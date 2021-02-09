نقابات تدين "أجواء الاستعباد" داخل الوحدات الصناعية غير المهيكلة

استنكرت نقابات عمالية بشدة الكارثة الإنسانية والفاجعة المؤلمة التي هزت مدينة طنجة وأدت إلى وفاة 28 شخصاً في إحدى الوحدات الصناعية غير المهيكلة.
وكذبت نقابات محلية ما جاء في بيان للسلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن كون الوحدة الصناعية للنسيج “سرية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه الوحدات غير المهيكلة معروفة في المدينة وتنتشر كالفطر وأمام أعين السلطات”.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع استثنائي للاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بطنجة، على أن علاقة الشغل داخل هذه الوحدات الصناعية غير المهيكلة هي “علاقة استعبادية” و”لا تخضع لأي عهود أو مواثيق دولية”، و”تفتقد أبسط شروط الصحة والسلامة”.
وأكد التنظيم النقابي أنه سبق أن نبه المسؤولين إلى “خطورة انتشار هذه الوحدات الصناعية غير القانونية وإلى خرقها السافر المستمر للدستور، ولمواد مدونة الشغل ذات الصلة”.
من جهته، ندد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل بـ”الاستهتار بأرواح العاملات والعمال وغض الطرف عن الوضعية المزرية لبعض مصانع النسيج بالمدينة، التي تفتقر إلى أبسط شروط الكرامة والصحة والسلامة المهنية”.
وانتقد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، في بيان له، “الخروقات القانونية التي يستغلها أرباب العمل، والتي تهدد حياة العاملات والعمال”، مدينا “انعدام المراقبة من طرف السلطات المحلية”؛ كما طالب بالتدخل الفوري للسلطات والقضاء من أجل “ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة كل من له يد في تهديد حياة وسلامة العاملات والعمال”.
بدوره، طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية بـ”فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشددت مصادر محلية على أن تنامي ظاهرة المصانع غير القانونية في طنجة مرده إلى إقبال شركات النسيج المهيكلة الكبرى على تخصيص طلبياتها لها لتخفيض كلفة الإنتاج، لأن معظم هذه المصانع تشغل العمال والعاملات بدون حماية اجتماعية، وبأجر شهري لا يتجاوز 1500 درهم.
واقع الحال في جل أحياء المملكة
ها لي قلنا المقاولات ليست سرية إنما هي تعمل أمام أعين السلطات وهي لأشخاص لا يمكن أن تتدخل السلطات لمنعهم من المنكر الذي يقومون به والضحية هو العامل المسكين…
هذه الوحدات غير الهيكلة متواجدة برجل كبريات مدن المغرب وتكون معروفة عند جميع المسؤولين يعني السلطات المحلية والجماعات الترابية لكن الجميع ت يقوم بدوره لذا يجب تطبيق محاسبة المسؤولين حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة
صافي دابا سيبدأ الركوب على الحادث على فين كانو هاد الجمعيات والسلطة ماكانتش عارفة المعمل السري المقدمين حاضيين غا الباعة المتجولين والبناء والقائد والباشا ماكاينينش في البلاد عاد جايين الجمعيات باش يبردو طرف الخبز ديالهم لي تياخدو من الدعم ديال الدولة
كل المانزل التي تتوفر علي طابق الرضي فهي مخصصة لاواء معامل سرية وللعلم الن الطابق الارضي يكون ملكا لجميع ساكنة العمارة
نطلب من السلطات وضع حد لهدا التسيب
ادانات واستنكارات كلما وقعت كارثة سببها الجشع والطمع .وتضامن في الخفاء مع الأقطاعيين للركوب على مأسات الكادحين من طرف رؤوسٍ بدون ضمير وعند الله تختصمون.
