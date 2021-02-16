نصب على راغبين في الهجرة السرية يورط امرأتين

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمرتيل على النيابة العامة المختصة امرأتين، إحداهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما، البالغتين من العمر 22 و45 سنة، بمدينة الرباط، بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في تعريض ثمانية أشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم بطريقة غير مشروعة صوب إحدى الدول الأوروبية، مقابل سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 40 و45 ألف درهم للمرشح الواحد.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.