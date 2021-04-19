نقابة الممرضين تتهم جهات بالتصدي لـ"المستقلة"

قال المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إن هناك جهات تريد إقبار مشروع “المستقلة”، وتدفع في الخفاء إلى منع منح النقابة وصلها القانوني الذي تنتظره جموع الممرضين وتقنيي الصحة منذ خمسة أشهر.

وأضاف المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن هذه العراقيل لن توقف مسيرة هذه النقابة وسيسجل الآلاف من الممرضين والممرضات على هذه الجهات خيانتها لقضية الممرضين وتقنيي الصحة على مدار عقود طويلة، وسيأتي اليوم تدفع في اتجاه منع الممرضين وتقنيي الصحة من حقهم في اختيار ممثليهم النقابيين بشكل ديمقراطي.

وأورد البلاغ ذاته أن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة “تؤكد على أحقية مطلبها الوحيد والأوحد في التوصل بملفها القانوني طبقا للمساطر المعمول بها دون كولسة ودون ضبابية”، وفق تعبير الوثيقة.

وأشار المصدر سالف الذكر إلى أن الهدف من محاولة إقبار هذا المشروع واضح وضوح الشمس، ويخدم من يلعب في كنف الإدارة والإدارة نفسها في انتخابات اللجان الثنائية المقبلة، ولتتحمل هذه الجهات مسؤولية التصعيد فقد بلغ السيل الزبى وقد أعذر من أنذر… أما موعدنا في شوارع الرباط”، على حد تعبير البلاغ.