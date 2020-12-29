نصر الله وحزب العدالة والتنمية

لم تمض سوى أيام على ظهور أحد وزراء “البيجيدي” على قناة “الميادين” الإيرانية، حيث قام بمجهود كبير في التزلف لحزب الله، ضد المواقف الرسمية للمملكة، وقد كانت تلك طريقته ليظهر الجانب الانتهازي في سياسيين من هذا النوع، ولكن التملق لم يكن لينفعه بعد أن ظهر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أول أمس، على القناة نفسها التي تبث من بيروت، قائلا إنه “كإسلامي يجد موقف حزب العدالة والتنمية في المغرب أشد إيلاماً وأكثر خطورة من تطبيع الأنظمة”.
ولم يكتف حسن نصر الله بهذا الحد، حيث رمى كرة حركة التوحيد والإصلاح في مرمى حركة حماس، موضحا أن موقف العدالة والتنمية وحركته يجب أن تتم إدانته بشكل أكبر، وقد كانت تلك طريقته لتقطير الشمع على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ومن يسير في فلكهم.
من الجانب الرسمي، اتهم المغرب حزب الله بدعم مليشيات البوليساريو، لكن من الجانب الدعوي، ورغم الفرق بين الشيعة والسنة، فقد قدم حزب العدالة والتنمية وزيره قربانا لأصحاب العمائم، لكن ما لا يعرفه اللاعبون خلف حزب “المصباح”، هو أن من يعتبرون أنفسهم آل البيت، لا يمكن أن يتحركوا ضد نظام هو الآخر ترجع جذوره إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد لا يكون الأكثر إيلاما هو موقف حزب العدالة والتنمية من ممارسة التقية ليظهر كحزب دولة، بل هو تزلف وزير مغربي لقناة معادية لبلاده، كي يظهر خذلانا مزعوما للقضية الفلسطينية، في حين إن المغرب أصر على فرض احترام القضية الفلسطينية على الاتفاق الثلاثي بين أمريكا والمغرب واسرائيل، رغم الإغراءات.
اليوم، لقن حزب الله درسا لحزب العدالة والتنمية والمنتسبين إليه، وأظهر أن حساباته أكبر بكثير من حزب لم يكن ليكون في الحكومة لولا حصوله على العناية الكبرى التي أصرت على حماية الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011. ومن ثم، فإن الدرس الإيراني لحزب العدالة والتنمية، هو درس لأصحاب الحسابات السياسية الصغيرة، رغم أن الحساب الكبير يقول بأن جميع التنظيمات ذات المرجعية الدينية قد دخلت مرحلتها الأخيرة من التفكك، سواء هنا أو هناك، ولا مستقبل إلا للأوطان، في عالم يسوده السلام بين جميع الأديان، وتلك هي فلسفة إمارة المؤمنين التي لم يفهمها حزب العدالة والتنمية بعد.
يرفعون شعار ال البيت وهم من أشد أعداء ال البيت.كل الأوراق اصبحت تتساقط تباعا من اردوغان الى حزب الله.كل واحد يبحت عن مصلحته.
من هو هذا الوزير الخائن لوطنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسن نصر الله يقول ( كإسلامي يجد موقف حزب العدالة والتنمية في المغرب أشد إيلاماً وأكثر خطورة من تطبيع الأنظمة ) ولم يجد في قتل السوريين الأبرياء أي إيلام، إن حزب الله يطبع مع الفتنة والحرب والغدر وبسببه لازال لبنان جريحا.
الاحزاب الاسلامية غير صالحة في هذه الحقبة التاريخية لان تاريخ الغزواة قد انتها.
الوزير اللاوطني امكزاز حسب نفسه هو ولي الله وأنه معصوم وأنه بيده مفاتيح الدولة وأنه سقط منه القناع هو ومن معه من زبانيته الحزبية فلا تعاطف أحد ضد الوحدة الوطنية ولهذا انكشفت عورتكم
نصر الله من أغنى أغنياء العالم الدين يحسبون على رأوس الأصابع، فمن أين له بهدا، إدا كان من الشعب ويخدم الشعب فعليه أن يكون من مستواهم ولكنه يتاجر بهم لملأ جيوبه بأموالهم وأموال التبرعات التي ترسل لهم ،فكفانا استحمار الشعوب العربية فالكل أصبح يعرف التمييز بين المنافق ومن يخدم بلده
المهدي المنتظر مبري منكم إلى يوم الدين عطيوه غي دار فالفنيدق ودار فسبتة وسيارة بورش كايين كحلة وحساب بنكي فيه 500مليون سنتيم وشي محل تجاري صغير فسبتة ويسيني ليكم على البراءة ديالو من أمة محمد بالدم ديالو والله يخلف على الناس الجواد وماكاين لاخلافة ولاسيدي زكري.
الوزير المغفل لم ولن يدرك ولن يصل الى مستوى حزب يسير دولة وله اذرع اعلامية متعدد وتنظيم عسكري منظم بالاحرى حزب متحكم فيه ويعيش تساقط اخر اوراقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اقول لك يا صاحب المقال،المستقبل للاسلام ان شاء الله وليس للفئات او الجماعات مهما كان لونها أو خلفياتها رغم كيد الكائدين او حقد الحاقدين.
احد وزراء حكومة جلالة الملك يظهر على قناة شيعية ! و يجهر ضدا في المصالح العليا للوطن !! صراحة لا تهمني التفاصيل الاخرى اكثر من ان تسقط الحصانة عن هكذا وزير !! و تتم محاكمته علانية بتهمة المس بالأمن القومي للمملكة المغربية و التخابر مع العدو !! ما الفرق بين هذا الوزير ! و بين قضية الراضي ؟؟؟ زد على ان هذا الوزير يظهر علانية على القناة الشيعية !! وجبت محاكمته عاجلا و إسقاط الجنسية عنه و إقباره في السجن !! الى متى هذا التهاون يا وطني !! فقد قالها جلالة الملك من سنة او سنتين !! اما ان تكون وطنيا ! او لا تكون !
حينما يتم خلط الإيديولوجيات بالدين الإسلامي
هل قراتم ماجاءفي تعليق نصر الله لقد تكلم عن حفيقة الحزب الحاكم ف يالمغرب وعن وزيره اادي ضهر في قناه تلفزية في لبنان ……لقد ضهرتم على حقيقتكم لقد ضهر كرهكم وبغضكم على الشعب المغرلي اكتر من كره ااجزاؤر عاى100 الف مرة الملتفى ايها المفسدين في الانتخابات 2021.
محترفو الدين لا لون لهم،
تجار الدين لا مبدأ لهم.
تجار الدين لا ملة ولا دين لهم.
تجار الدين لا وطن لهم.
واش هاد الناس بعدا كيعترفوا بوحدتنا الترابية . باش يهمنا رأيهم . المغاربة احرار في اتخاد قراراتهم و تحالفاتهم لما فيه خير لبدهم المملكة المغربية
من هو هادا الملتحي ليتدخل في قراراة بلادنا .؟ انسان يستعمل الدين لنيل مبتغاه. تجار الدين والدول العربية هم اعداء المغرب وهم سبب مشاكله . . لم يتمنون يوما له الخير . ادن انا مع مصلحة بلادي و ابناء المغرب اليهود لهم الفضل لما فعلوه و ما يكونونه من حب لمغربننا.