لحد الآن مكتوب غير ندد و شدد و استنكر و اش هاد النقابات معندها حتى قوة ضاغطة ، ايوا ايلا معندهاش باراكة متبرد الفلوس غير هاكاك و تخلينا منا لشغلنا بعدا على الاقل نعرفو معندناش نقابة لي تدافع حسن متحسبو علينا على والو
فين عندنا شي نقابات ولا جمعيات و لا صحافة لتفضح الظروف الا انسانية لتيعيشها المغاربة سواء لخدامين او لما خدامينش. عندنا عصابات او مافيات تستغل هذه الظروف و تأخذ رشاوي من المسؤولين مقابل السكوت.
ننتظر خروج مديرية الشغل ومفتشي الشغل عن صمتهم اذا كان لهم شرح لهذه الحالة. واش كيديهم النعاس.
وزارة الشغل ما رايك؟ حرام تضمس القضية لانها غير سابقاتها هذه ارواح وعائلات ستشرد وووو ما سيترتب عن هذا من عواقب ….
اللهم الطف بنا
ملاحظ من طنجة :
المسؤولية تقع على عاتق السلطة في المركز الأول، فلا يعقل أن تكون وحدة صناعية تعمل سرا بدون علم المقدم و القايد، الصرراحة هي أننا نلاحظ تسيبا و فسادا مؤخرا أكتر مما كان عليه الحال . في مجال البناء متلا لاحظت مؤخرا تسيبا غريبا، لا ناهي و لا منتهي ، كثير من الجيران استغلوا الفرصة و بتواطئ واضح مع السلطة و قاموا ب زيادة طوابق غير قانونية. و المنتخبون من العدالة و التنمية يتفرجون في هذا المنكر.
الغريب في هذه الحادثة هو الصمت المريب لذى السلطات العمومية وكأن طنجة في كوكب آخر.. كان من الساعة الأولى خروج مذكرة وزارية بحملة وطنية لإغلاق المعامل والورشات الغير مرخص لها ومعاقبة المسؤولين عن السماح بها
لنفترض أن تلك الشركة سرية ولمادا لا تتحدتون بدون سرية يا سلطات عن تدفق المياه في تلك المنطقة بتلك الطريقة وكأنها مجرى واد وهي كدالك يا سبحان الله وهنا توقفت كل أعصابي ولم أستطيع أن أفهم لماذا ترخص السلطات بحفر القبو بمحاذاة مجرى واد او لمادا لم تخطط السلطات للواد بقطعه من أول نقطة بدايته أو على الأقل أن تحفر له نفق تحت ارضي وهدا هو الإشكال الحقيقي وليس شيء آخر
وآلله يرحم الجميع
المغرب ،الشفوي فوق الشفوي،،القوي يأكل الظعيف، الاستقالة لا تعوظ أرواح الابرياء يجب معاقبة كل من تورطة وقصرة في هذه ألفا جعة المؤلمة على الملك ان يتدخل لإنقاذ أرواح المغاربة ومعاقبة المسؤلين النائمون في القصور؟
على سلامتنا النقابة تتكلم و تدين و جمعيات حقوق ( ) تطالب .
الله الله فين كنتو .بالمختصر كفى من التمثيل و الضحك على الدقون.
مصانع من سرية إلى غير مهيكلة .
كون زرتو المصانع التي تسمي نفسها مهيكلة . كن شفتو العجب العجاب . او الزيارات المعلن عنها مسبقا مع ارباب العمل . تلاقاو مع العمال و لكن دون ذكر اسمهم عارفين علاش.وشوفو وسائل الصحة و السلامة.ووووو.
لك الله ياوطني.
نعلة الله على جميع النقابات المغربية
الفاجعة/ الكارثة/ الجريمة/ الإبادة الجماعية التي حلت بطنجة و كان من ضحاياها ما يقارب الثلاثين من عاملات الوحدة الصناعية الغير المرخص لها يتحمل مسؤوليتها الكل في منظومة الريع والفساد و الغلاء والاحتكار و نهب المال العام و أقوات البؤساء و المقهورين و المحرومين من شرائح الشعب المغربي و الجاثمة على مقدرات البلاد الاقتصادية و ثرواتها الفوسفاطية و تدبيره سياساته العمومية و بتزكية نظام المخزن الأوتوقراطي و التي تكتم على أنفاس الشعب المغربي و حقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و تزج بخيرة أبناءه في السجون والمعتقلات بمئات السنوات الضوئية من العقوبات و الأحكام الجائرة الظالمة و القاسية..
