نقابات قطاع الصحة تستنكر "تهديد" الأطر الطبية للعمل في عطلة العيد

راسلت نقابات قطاع الصحة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، بخصوص إجبار الأطر الطبية على العمل في ثاني أيام عيد الفطر، وذلك رغم أن الحالة الوبائية التي لا تدعو إلى القلق، وفقها.
ووجهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رسالة مفتوحة” إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والمالية، بخصوص ما اعتبرته “التعامل بأسلوب السخرة مع الشغيلة الصحية والاستمرار في التنكر لمطالبها”.
وأوضحت النقابة ذاتها أن هذه المراسلة جاءت بسبب “قرارات ارتجالية” لبعض الوزراء، إذ “قاموا بدون سابق إنذار بإصدار قرار تعسفي يوم العيد قام بتصريفه مسؤولو وزارة الصحة عبر اتصالات هاتفية ورسائل على ‘واتساب’ مصحوبة بتهديدات شفوية تُجبِر الأطقم الصحية على الاشتغال في عملية التلقيح يوم ثاني عيد الفطر، في خرق سافر لعطلة العيد المؤطرة قانونيا”.
من جهته، طالب الاتحاد المغربي للشغل، من خلال الجامعة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة للصحة، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بالتراجع عن “قرار حرمان الأطر الصحية العاملة في التلقيح خلال ثاني أيام العيد”.
واعتبر مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، أن هذا القرار جاء نتيجة “التعليمات الشفوية والخضوع لأوامر أم الوزارات التي أضحت تسَيِّر قطاع الصحة”، رافضا “الانخراط في هذا العبث”، وفق تعبيره.
وحمل الشناوي، في تصريح توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، المسؤولية لرئيس الحكومة ووزرائه في الداخلية والمالية والصحة عن زيادة الضغط على العاملين والاحتقان الذي قد يؤدي إلى الانفجار بقطاع الصحة، داعيا إلى التعبير عن غضب الشغيلة الصحية من خلال وقفات احتجاجية محلية إقليمية أو جهوية يوم الثلاثاء 18 ماي على الساعة 11 صباحا، للتنديد بـ “التعامل البئيس للحكومة ووزرائها مع نساء ورجال الصحة”.
وفي رد على ذلك، قال مصدر من وزارة الصحة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن حملة التلقيح الوطنية مستمرة خلال ثاني أيام عيد الفطر، رافضاً التعليق على اتهامات النقابات بشأن وجود “تهديدات شفهية” للعاملين في القطاع قصد إجبارهم على الالتحاق بالعمل.
قاليك الجيش الابيض مساكن كيضحيو!!!
قهرونا فهاد الجائحة بالشفوي احنا مكرفصين احنا كنضحيو ووووو
الحقيقة الصحة فالمغرب ماكاين لاقسم ابقراط لا مولاي ابيه انها عمل كسائر الاعمال التجارية
غي عقلو على التكاسل ديالكم قبل ماتجيو تبكيو علينا بخزعبلات الجيش الابيض. الجيش الحقيقي راه خدام وكيضحي فالسكات
عادي جدا في هدا الوطن اغلبية المسؤولين يديرون ظهرهم للوطن ولا يفكرون سوى اتفسهم كيف تريدون البلد ان يتقدم
بصراحة لا يعقل ان يتم توقيف عملية التلقيح يوم ثاني العيد بدعوى ان هناك اضراب للأطر الصحية. المملكة كلها منخرطة في إنجاح العملية ملكا وحكومة وشعبا. لماذا أطر الداخلية جميعا بمختلف اسلاكهم مجنود وحاضرون بمراكز التلقيح؟شخصيا رافقت اختي لمركز التلقيح وفوجئنا باطر الداخلية يخبرونا بأن هناك اضراب للأطر الصحية. تحية وطنية لاطر وزارة الداخلية.
أهكذا تكافئون الشغيلة الصحية على كل ما بذلوه و لا يزالون يبذلون من جهد و تضحيات منذ بداية الجائحة؟
يجب تحسين ظروف الأطباء إذا ما أردنا رؤية تحسن في قطاع الصحة
سبحان الله الكل يشتغل حتي يوم العيد من شرطة ودرك وشركات ووووووو اما الاطباء والاساتدة هم من يشكي ويبكي في وطني المغرب يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأنا الحياة ستتوقف بدونهما . كم من سنة وأنتم تتغيبون عن العمل دون رقيب واليوم وطنكم في حاجة لكم خدلتموه الإضراب يتبعه إضراب أقسم أنا جل المستشفيات العمومية الطبيب يشتغل4ساعات في اليوم اي20س في الأسبوع والشرطي يشتغل 70ساعة في الأسبوع ولكم عملية الطرح
ثقافة النقابات المهنية في منتهى الانحطاط ؛ ما معنى توقيف عملية ناجحة فقط لإظهار وقوفها مع الشغيلة الصحية مع اقتراب موعد الإنتخابات المهنية !!
يجب على الحكومة ووزير الصحة ان يكونوا صارمين مع هؤلاء.العالم كله تجند في مواجهة هذه الجائحة . وهؤلاء يطالبون بالعطل والتعويضات .يجب على المسؤولين ان يتخذوا إجراءات قانونية ضد هؤلاء.لو ادى ذلك الى تشطيب أسمائهم من الوظيفة العمومية للصحة وسحب منهم دبلوم التطبيب.بسبب غياب الوطنية في مبادئهم وسلوكهم . وهل يمكن الجندي المرابط في الحدود ان يطالب بالعطلة وترك الحدود ما ينطبق على الجندي ينطبق على الطبيب في هذه الحالة الحرجة.بجب على الحكومة ان تضع حداً للسيبة في مستشفيات المغرب بسبب سلوك اغلب الأطباء ولا اعمم .
صحح: للاطر الصحية وليس للاطر الطبية…..