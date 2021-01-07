نصائح ذهبية لإضاءة جيدة بالسيارات

أوردت مجلة “أوتو جازيته” أن الإضاءة الجيدة تعد من أهم مقومات الرؤية الجيدة خلال قيادة السيارة.

وأوضحت مجلة السيارات الألمانية أن أهم شرط للإضاءة الجيدة أثناء القيادة هو المصابيح الأمامية النظيفة. لذلك يجب الحفاظ على العدسات أو الأغطية الزجاجية الشفافة نظيفة قدر الإمكان. ويكفي لهذا الغرض استخدام إسفنجة ناعمة وماء دافئ.

وإذا كان ضعف الرؤية ناتجا عن المصابيح نفسها، فيمكن تغييرها بلمبات الهالوجين أو الزينون أو لمبات ليد. ومع ذلك يلزم ضبط الكشافات بشكل صحيح في مراكز الخدمة المتخصصة.

ويتعين على سائقي السيارات المزودة بمصابيح الهالوجين أيضا ضبط مخروط الضوء يدويا حسب الحمولة المعنية. فإذا كانت السيارة محملة في الخلف بشكل زائد، فلن يضيء الكشاف الطريق بشكل صحيح. أما السيارات المزودة بمصابيح زينون وLED فيتولى نظام أوتوماتيكي مهمة التحكم في ضبطها.