حسبنا الله و نعم الوكيل
الله ياخد فيكم الحق
خاص الحل لهد الناس, المقدم مسؤول والقايد والباشا والوالي ومفتش الشغل والقائمة طويلة الله ياخد فيهم الحق و الله يرحم لي ماتو ويصبر عائلاتهم..
الدولة هي من تشجع على استعباد المواطن وأتكلم عن تجربة فشركات المناولة التي تقع تحت حماية المدراء الكبار وأعيان الدولة الفاشية .
ملاحظ من طنجة:
المسؤولية تقع على عاتق السلطة ، هل يعقل أن يكون معملا يوجد عاين باين، يعمل سرا بدون معرفة و تواطؤ المقدم و القايد. الحقيقة هو أنه مؤخرا لاحظنا تسيبا و فسادا أكثر مما سبق، لا ناهي لا منتهي، في البناء مثلا الكتير استغلوا هذه الوضعية و قاموا بزيادة طوابق غير قانونية و بدون ترخيص و بتواطؤ مع السلطة، و المنتخبون من البواجدةالذين يتفرجون على هذا المنكر و حين تسقط بناية و يموت أشخاص سوف يقولون مجددا أن البناء تم بسرية.
هذا القطاع كله يعاني عماله الاستعباد،سواء المهيكلة والغير المهيكلة.
المعمل ديال طنجة كان خدام بتيار ديال الضو من النوع العالي الخاص بالمصانع باش الشركة دخل هاذ النوع ديال الضو خص مجموعة وثائق من السلطات، يعني فالمنطق خص سلسلة استقالات ومتابعات قضائية ولان حتا حاجة ما غادي تكون نقول كيف ديما: الله اصبر عائلات الضحايا…..
صبرو ودمرو را الفلوس صيب بها حكام المغرب تورنوا في كاميرون وفرحو را المغرب ربحها و 34 لاعب لي مشات هياخد كل واحد 100 مليون والمدرب 200 مليون وغنيو هيهو مبروك علينا وخا خدامين ب 2000 درهم
على الأقل كان هذاك المعمل هاز عائلات و مستافدين منو أعايشين بخير حسن من والو
مع كامل الاسف المسؤولية جماعية والكل له يد في هده الكارثة:صاحب المعمل لانه جلب اناس للعمل في مكان خطىير على حياتهم وهو يعي جبدا دلك ،النقابات لانها تعلم الخطر المحيط بمنخرطيها ولم تحميهم ،الشركات التي تتعامل مع هدا النوع من المعامل التي لا تحترم ميثاق الصحة والسلامة للعمال ولم تدق ناقوص الخطر ،الجمعيات التي تدفع بالاطفال و النساء للخروج للمطالبة باشياء هي اقل ضرر بالناس ولم تحرك ساكنا في مثل هده،مفتشية الشغل،الوقاية المدنية ثم المنتخب المحلي والسلطات المحلية فالكل لم يقم بواجبه كيف ما بجب وهدا يعني ان هناك خلل في منظومة الرخص وكيفبة المتابعة والمراقبة وتحديد الاختصاص لكل طرف حتى تتضح المسئوليات وتتم المتابعة بكل شفافية لكل متقصر غي مهمته داخل اطار العدل والقانون .
