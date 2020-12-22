نصائح ذهبية لاختيار التلفاز المناسب

قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن أفضل تقنيات التلفاز غالبا ما تكون في الأجهزة الكبيرة، بدءا من قياس 48 بوصة.

وأضاف الخبراء الألمان أن الحجم المثالي لـلتلفاز يعتمد على المسافة بينه وبين المقاعد، فبالنسبة لأجهزة 4K يوصي الخبراء بأن تبلغ المسافة حوالي ضعف قطر التلفاز.

وفيما يتعلق بمسألة تقنية العرض، أوضح الخبراء أن أفضل الصور يتم توفيرها حاليا بواسطة أجهزة تلفاز OLED، لكنها أيضا أغلى من أجهزة LCD.

وبخصوص التجهيزات، فإنه يمكن لأي شخص يستخدم سماعات الرأس الحرص على اختيار الموديلات المزودة بتقنية البلوتوث. ومن المهم أيضا وجود منافذ فيديو (HDMI) كثيرة، وذلك من أجل توصيل جهاز استقبال أو حاسوب أو مشغل أسطوانات بلو راي أو جهاز ألعاب بسهولة ويسر.