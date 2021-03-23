نقابات تندد بـ"تعنيف الأساتذة" في وقفة بالناظور

نفذت النقابات الأكثر تمثيلية، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، على خلفية الأحداث الأخيرة المتعلقة بـ”تعنيف الأساتذة المحتجين بمدينة الرباط”، وللدعوة إلى حل الملفات العالقة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في قطاع التعليم، ضمن ما أطلقت عليه النقابات الأكثر تمثيلية في بياناتها للرأي العام “أسبوع الغضب”.

وردد المحتجون مجموعة من الشعارات المستنكرة لـ”تعنيف الأساتذة المحتجين”، والمدافعة عن “كرامة الشغيلة التعليمية”؛ كما طالبوا بضرورة “إسراع الوزارة المعنية إلى فتح باب الحوار لحل مختلف الملفات العالقة في القطاع”.

وصرح حسن فلكو، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بأن “المركزيات النقابية اجتمعت كلها في هذه الوقفة الاحتجاجية لاستنكار ما تعرضت له أسرة التعليم بمختلف مكوناتها من قمع وتعنيف وعدم استجابة، ولتأكيد تضامنها مع جميع التنسيقيات والهيئات ودعم نضالاتها في سبيل معالجة ملفاتها”.

ودعا المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الوزارة الوصية إلى “العمل على حل هذه الملفات العالقة بدل نهج مقاربات القمع التي تزيد من الاحتقان الاجتماعي”، مؤكدا أن “فتح باب الحوار أصبح ضرورة ملحة لتأمين حلول عملية”.