نظام العسكر يجرّد المعارضين من الجنسية الجزائرية

عرض وزير العدل الجزائري حافظ الأختام، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروعا تمهيديا لقانون ينص على “التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة” يطبق على “كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
وذكر بيان لمصالح الوزير الأول في الجزائر أن “الحكومة قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86، المؤرخ في 15 دجنبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية”، مضيفا أن “مشروع القانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
كما يطبق هذا الإجراء، وفق المصدر الرسمي نفسه على “الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها”، كل يخص هذا الإجراء، أيضا، “كل من تعامل مع دولة معادية”، وأن “الأحكام المنصوص عليها تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، والتي تضمن الحق في الطعن”، وفق تعبير البيان.
النظام الجزائري دو طبيعة عسكرية ديكتاتورية عنصرية جاتمة على نفس الشعب الجزائري وعلى هدا الأخير التحلي بصبر أيوب لكي يحقق مطالبه يا له من نظام كارثي انه مصيبة في حد ذاتها نظام لم يفعل الخير في أبناء جلدته فكيف سيفعلها في جيرانه
العسكر الجزائري جرد الجزائر من كل شئ ومازال يناور.
الشعب الجزائري قالها صراحة : مدنية ماشي عسكرية.
فيقوا ايها العجزة من سباتكم
نظام العسكر يلعب باخر أوراقه لان نشطاء او احرار الجزائر في الخارج ، هم القلب النابض للحراك، و الان العصابة العسكرية تريد تجريدهم من جنسيتهم الجزائرية، التي هي حق لهم، لان هذا هو حال الانظمة الاستبدادية الديكتاتوية الارهابية
هذا القانون اتمنى ان يطبق على الذين يحملون جنسية دولة أخرى ويتهجمون على بلدهم ويتطاولون عليه.
وفي هذه الحالة أرى انه من الأنسب ان يتنازل كل طالب لجنسية بلد آخر عن جنسيته
اعرف انني ساتعرض للانتقاد ولكن هذا هو الواقع. لأن البعض منهم يستقوون بجنسيات بلدان غربية
يا سلام يا سلام .. لا تريدون تخريب الجزائر وتريودن تخريب دول الجوار ( المغرب ) حسبي الله ونعم الوكيل فهاد النظام الفاسد المجرم
كيف لوزير أن يجرد مواطن من جنسيته ،لا لشيء إلا أنه يعارضه في سياسته الفاشلة وبطالب بحقوقه ،يحاولون إجهاض الحراك .ولكن الله يينصرهم على نظام الجنرالات العجزة
الماء والشطارة حتى لقاع البحر. بكيت لما سمعت هذا الخبر لان الجنسية الجزائرية من. ،،،،،،،؟!!!!
معالي الوزير هل جنسية رعاياكم المقموعين والمهضومة حقوقهم تسمونهم جزائريين تابعين لجنسيتكم البوليزارية وشكرا على حسن إتباعكم لهدا الفصل الخبيت الدي بموجبه تحاولون تكميم أفواه المناضلين . فأين حرية التعبير في نظركم ؟
أظن أن النازية عادت، وبقوة عند جيراننا، ويا أسفاه…
يا امة ضحكت من أفعالها امم كيف يعقل أن تجرد مواطنا من جنسيته لانه عارض ديكتاتورية نضام كل هاته الإجراءات تدل على تخبط العسكر في دوامة لا نهاية لها فالمعارض أن انتقد النظام وكان بالوطن يتم اعتقاله وان كان في المنفى يجرد من جنسيته قمة البلادة فالامم تحتضن أبناءها حتى وان كان مغررا به ولعل في مقولة الحسن التاني أن الوطن غفور رحيم لاية لقوم يتفكرون اما العسكر فإنه يضن أن الجزائر كلها تكنة عسكرية وما على الشعب إلا الانضباط والامتتال للقوانين حتى ولو كانت جائرة ربما قد نسمع غدا بلاد المليون المجردون من جنسيتهم هههه
جواز سفر أخرق ممنوع حتى من دخول دول إفريقية وأسيوية فقيرة تمنعو المعارضين وكانها الجنسية السويرية روحو يالعسكر الشيوعي الحركي الخبيث عند سيادكم الفرنسيس المغرب الاوسط او مأسماها للإستعمار باسم الجزاير لن تبقى تحتكم مهما كلف الامر
مرحبا بكم عند إخوانكم بالمغرب والجنسية المغربية تنتظركم إن أردتموها.
امير ديزاد و عبدو سمار و غاني مهدي و زيتوت وداعا الجنسية الجزائرية
نظام العسكر يجرّد المعارضين من الجنسية الجزائرية: هههههه
يقول المثل لا زين لا مجي بكري…
هذه هي الديكتاتورية الحقة والمطلقة التي ينهجها حكم العسكر لا يريد دولة مدنية وأصوات تنادي وتتظاهر من أجل متطلباتها في العيش الكريم وتغيير الواقع المر الذي تمر به البلاد تجريد المواطن الجزائري من جنسيته في حد ذاته إعدام لوجوده وعقاب لكل من سولت له نفسه أن يختلف مع حكومة السلاح والقتل كل مواطن رفع صوته على صوت الجنرال فهو إرهابي وغير جزائري إنه العدل العسكري الذي يستعصي عليه الحل ويسهل عليه التفكير في الضغط على الزناد
هاد المقترح مزيان لدوك الانفصاليين اللي واكلين شاربين وخارجين يغوتو في الزناقي ، خص الدولة تلوحهم عند بوزبال ولا يمشيو يجربو يعيشو واحد سيمانة في الجزائر وديك الساعة نشوفو واش غادي يبقاو يحلو فمهم !!!