نصائح ذهبية لتنظيف الفراغات بين الأسنان

يوصي أطباء الأسنان بتنظيف الفراغات بين الأسنان أثناء عمليات التنظيف الروتينية للأسنان؛ نظرا لأن هناك مناطق معينة لا تصل إليها فرشاة الأسنان العادية. ويمكن الفراغات بين الأسنان بواسطة الخيط أو الفرشات أو الأعواد المخصصة لهذا الغرض.

وأوضح البروفيسور ديتمار أوسترايش، نائب رئيس الجمعية الألمانية لطب الأسنان، أن هذه المواضع توجد عندما تصطف الأسنان بجانب بعضها البعض، بحيث تنشأ فجوات صغيرة بينها، وهو ما يمثل فرصة مثالية لتكاثر البكتيريا وظهور تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ومن جانبه شدد طبيب الأسنان البروفيسور شتيفان زيمر على ضرورة تنظيف الفراغات بين الأسنان كل مساء، وذلك بعد إجراء عملية التنظيف المعتادة بواسطة فرشاة الأسنان.

ويحتوي اللعاب الموجود في الفم على مواد مضادة للبكتيريا، وبالتالي فإنه يمنع حدوث تسوس الأسنان، إلا أن تدفق اللعاب يقل خلال المساء وبالتالي تقل وظيفة الحماية، ولذلك تزداد أهمية أن تكون الأسنان والفراغات الموجودة بينها نظيفة أثناء النوم.

خيط تنظيف الأسنان

ويعتبر خيط تنظيف الأسنان أشهر الأدوات، التي يمكن استعمالها لتنظيف الفراغات الموجودة بين الأسنان، وأكد البروفيسور أوسترايش أنه يمكن استعمال خيط تنظيف الأسنان بسهولة، إلا أنه قد يسبب تأثيرات ضارة باللثة إذا تم استعماله بشكل غير صحيح.

وأوضح طبيب الأسنان الألماني قائلا: “يهدف التنظيف بواسطة خيط تنظيف الأسنان إلى الانزلاق على طول الأسطح المنحنية للأسنان، وإذا قام المرء بمجرد حركة الفرك ذهابا وإيابا، فقد يتسبب ذلك في حدوث أضرار باللثة”. وتظهر أهمية الخيوط الرفيعة مع الشباب والأشخاص في منتصف العمر؛ لأن اللثة تكون قريبة من الأسنان في الفراغات بين الأسنان وخاصة في مرحلة الشباب.

فرشات ما بين الأسنان

ويرى طبيب الأسنان أن فرشات ما بين الأسنان تتناسب بشكل أفضل مع الأشخاص كبار السن؛ حيث تتراجع اللثة إلى حد ما مع مرور العمر، وتظهر أمراض اللثة، وبالتالي تصبح الفراغات بين الأسنان أكثر اتساعا، وفي هذه الحالة يمكن تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة الفرشات الصغيرة بشكل أكثر فعالية.

وتتوافر هذه الفرشات في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال، وعادة ما يقوم طبيب الأسنان المعالج بشرح طريقة الاستعمال السليمة، وأكد البروفيسور الألماني أوسترايش أنه ينبغي ألا تمر الفرشاة ما بين الأسنان بواسطة ضغط كبير أو أن تكون فضفاضة.

وللقيام بذلك يتعين على المرء أن يقوم بدفع الفرشاة الصغيرة في الفراغات ما بين الأسنان من الخارج والداخل، ويمكن استعمال الفرشاة عدة مرات، ولكن ينصح أطباء الأسنان بضرورة استبدالها بصورة منتظمة مثل فرشاة الأسنان العادية.

أعواد ما بين الأسنان

وينصح زيمر باستعمال أعواد ما بين الأسنان، وهي عبارة عن أعواد أسنان بلاستيكية رقيقة ومغطاة بطبقة من السيليكون مع مقابض، وتتوفر أعواد ما بين الأسنان بمقاسات مختلفة من حيث السُمك.

ويمكن شطف أعواد ما بين الأسنان وإعادة استعمالها مرة أخرى، وأضاف زيمر قائلا: “تقوم أعواد ما بين الأسنان بعملية التنظيف بشكل كامل مثل خيط تنظيف الأسنان، ولكنها تمتاز بسهولة الاستعمال، ويقل خطر إصابة اللثة تبعا لذلك”.

وحذر طبيب الأسنان زيمر من استعمال معجون الأسنان عند تنظيف الفراغات بواسطة أعواد ما بين الأسنان؛ نظرا لأن معجون الأسنان يحتوي على مواد كاشطة، وعند الفرك بقوة قد يتم تنظيف أجزاء من جذور الأسنان الموجودة في الفراغات ما بين الأسنان.

وبشكل عام لا يجوز أن يتم تنظيف الأسنان بقوة كبيرة، وإذا شعر المرء بمقاومة فلا يجب التغلب عليها بالقوة، ومن المستحسن في مثل هذه الحالات أن يتم الاستفسار من طبيب الأسنان عن أفضل طريقة لتنظيف هذه المنطقة وكيفية القيام بها.