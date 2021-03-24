نقابات وتنسيقيات تعليمية تنادي برحيل أمزازي

“ما دار والو مادار والو أمزازي يمشي فحالو”، “يا لطيف يا لطيف الأستاذ على الرصيف”، “الأساتذة قمعتوهم الإداريين حرمتوهم” هي بعض من الشعارات التي صدحت بها حناجر العشرات من الإداريين والأساتذة في وقفة احتجاجية نظمت صباح الثلاثاء أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، تنديدا بما وصفه المحتجون بـ”التراجعات التي عرفتها الساحة التعليمية خلال الآونة الأخيرة”.
وشارك في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي تزامن مع الإضراب الوطني الذي تخوضه نقابات تعليمية عديدة في سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، ستة تنظيمات نقابية إلى جانب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وتمثيلية الإدارة التربوية.
واستنكرت الكلمات المتفرقة التي تخللت الوقفة ما وصفته بـ”السلوكات التعسفية في حق رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد”، داعية جميع الشغيلة التربوية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة واستيعاب خصوصية اللحظة قصد تحصين المكتسبات والتصدي للتراجعات التي تتربص بالمدرسة العمومية.
ودقت التنظيمات النقابية التعليمية المشاركة في الشكل الاحتجاجي ناقوس خطر تملص الوزارة الوصية على القطاع من واجباتها تجاه الشغيلة، خصوصا تلك المتعلقة بالحوار وإصدار المراسيم، محملة الحكومة مسؤولية كافة الملفات العالقة وعلى رأسها التعاقد وما صاحبه من عنف في حق الفئة المعنية.
من جهته، أكد ممثل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنهم كفئة متضررة متشبثون بمطلبهم الشرعي المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماج جميع رجال ونساء التعليم في سلك الوظيفة العمومية.
وأشار المتحدث ذاته إلى ما أسماه “زيف التصريحات الأخيرة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، التي ادعى خلالها أن الوزارة أدخلت بعض التعديلات أسقط بموجبها التعاقد منذ سنتين”، مؤكدا أن “الملف ما زال قائما، وإيجاد حل له أمر لا محيد عنه”.
انتم الدين يجب عليكم الرحيل وكفى من الفوضى و طبوحيط ولحزارا وفرض الأمر الواقع ،من لم يحترم تعهداته المبرمة مع الوزارة المعنية فيجب فصله تبعا للقانون وطرده، يريدون الرسمية وبعدها النوم والكسل والعطل و الغيابات، دالك الزمن قد انتهى
أرى بوضوح أن الوزير يمارس السياسة، لم يهتم يوما للتعليم ببلادنا، بل كل مبتغاه أن يتموقع في حزب الحركة الشعبية، وعوض التركيز علي تنفيذ وعوده للأساتذة، اختار الذباب “الأخضر” لتلميع صورته وتشويه صورة أساتذة الوطن، ولكن الأقدار شاءت غير ذلك ولله الحمد
أحزاب العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية أحزاب آذت الاستاذ المغربي للأسف
سبحان الله الظالم عاد مظلوما.من اوقف السير العادي الدراسة هل الاستاذ او الوزير؟بعد عطلة ببنية قرر ا الإضراب والاحتجاجات والمسيرات كانهم مظلومين مع العلم انهم عملوا بواجبهم المهني والاخلاقي. لقد اصبح رحل التعليم منبوذا من طرف الآباء و الأمهات بفعلتهم هاته و وفقة اجلال وتقدير ونرفع الف قبعة للمخلصين منهم والذين يعتبرون رسل العلم والمعرفة اما أساتذة الكوكوت مينوت فلا نرضى ان يربوا ابناءنا بعد ان علمنا انهم فاقدي التربية والدليل على ذلك قراءة التعاليق التي تكتب بهذا المنبر كل مرة نشر مقال خاص بالاضراب او الوقفات .كل الأمهات والآباء اصبحوا ضد الاستاذ والمربي نظرا لضياع فلذات اكبادنا مع شطحات صبيانبة صادرة عن اناس لا مصداقية لهم و ما مرة يختلفون ححة للتملص من واجبهم.وجب على الدولة محاسبتهم حسابا عسيرا واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
النقابات والمتعاقدين اللي خاصهوم يمشيو بحالتهوم مبغيناش القراية التعليم ضربتها كورونا من نهار دخلو المتعاقدين
لا لاستغلال التلاميذ في معركة مادية ريعية . وتحية للاساتدة ذوي الحكمة الذين لم يضربوا وكل الرفض للعنف الغير مبرر ضد كل مواطن مغربي
فاقد الشيء لا يعطيه.. امزازي مجرد موظف عند الذين لا يظهرون في الواجهة. سيذهب امزازي ويأتي امراري وستبقى دار لقمان على حالها..
الذي يجب أن يرحل الأمس قبل اليوم هم المتعاقدون المتقاعسون المعتدون على أبناء الشعب المغربي بمستواهم الهزيل وغياباتهم .
الذي يجب أن يرحل الأمس قبل اليوم هم نقابات آخر الزمان والتي ترفض قانون الإضراب وقانون النقابات ليظل المسيرون العجزة يتحكمون .
