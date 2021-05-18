نصائح ذهبية لنقل الدراجات الهوائية بواسطة السيارات

نصحت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة باستعمال حامل الدراجات عند الرغبة في نقل الدراجات الهوائية بواسطة السيارات، مشيرة إلى أنه عادة ما يتم تثبيت حامل الدراجات الهوائية على الحامل الأساسي على سقف السيارة أو على مؤخرة السيارة.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن حوامل الدراجات الهوائية المخصصة لوصلة القطر غالبا من تكون أكثر تكلفة، ولكنها تمتاز بسهولة طيها وتخزينها بشكل مدمج، حتى يسهل الوصول إلى صندوق الأمتعة باستمرار، بالإضافة إلى أنها تتناسب أكثر من الدراجات الهوائية ثقيلة الوزن، والتي لا يلزم رفعها على سقف السيارة أثناء النقل.

ويمكن الحصول على المشورة المناسبة من المتاجر المتخصصة بشأن حامل الدراجات الهوائية، الذي يتم تركيبه على باب المؤخرة، إذا لم تكن هناك وصلة جر مركبة في السيارة، أو إذا لم يرغب المرء في شراء حوامل الدراجات باهظة التكلفة، أو شراء حامل الدراجات الهوائية المخصص لسقف السيارة.

وينصح الخبراء الألمان بهذه النوعية من الحوامل عند الرغبة في نقل الدراجات الهوائية من حين إلى آخر، مثلا خلال العطلات الصيفية؛ نظرا لأن عمليات التركيب والتفكيك مرهقة للغاية، وخاصة مع الدراجات الهوائية الثقيلة للغاية، والتي يلزم رفعها لأعلى.

وبغض النظر عن نوعية حامل الدراجات الهوائية المستعمل مع السيارة، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قيادة السيارة بسرعة تزيد على 130 كلم/س، مع ضرورة توخي الحرص والحذر عند السير أسفل الجسور والمرائب المغطاة، مع ضرورة مراعاة حوامل الدراجات الهوائية، التي يتم تركيبها على مؤخرة السيارة، أثناء المناورة، فضلا عن أنها تؤثر سلبا على وظائف أنظمة المساعدة الإلكترونية لصف السيارة.