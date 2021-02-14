نقابة الصحافة تستنكر إساءة الشروق

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تعليقات الزوار5
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الى سمعتي كثرة النباح وراك عرف راسك راك في الطريق الصحيح . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة احب من أحب او كره من كره
اقل ما يجب على كل مواطن مغربي فعله هو مقاطعة المنتوجات الجزائرية ان وجدت في اسواقنا التي تحمل تبتدء
برمز …..613 code barre
ليكن في علمكم ايها الجزائريون ان معدل استهلاك الحليب لكل قط و قطة في المغرب هو ربع لتر يوميا اما انتم كم ؟ كاشخاص هههههه
أتساءل لماذا لا تشبه العاصمة الجزائر عواصم الدول العربية النفطية ( ناطحات سحاب . شوارع فسيحة . ابراج . مستوى معيشي مرتفع ….) افيقوا ايها الجزائريون من غفلتكم. فقد اصبحتم أضحوكة العالم
بخلاصة القول : النظام الفاشل الجزائري يعيش لحظاته الأخيرة، يعني دخل مرحلة ( سكرات الموت )