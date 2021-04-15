نشطاء يقترحون فتح المقاهي أمام القراءة لتجاوز "تداعيات الإغلاق"

نشطاء يقترحون فتح المقاهي أمام القراءة لتجاوز "تداعيات الإغلاق"
صورة: أرشيف
الخميس 15 أبريل 2021 - 12:00

تزامنا مع بداية رمضان، أطلق عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملة قصد تحويل المقاهي والمطاعم المغلقة خلال هذا الشهر إلى فضاءات للقراءة ومراجعة الدروس.

واعتبر عدد من النشطاء الواقفين وراء هذه الحملة أن شهر رمضان الذي تكون فيه المقاهي مغلقة، ويتضرر المستخدمون بها، خصوصا هذه السنة بسبب الإغلاق الليلي جراء تداعيات جائحة كورونا، هو فرصة للمطالعة وتعزيز الثقافة وسط المغاربة.

وفي هذا الصدد، كتب يوسف سميهرو، فاعل جمعوي بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، قائلا: “لنجعل من مقاهي سيدي مومن فضاءات للقراءة والمطالعة في رمضان، في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية، وكفعل تضامني مع المستخدمين”.

وأضاف أن “المقاهي الثقافية قاطرة للتنمية ونشر القيم الإنسانية”، مقترحا تخصيص مبلغ خمسة أو عشرة دراهم مقابل الجلوس بالمقاهي، تخصص للمستخدمين بها الذين تضرروا من قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة على القطاع.

وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تشكل فرصة سانحة للتخفيف من المعاناة التي سيتكبدها المستخدمون في قطاع المقاهي والمطاعم، الذين وجدوا أنفسهم بدون مدخول بعد الإغلاق المفروض من لدن الحكومة.

ويعيش قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب على وقع غليان واسع من لدن المهنيين على قرارات حكومة سعد الدين العثماني، خصوصا القرار الأخير المتمثل في الإغلاق ليلا.

وأكد مهنيو القطاع أن حكومة العثماني تواصل هجومها على المهنيين من خلال قراراتها التي لا تراعي ظروفهم، مشددين على أنهم تضرروا طوال هذه الجائحة من الإجراءات التي اتخذتها والتي وصلت إلى الإغلاق الليلي في رمضان.

ووجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قبل يومين، رسالة إلى زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، يشكون من خلالها قرارات سعد الدين العثماني، وعلى رأسها قرار حظر التنقل الليلي والإغلاق طوال شهر رمضان.

ووضعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية في موقف حرج، مطالبة إياها بدفع رئيس الحكومة إلى التراجع عن قرار حظر التنقل الليلي في رمضان.

الإغلاق الليلي المقاهي رمضان فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

23
  • كتامي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:07

    تبارك الله حنا عندنا القراء موجودين بزاف،!!! اقتراحات من طينة قرارات الحكومة

    44
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  • Zakari
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:07

    النشطاء معندهومش غرام ديال العقل، الدولة تريد التقليل من التجمعات و التجمهر بدعوی محاربة كورونا و النشطاء باغيين يجتمعو في المقاهي و يعطيوها لهريد الناب و يجيبو المغرب۔ علی قلت فين تقرا

    44
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  • الاوهام
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:09

    سبحان الله القليل من المقاهي لي كتشوف فيها القرائة اتحدث عن اكادير مقاهي الثقافة فالرباط وطنجة حسب مارأت عيني واستسمح زعما القراية تجهدات غير فرمضان واش كيستافد الناذل وصاحب المقهى حيث هما بغاو الفلوس اما الثقافة فهي تكون بالخزانة البلدية ايام زمان ومقاهي الجامعات او الاحياء الجامعية غير اطمئنو الدولة صارمة فالقرارات كاع ماهموها الفقراء والمساكين وسدو علينا فماباك كيفكرو لكم فالقراية ٧ههههه

    16
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  • youssef
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:10

    صراحة فكرة جد رائعة، ولكن لا حياة لمن تنادي.

