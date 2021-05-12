نفوق رؤوس من الماعز ضواحي إقليم شفشاون

كشف عدد من الفلاحين بجماعة بني بوزرة في إقليم شفشاون نفوق عشرات رؤوس من الماعز، موضحين أن اللقاحات تبقى السبيل الوحيد لحماية هذه الحيوانات منه، خاصة أنها تعتبر مصدر عيش عدد كبير من ساكنة الإقليم.

وقال عبد الحميد أحارز، فاعل حقوقي، إن ساكنة دوار أدحيت بالجماعة سالفة الذكر سجلت نفوق 100 رأس من الماعز، مستحضرا ارتفاع خسائر الفلاحين البسطاء بـ30 رأسا إضافيا، مطالبا مصالح الطب البيطري بالإسراع في مواجهة هذا الوباء ورفع الضرر عن الفلاحين البسطاء.

من جانبه، كشف مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بشفشاون، أن الأمر يتعلق بأمراض معروفة بسبب التغييرات المناخية والتغذية، وتتنوع بين تعفنات معوية وطفيليات خارجية، لا تدعو إلى القلق.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الطبية قامت بالمتعين، من خلال توعية الفلاحين ووصف بعض الأدوية واللقاحات اللازمة وأن المرض تحت السيطرة، على حد قوله.