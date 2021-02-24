نصائح ذهبية لحذف البيانات بأمان

ينصح الخبراء بالتحقق من إزالة البيانات والمعلومات الشخصية قبل بيع الحواسيب وأجهزة اللاب توب أو التخلص منها، خاصة إذا كانت هذه البيانات تتضمن معلومات عن أطراف أخرى مثل الأقارب أو المعارف أو شركاء العمل.

وأوضح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا البيانات أن البيانات، التي تختفي من سلة المهملات، تظل محفوظة على القرص الصلب بالحواسيب؛ نظرا لأن عملية إفراغ محتويات سلة المهملات تشير فقط إلى إزالة البيانات من سجل المحتويات.

القرص الصلب مشفر؟

وينصح باتريك بيلمر، من بوابة الاتصالات “هايزه أونلاين” الألمانية، بضرورة التحقق مما إذا كان القرص الصلب مشفرا أم لا، وفي حالة تشفير القرص الصلب على غرار أجهزة أبل ماك الحديثة، فإن كل ما يلزم إزالة حساب المستخدم فقط، ويتم ذلك مثلما يحدث عند إعادة ضبط الهاتف الذكي، وعلى الرغم من أن البيانات الشخصية تظل موجودة، إلا أنه لا يمكن لأي شخص الوصول إليها؛ لأنها تكون مشفرة.

وتتم عملية التشفير في أجهزة أبل عن طريق شريحة الألمان T2، وعادة ما يتم دمجها في جميع الموديلات الجديدة، كما يمكن للمستخدم حظر عملية تشغيل الأجهزة في حالة السرقة مثلا.

وأوضح باتريك بيلمر أن هناك أدوات مجانية تقوم بالكتابة على القرص الصلب “ببيانات غير منطقية”، ومنها على سبيل المثال Disk Wipe أو HD-Shredder أو الأداة DiskPart المدمجة في الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز، وهو عبارة عن برنامج سطر الأوامر لتقسيم القرص الصلب.

وتقوم أداة Disk Wipe بإزالة البيانات تماما من القرص الصلب، بحيث يتعذر استعادتها مرة أخرى حتى بواسطة المحترفين. ويمكن استعمال هذه الأداة أيضا لإزالة البيانات من وحدات الذاكرة الفلاشية USB أو بطاقة الذاكرة SD والأجهزة الجوالة الأخرى.

ومع ذلك لا يمكن لهذه الأدوات إزالة أقسام القرص الصلب المثبت عليها نظام التشغيل، وإذا رغب المستخدم في بيع حاسوبه أو التخلص منه، فإنه من الأفضل أيضا إزالة البيانات من قسم نظام التشغيل.

وفي هذه الحالة يجب إقلاع الحاسوب بواسطة ما يعرف باسم النظام المباشر أو بواسطة أداة “آلة تمزيق البيانات”، والتي يمكن تشغيلها بواسطة النظام نفسه، وعندئذ لا يوجد نظام التشغيل، الذي يتم به تشغيل الحاسوب، على القرص الصلب، ولكن على وحدة الذاكرة الفلاشية USB أو أسطوانة DVD، ومن أمثلة هذه البرامج أداة Darik’s Boot and Nuke.

أقراص SSD

ويتم اتباع هذه الطريقة مع الأقراص الصلبة التقليدية المزودة بأقراص مغناطيسية HDD، بينما تتطلب أقراص الحالة الساكنة SSD، التي تعمل بواسطة رقائق الذاكرة، طريقة مختلفة؛ حيث يجب هنا تنفيذ أمر الحذف الآمن Secure Erase عن طريق برنامج إدارة SSD من الشركة المنتجة للقرص الصلب، وذلك من أجل إجراء عملية إزالة البيانات بأمان.

وبدلا من ذلك ينصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا البيانات باستعمال البرنامج Parted Magic، والذي يمكن استخدامه أيضا لاستعادة البيانات.

الهواتف الذكية

وعلى الجانب الآخر أشار باتريك بيلمر إلى أنه يمكن تنظيف البيانات من الهواتف الذكية بسهولة نسبيا؛ حيث يتم تخزين البيانات بشكل مشفر على جميع الأجهزة في آخر أربع أو خمس سنوات، ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها بدون حساب مستخدم، وهذا ما ينطبق على الأقل على هواتف آيفون بدءا من نظام التشغيل “آي أو إس 8″، وكذلك نظام تشغيل أندرويد منذ الإصدار 6.

وقد أتاحت شركة جوجل للشركات من إصدار أندرويد 10 إمكانية تنشيط خيار التشفير بالفعل عن طريق إعدادات المصنع.

وعلى الرغم من توافر أدوات للكتابة فوق البيانات للهواتف الذكية، إلا أن باتريك بيلمر أكد أن إعدادات ضبط المصنع عادة ما تكون كافية، كما يجب إزالة بطاقة الذاكرة SD من الهاتف الذكي قبل بيعه أو التخلص منه، إذا كانت موجودة به.

تدمير وسيط البيانات

وإذا رغب المستخدم في تسليم حاسوبه القديم أو القرص الصلب إلى مراكز تجميع الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها، فيمكنه إزالة البيانات بالوسائل المادية من خلال تدمير وسيط البيانات.

وأكدت بوابة التقنيات “هايزه أونلاين” أن هذه الطريقة أكثر فعالية؛ حيث يمكن إزالة البيانات من خلال الطرق بمطرقة على القرص الصلب، ويمكن فك القرص الصلب من أجهزة اللاب توب والحواسيب المكتبية بسهولة.

د.ب.أ