    -32
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  • طارق مراكش
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:13

    فكرة رائعة و مبادرة جيدة

    -31
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  • mouad
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:14

    واطلقو للناس تصلي وطلقو للناس ترزق . هانتوما ماكاتربحو والو بهاد الإغلاق الليلي .

    6
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  • زاءر غريب
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:15

    مقاهي التي تباع فيها تداكر سباق الخيول وسباق الكلاب . اي مقاهي القمار.
    مفتوحة ومملوءة عن آخرها بدون كمامات وبدون تباعد. لا بأس لان كورونا لا توجد نهارا.

    -9
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  • سكوب
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:15

    في غياب الويفي لن تجد شخصا يحمل كتابا ويتجه نحو المقهى لقراءته.

    17
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  • عباس
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:17

    فتح المقاهي للقراءة مادا الكتب العجب لا بل قراءة التعاليق على الفيسبوك او الوات ساب

    8
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  • اسعيدي الكازاوي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:18

    السلام عليكم
    أولا حشومة وعار الاستهزاء ب عقول المغاربة.انا شخصيا لن اسمح له.
    قلت اخلو المقاهي مفتوحه للمطالعة والقراءة.
    كاينة واحد الفئة كبيرة من المغاربة ماعندهمش التقافة العامة مقابلين غير الكرةوالشيشة في المقاهي.
    الحكومة اتخدت قرار لا نقاش فيه.وكاتفكر بهاد الحضر حماية المغاربة.
    هدا راه شهر العبادة والتقرب إلى الله.
    ونحمد الله الخير موجود في البلاد.

    8
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  • بهجة
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:19

    يطلقو غير الويفي ب 3 دراهم و غادي يدورو الحركة شوية احسن من والو

    4
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  • مغربي 1
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:21

    إيش هاد الفكرة هادي؟ وكيف يمكن مراقبته؟ وهل معضم الناس في المقاهي يجلسون هناك للقراءة؟ اما بالنسبة للتلاميذ و طلبة الجامعات فالدراسة الجادة تكون في البيت

    2
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  • رشيد
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:22

    كانت هناك حلول افضل من هذا الاغلاق المتشدد والمعنف… كان بالامكان الاقتصار على الجلوس لساعتين مع التشدد في الاجراءات الصحية ومنع جميع الالعاب منعا كليا اما ما تم اختياره فكان الحل الاسهل…. وهو اصبح مألوفا. لماذا لا نستفيد من دول الجوار. اسبانيا عرفت الاف الحالات والموتى ولم تقم بهذا الاجراء كما انها تعيد مواطنيها لبلدها بمرونة ونحن الاغلاق ولا غيره.
    .

    3
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  • مقاهي التضامن الأدبية ـــ القهوة الفكرية
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:23

    يمكن تنظيم أنشطة ثقافية في المقاهي بإقامة عروض و ندوات، نقاشات أدبية وسياسية!كل مقهى يتصور برنامج عمل يومي يستضيف فيه مفكرا،باحثا، مرشدا دينيا! تحترم كل التدابير الاحترازية!في نهاية أو بداية اللقاء يؤدي الحاضرون ثمن “القهوة الفكرية”!لتشجيع الناس على الحضور والتضامن يمكن تخفيض التعريفة المعتادة للنصف!يمكن تنظيم الأنشطة في فترة محددة من ساعتين بعد صلاة العصر!بذلك سنساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية،النفسية والاجتماعية للإغلاق!الأكيد أن الجميع سينخرط في تنزيل الفكرة!هذه فرصة لإحياء لغة الثقافة الميتة!لنخلق وزارة الثقافة الشعبية!الوزارة هي اللي شعبية ماشي الثقافة!طبعا سيكون للثقافة الشعبية مكان في “القهوة الفكرية”

    2
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  • مواطن من المغرب
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:24

    فكرة القراءة سبقكم بها وزير الثقافة السابق الگحص قبل أكثر من 12 سنة عندما وضعت الوزارة الكتب في المقاهي لتشجيع القراءة. لكن تلك الكتب ظلت جامدة في الرفوف حتى ألغيت تلك الفكرة

    8
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  • طالب في الطب
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:24

    نحن طلبة الطب نجتمع للدراسة سويا في مقهى عنده انترنيت الآلاف البصرية و نعطي 10 دراهم للنادل مفابل قارورة ماء نأخذها معنا. للإشارة فقط: نحن من طلبنا من صاحب المقهى ان يفتح لنا نهارا للدراسة لانه كان سيغلق كليا.

