أموال ايضافية دون جدوى .لك الله يا ملكي الباني حفظك الله ورعاك وجعل في الصالحات ذكراك واعانك وسدد خطاك ووفقك لما يحبه ويرضاه خدمة للصالح العام.
كفاكم حلما .لن يتم محاسبة أي أحد. وفي حالة اذا تمت محاسبة أحد. فسيكون موظفا صغيرا ثيم تقديمه ككبش الفداء. أما المسؤولين الحقيقيين. فيتمتعون بحصانة الفساد التي تسمح لهم بالسرقة والنهب دون عقاب.
على رئيس الدولة محاسبة المسؤولين عن جميع التدابير ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل أن تقع الكوارث
انا من بين الضحايا اذ بقيت اليوم غارق بالسيارة في الماء لمدة ساعتين تقريبا في طريق الرحمة الدار البيضاء
الفساد و الرشوة و المحسوبية و غياب الضمير لدى “المسؤولين” الغير مسؤولين اغرق المدن و المواطن و نسال الله اللطف في القادم.
و ما دامنا لم نر مسؤول واحد يحاسب و يدخل السجن و يجرد مما سرق سيستمر مسلسل النهب و السرقة و المواطن وحده يدفع الثمن.