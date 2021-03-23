نقابات تندد بـ"تعنيف الأساتذة" في وقفة بالناظور

نفذت النقابات الأكثر تمثيلية، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، على خلفية الأحداث الأخيرة المتعلقة بـ”تعنيف الأساتذة المحتجين بمدينة الرباط”، وللدعوة إلى حل الملفات العالقة.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في قطاع التعليم، ضمن ما أطلقت عليه النقابات الأكثر تمثيلية في بياناتها للرأي العام “أسبوع الغضب”.
وردد المحتجون مجموعة من الشعارات المستنكرة لـ”تعنيف الأساتذة المحتجين”، والمدافعة عن “كرامة الشغيلة التعليمية”؛ كما طالبوا بضرورة “إسراع الوزارة المعنية إلى فتح باب الحوار لحل مختلف الملفات العالقة في القطاع”.
وصرح حسن فلكو، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بأن “المركزيات النقابية اجتمعت كلها في هذه الوقفة الاحتجاجية لاستنكار ما تعرضت له أسرة التعليم بمختلف مكوناتها من قمع وتعنيف وعدم استجابة، ولتأكيد تضامنها مع جميع التنسيقيات والهيئات ودعم نضالاتها في سبيل معالجة ملفاتها”.
ودعا المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الوزارة الوصية إلى “العمل على حل هذه الملفات العالقة بدل نهج مقاربات القمع التي تزيد من الاحتقان الاجتماعي”، مؤكدا أن “فتح باب الحوار أصبح ضرورة ملحة لتأمين حلول عملية”.
ومن يحتج علي ترك تلاميد بلا دراسة فالمعلم مهنته الجديدة الإضراب وترك أبناء المغاربة في شارع
هؤلاء المتعاقدون هم بدأ بتعريف الشارع المغربي بدون حق
له عقدة يلتزم بها أو يقدم استقالته .هو مخير .
ولكن إن يضروا التلاميذ ويريدون فرض قانونهم على الدولة إذن هم من بدأ التعنيف .وجب تعنيفهم لاخلالهم بالأمن العام . والأمن اسمه يدل عليه هذا واجبه .
تحية نضالية لرجال ونساء التعليم بكل أطيافها وفئاتها وهيئاتها. على وزير التعليم والحكومة النزول الى طاولة الحوار وإعطاء الشغيلة حقوقها.
ملاحظة :
بالنسبة للمعلقين الذين يحتقرون خذه الفئة من الأساتذة و الأساتذة بصفة عامة لا تنسى أنه سوف يأتي يوم و تجد إبنك أو أحد عائلتك فكانهم.
القضية ليست قضية فئة معينة بل قضية مجتمع ككل.
دائما وكما العادة الاستغلال الأمثل من قبلهم لأي حدث من أجل مزيد من التملص من العمل وإقحام المطالب الغير الشرعية في مجملها.خبرتكم وخبركم الجميع والكل يعرف عقليتكم الاستغلالية الانتهازية النفعية .واقعة المقدم أو الشيخ المعنف كنتم تنتظرونها على أحر من الجمر ولما لا هي مدبرة منكن من أجل المطية واتخاذها ذريعة للمظلومية والغبن والحكرة.