    5
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  • رأي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:28

    للاسف القراءة و المطالعة نجدها في الرتبة الأخيرة خسوصا قي المقاهي … المقاهي عندنا فقط للنميمة و التجسس و المواعيد الغرامية و تضييع الوقت في المباريات الكروية

    -1
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  • ابوهاجوج الجاهلي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:32

    هل فهم هولاء انه حجر صحي ويمنع الجلوس باعداد كثيرن من اجل تقليص العدوى ان لا ياامة………..

    1
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  • الغباء الذي تفشى اخطر من كورونا
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:32

    هذا اغبى واسخف اقتراح سمعته على الاطلاق .
    اولا خرق الطوارئ الليلية بحجة القرائة والمطالعة ،
    وثانيا المقاهي تريد ربح المال وانتم تطالبون بفتحها للمطالعة بدون مقابل .
    المقاهي تريد ان تفتح ليلا لجني المال وليس في سواد عيوننا نحن المغاربة .

    2
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  • الحقيقي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:36

    بعض الأحيان يأتون اشخاص بإقتراحات في قمة الغباء لدرجة اشك في صحة عقولهم

    1
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  • متتبع
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:45

    ونعم الفكرة…ونعم.أنا جد مندهش….الله ينورك يا أخي.

    0
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  • مساعد السعيدي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:46

    المزايدات البخسة إن لم نقل المجّانية ، فالأرقام في المغرب، كما في معظم الدول العربية مُخجلة، فالقراءة عندنا ليست عادة أصيلة والشريحة المهتمة بالقراءة الورقية تتقلص نظرا للقراءة الإلكترونية، ومن يشترون الكتب على قلتهم، يكتفون بتزيين رفوف مكتباتهم بها.تشير بعض التقارير الدولية المهتمة بقياس مدى تقدم القراءة بتدني مستواها في المغرب .في سنة2001شاركت 53دولة في هذا القياس منها المغرب الذي احتل المرثبة الأخيرة بمعدل 310نقطة بعيدا جدا عن المعدل العالمي 500نقطة. وضع يدعو،حسب البعض،إلى حالة طوارئ ولاشيء في المنظور القريب أوالبعيد يبعث على الأمل.إن كنّا نريد فعلا التشجيع على القراءة،وبعيدا عن المزايدات، يجب أن نبحث عن ما يمكن أن يشجع على ذلك في مجالها الحيوي ،الأسرةوالمدرسة ،ونجعلها عادة وحاجة عقلية ووجدانية لذى الشخص منذ بداية التنشئة في مراحله التعلمية الأولى ، أمّا المقاهي ففي أحسن الأحوال نجيد( من الجودة) فيها جميعا عملية “التويزة” في قراءة مجانية للجرائد التي قد يجود بها صاحب المقهى ،وحتى ظاهرة تويزة الجرائد في المقاهي تراجعت أمام اكتساح التفاهة لوسائل التواصل الإجتماعي .

    0
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  • فؤاد ش
    الخميس 15 أبريل 2021 - 12:48

    و قال : “ووجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قبل يومين، رسالة إلى زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، يشكون من خلالها قرارات سعد الدين العثماني” ..

    زعما مثل هاد القرارات (اللي عندها حمولة امنية معتبرة) كيقرر فيها العثماني لوحده؟ بغيت غير نعرف امتى تبدا الدولة تتكلم معنا حنا الشعب بلغة مباشرة و واضحة من مصدر القرار .. خطيونا عافاكم راه جانا الملل من هذه المسرحيات الرديءة السيناريو كل مرة ..

    0
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