نقابة الصحافة تستنكر إساءة الشروق

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‫تعليقات الزوار

5
  • مجيد
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:25

    الى سمعتي كثرة النباح وراك عرف راسك راك في الطريق الصحيح . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة احب من أحب او كره من كره

    4
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  • .....613 code barre
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:34

    اقل ما يجب على كل مواطن مغربي فعله هو مقاطعة المنتوجات الجزائرية ان وجدت في اسواقنا التي تحمل تبتدء
    برمز …..613 code barre

    1
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  • علي نايت عمر
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:38

    ليكن في علمكم ايها الجزائريون ان معدل استهلاك الحليب لكل قط و قطة في المغرب هو ربع لتر يوميا اما انتم كم ؟ كاشخاص هههههه

    4
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  • مواطن مغربي
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:39

    أتساءل لماذا لا تشبه العاصمة الجزائر عواصم الدول العربية النفطية ( ناطحات سحاب . شوارع فسيحة . ابراج . مستوى معيشي مرتفع ….) افيقوا ايها الجزائريون من غفلتكم. فقد اصبحتم أضحوكة العالم

    2
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  • حسن
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:42

    بخلاصة القول : النظام الفاشل الجزائري يعيش لحظاته الأخيرة، يعني دخل مرحلة ( سكرات الموت )

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