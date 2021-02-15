نقابات تتهافت على الاستفراد بمكتسبات شغيلة الصحة

سارعت نقابات صحية، كل واحدة من جهتها، إلى إصدار “بلاغات منفردة”، لإعلان تفاصيل الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة لتخفيف أعباء الأطر الصحية المكلفة بتنفيذ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتضمّنت البلاغات التي أصدرتها أربع نقابات صحية معطيات واحدةً كُتبت بصيغ مختلفة، حيث حاولت كل نقابة أن تنسب إلى نفسها النجاح في دفع وزارة الصحة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالبة الأطر الصحية بتخفيف الضغط عنها وتحسين الظروف التي تمر فيها عملية التلقيح الجماعي.

ويأتي تسابق النقابات الصحية على إصدار بلاغات انفرادية بخصوص ظروف اشتغال الأطر الصحية المكلفة بالتلقيح ضد كورونا، ومحاولة كل نقابة نسْب ما تحقق إلى نفسها، ليكرّس وضعية التشرذم الذي يسم العمل النقابي، وينعكس سَلْبا على قوة الهيئات النقابية.

وانتقد مصدر من إحدى الهيئات الممثلة للأطر الصحية عدم توحيد النقابات الصحية لجهودها، قائلا: “الكل يتهافت على احتساب الفتات لنفسه”، مضيفا: “لو كانت لدينا نقابات ما كانت الوزارة لتتجرّأ على معاملتنا بهذه الطريقة”.

وأضاف المصدر نفسه أنّ مضمون الخبر الذي عممته النقابات مساء الأحد جاء بعد أن توصلت بمحضر الاجتماع الذي عقده مدير مديرية الموارد البشرية مع المديرين الجهويين للصحة في اليوم نفسه، على الساعة الحادية عشرة صباحا، ونُقل فحوى ما دار خلاله إلى النقابات.

ويتضمّن المحضر الذي اطلعت عليه هسبريس عددا من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عمل الأطر الصحية بعد أن توالت شكاواها من الإرهاق والظروف الصعبة التي تتم فيها عملية التلقيح، إذ تمت العودة، ابتداء من أمس الإثنين، إلى العمل بعدد الساعات القانونية.

وأكد مسؤولو وزارة الصحة خلال اجتماع نهاية الأسبوع الماضية على ضرورة رفع الميزانية المخصصة لتغذية الأطر الصحية المكلفة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وتمكين العاملين منها يوم السبت من تحفيزات.