الذي يجب أن يرحل هم بعض مديري الاكاديميات المتواطئة والتي لم تقم بالاقتطاعات في السنوات الأولى لبداية فوضى المتقاعسين حين تغيبوا لشهور .
يجب تقديم رؤوس الفتنة إلى المحاكم فهناك عقود مبرمة وومصادق عليها اخل ببنودها المتقاعسون وهي شريعة المتعاقدين.
أين جمعيات الآباء المتواطىة كذلك والتي تلهف في بداية السنة جيوب الآباء بحجة الدفاع عن مصالح التلاميذ .
اضن ان هذا المطلب هو مطلب يرفعه اتباع العدالة والتنمية لتهريب النقاش حول حصيلة حزبهم في تسيير الشان العام لحكومة بن كيران ومن بعدها حكومة العثماني هي المسؤولة عن جميع المآسي من تعاقد ومقاعد وتعطيل الحوار وهم يحاولون توجيه الراي العام نحو امزازي وتحملبه المسؤولية فالمسؤول الاول هو رءيس الحكومة وهو من عليه الرحيل هو وحكومته المسؤومة
أمزازي ماهو إلا عبد مأمور تحت القهر،فإذا ذهب أتى من يملأ فراغه ويبقى الوضع على ما هو عليه.
أنا بقاوا فيا غير دوك لوليدات إيمشيوا ويجيوا للمدرسة بجليدة فوق اظهورهم لا قراية لا تعليم لا إيديك لا إيخليك.
ما ذنبهم؟
فعلا أمزازي تساهل كثيرا في حق الفئة التي أخلت بالعقد المبرمة. أقول الفئة لأن الناضجين من الأساتذة يعملون حسب ما و قعوا عليه. أما المشاغبون فإنهم لن يعملوا وإن لبت مطالبهم. الحسم الحسم يا وزارة!
ابحث عن محامي لرفع دعوة علي المتعاقدون المضربون من أجل محاكمتهم وطردهم علي تركهم ابناء المغاربة في شارع
هد الاستاذات باغين غير الفوضى 6000 درهم شهريا اتمنى من الوزير أن ياخد قرار بطردهم
ويتعاقد مع الاساتذه المتقاعدين انهم رجال التعليم بحق
اما هادوا حاليا مشاغبين
الاساتذة المتعاقدون المضربون المتظاهرون في الشوارع اصبحوا منبوذين من طرف المواطنين اباء واولياء فلذات اكبادهم الذين اصبحوا على وشك الضياع لماذا لا يدرسون ويضعون شارات الاضراب على اذرعهم ولماذا غاب حس الواجب لديهم اتجاه ابناء المواطنين ولماذا تميزوا بالانتهازية والانانية ولا يهمهم الا وضعيتهم ولماذا ينتقلون للعمل الى التعليم الخاص بعد ضمان تقاعدهم النسبي في التعليم العام اين كل هذا ممن قال فيهم الشاعر قم المعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا ….
الذي يجب أن يحاكم وليس أن يرحل فقط هم:
المعلمون المتقاعسون الذين لا يفلحون سوى في استنزاف أموال دافعي الضرائب
ثم جميع النقابات لأنها تجمع مئات المعلمين الذين يقضون أعمارهم في نضال كراسي المقاهي لأنهم يستفيدون من ريع التفرغ النقابي
تصوروا:
لو أن التفرغ النقابي غير القانوني ألغي لرأيتم طاولات المقاهي خلال اليوم فارغة.
ولو أسندنا وزارة التعليم الى وزير التربية الكندي أو الفرنسي فلن يقضي فيها يوما واحدا حين يعرف موظفيها حقيقة
باستثناء عدد محدود من الشرفاء فإن التعليم جمع أكسل المغاربة،قارنوا موظفي التعليم بأمثالهم في المالية أو التجهير أو العدل أو الداخلية…؟؟
دخلت التعليم عام 1986 من كلية علوم التربية كان أهله على خير
جاء من بعد الادماج المباشر
فولجه عدد من الكسالى…
اليوم افضل خريجي الجامعات يفضلون مهنا أخرى حتى يتخلصوا من هذه الفوضى
وأعتقد أن عددا من المنتسبين الى القطاع لا يصلح لهم سوى العيش في دولة المملكة المغربية بل تصلح لهم مثل الدولة التي فيها {أبو زعبل]
الشعب ينادي برحيل المتعاقدين والنقابات.
شوهتو المهنة.
مكان الاستاذ الطبيعي هو القسم لتدريس الاجيال الصاعدة…اما المطالبة بالحقوق و ان كانت مشروعة فيجب القيام بها من طرف النقابات و التنسيقية التي تمثلكم شرعا و قانونا .. اما نزولكم الشارع و مساهمتكم عن عمد في الهدر المدرسي فقد اضعف تعاطف الاباء معكم لانكم جعلت التليمذات و التلاميذ عرضة للشارع و التحرش …لذلك اذا كنتم غير قادرين على تحمل المسؤولية ارحلوا لان الدولة في صدد تكوين الالاف من الاساتذة في المدارس العليا للتربية و التكوين في مختلف التخصصات و قريبا سيحلون مكانكم و لن ينفعكم الندم و لقد اعذر من أنذر.