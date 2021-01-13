نقابات آسيا وإفريقيا تدعم سيادة المغرب بالصحراء

أعرب سعود الحجيلان، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا، عن دعم الاتحاد وتضامنه مع المملكة المغربية في قضية وحدتها الترابية، وسيادة المغرب على كامل أراضيه بالصحراء المغربية.

وأكد الحجيلان، في بيان صحافي، دعم الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا، الذي يضم في عضويته أكثر من 40 مركزية نقابية موزعة على 30 دولة من القارتين، للاستقلال الذاتي الذي طرحه المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للصراع المفتعل على أراضي الصحراء المغربية، واصفا إياه بـ”الحل الوحيد القابل للتطبيق”.

وشدد رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا على تضامن الاتحاد مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي، وتأييده لجميع الإجراءات التي اتخذتها بقيادة جلالة الملك محمد السادس في سياق التوتر الذي شهدته المنطقة مؤخرا بسبب أزمة الكركرات بالصحراء المغربية، التي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي.