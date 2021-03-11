نصائح لحفظ صحة الكلي

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تعليقات الزوار2
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الأدوية الى وصفها الطبيب ماكضرش الكليتين، و لكن الى تشربات بلا وصفة طبية و بلا استشارة الطبيب كاتولي ضارة !! الإكثار من الأدوية سواء باستشارة أو بدون استشارة طبية ضارة مضرة. كنت مريضا فذهبت عند الطبيب فقام بوصف أدوية الكورتيزول لإزالة الألم مما أدى إلى ارتفاع السكر في الدم و إصابتي بالسكري النوع الثاني.
شكرا جزيلا هيسبريس على نشركم ز اهتمامكم بمثل هاته المواضيع التي تهم الصحة العامة للمواطن المغربي، و أي شخص يتابعكم.
و الله يوفق الدكتورة الاختصاصية سكينة التي جادت علينا بكل هذه التوضيحات، الله يرحم من رباها و من قراها. و الله يشافي كل مريض و يحد الباس.