النقابات ما الم تخجلوا هل عندنا في المغرب نقابات ما لدينا هم مجموعة من الاباطرة يستغلون تمثيل العمال من اجل مصالحهم ومصالح الاحزاب التي ينتمون لها …. نقابة في المغرب تعني عصابة انتم سبب خراب الشركات يجب ان يكون هناك قانون يحل كل النقابات ويمنع انتمائها للاحزاب و تحدد مدة بقاء القيادة في اربع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحد فقط ايها الاباطرة يقولون نقابات في المغرب عن اي شئ تتكلمون لك الله يا وطني
الحل ساهل
محاكمة كل مقصر من القايد الباشا لمراقبي الشغل وبحكم يكون متالي للبقية 20 سنة لكل واحد وتجري هم من الممتلكات ومحاكم علنية مباشرة ( 200 سنة سجن لحراك الريف انظروا الفرق وتريدوا البلد تتقدم مستحيل
دابا عاد بانو النقابات عاود. علاه فين كانوا قبل ما توقع الكارثة. النقابات بانت على حقيقتها ما بقا شي واحد كيتيق فيهوم. غير ابعدو. اخلو القضاء ادير شغلو. حيث سيعاقب كل متورط في إنجاز البنية التحتيةالغير الملائمة، السلطات التي لم تفرض احترام القانون، الجهات التي تمت المناداة عليها قبل حدوث الكارثة ولم تستجب بل جاءت متأخرة و مجهزة بمضخات معطلة.ووووووو
السلطة شايفة المنكر وساكتة . يجب تبديلهم برجال امناء
كل ما يحصل في المغرب هو جزاء إنعدام المعقول . و النصب . ولازال العاطي سيعطي . حتى المهاجر إدا جاء الى المغرب لكي يسثتمر الكل ينهبه . و كونوا على يقين أيها المسؤولوا لكم يوم عند آلله. وأنت أسي إبن كيران أولهم.
الطبقة العاملة بدو ن إستتناء تعيش في العبودية.
لماذا لم تتدخل قوة خارقة نؤمن بها
على انقاذ شابات في مقتبل العمر يحلمن بالحب وبالحياة وبالذرية الصالحة.
لماذا هذه القوة المطلقة صانعة كل شيء النجم والقمح سمحت بموت هؤلاء الشابات والشبان بكل سادية .
لماذا لم تتجلى رحمة هذه القوة في وقف المياه الجارفة تلبية للنداء والصراخ و الدعاء.
كان من بين برامج عملي في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف تدريب مفتشي المغرب حول الحقوق الأساسية في العمل حيث قمت بالتعاون مع الأستاذ رشيد بإنجاز هذه المهمة حيث تم تدريب أزيد من حمسمائة مفتش في جميع جهات المغرب. وغالبا ما أذكر في افتتاح ندواتي بأنني أقوم بهذا العمل لأنني لا بد أن أنفذ هذه الأنشطة لأنه من ضمن نصوص عقد عملي مع الأمم المتحدة وإنني في الحقيقة أذرك تماما أن ذلك التدربي لا جدوى منه ما دام القانون ليس هو سيد الموقف وما دام الفساد والرشاوى هي السائدة في عالمنا العربي وفي الدول. وكنت في بعض محاضراتي أقول وبشكل صريح أن المعضلة ليست عند الدولة بل أيضا عند تفتيش العمل وهو ابن آدم كالآخرين منهم من له ضمير ويقوم بواجبه من أجل حماية العمال المستضعفين ومنهم من يخدم مصلحته الشخصية قبل كل شئ ولا يأبه لا بالواجب المهنى ولا الديني ولا الأخلاقي. وقد تعرضت لانتقادات من بعض المفتشين الذين اعتبروا تصريحاتي استفزازية وها أنا أقول لهم اليوم أن ينظروا إلى وجوههم في المرآة ويتذكرون العائلات التي فقدن فلدات كبدهن من أجل فسادهم والتخلي عن واجبهم بتطبيق القانون
مرة أخرى ينكشف دور الأحزاب السياسية. فلم يكتفو بتمييع العمل الحزبي فقط بل أيضا تطاولو على العمل النقابي وشتتوه . فما الغاية من أن يصبح لكل حزب جوقته النقابية ؟ وما هي النتيجة ؟ إنهم عملو على إضعاف القوة العمالية وجعلوها عرضة لكل أنواع البطش والإستغلال.