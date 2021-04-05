نقابة الممرضين ترفض "وصاية" هيئة الأطباء

وصفت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة القانون 13ـ43 بـ”التخريبي” لمهن التمريض وتقنيات الصحة، والذي يمكن أن ينتج عنه نكوص وتمييع وانتحال خطير وغير مسبوق لصفة “ممرض”، معبرة عن رفضها القاطع والمطلق لكافة مظاهر الوصاية والتمييع التي تستهدف مكانة وأهمية الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب.

وأكدت الهيئة، التي يرأسها مصطفى جعى، أن الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة تنهج سياسة فرض الأمر الواقع ورهنت البت في قضايا الممرضين لجهات أخرى، لتستمر في تكريس الوصاية وتمييع المهن التمريضية وتقنيات الصحة والتلاعب بصحة المواطنين بغية استكمال تسليع الخدمات الصحية والمراهنة بها في أسواق الاستغلال البشع لضعف المواطنين وحاجتهم الماسة إلى تلقي العلاج باعتبار المرض تهديدا مباشرا للحياة.

وعبر المصدر ذاته عن رفضه القاطع والمطلق لمقتضيات القانون 13 – 43 المتعلق بمزاولة مهن التمريض والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، باعتبارها تكرس الوصاية ولا تعترف بالتطور العالمي الحاصل في علوم التمريض، مستنكرا استمرار السلطات الوصية بمدينة الرباط في الاحتجاز غير الدستوري للوصل القانوني للنقابة لمدة تقارب خمسة أشهر.

وانتقد بلاغ صادر عن التنظيم نفسه، توصلت به هسبريس، المقاربة القمعية التي انتهجتها السلطات في حق الاحتجاج السلمي للتنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين، منددا بمنع الشكل الاحتجاجي المشروع للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين.

ودعت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إلى ضرورة التحرك العاجل والفوري للتصدي لهذا النص القانوني، ولكل المخططات الرامية إلى نسف المكتسبات وإقبار التضحيات الجسام التي قدمتها ولا تزال مختلف فئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة في سبيل ترسيخ الهوية والاستقلالية التمريضية.

وجددت النقابة ذاتها المطالبة بالإسراع إلى إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة مع اعتماد مقاربة تشاركية تَهُمُّ من يمثلون المهنة من بين كوادرها لا من خارج المهنة، داعية كافة المؤمنين بالاستقلالية التمريضية من طلبة ومعطلين ومزاولين ومتقاعدين إلى الاستعداد للانخراط فيما يلزم من أشكال نضالية للتصدي لعبث الوزارة المستمر بمصالح هيئة التمريض وتقنيات الصحة.

وأكدت الهيئة النقابية، باعتبارها وليدة إرادة فئة عريضة من الممرضين وتقنيي الصحة وباعتبارها نموذجا ديمقراطيا يمثل انتظارات مناضليها، استعدادها للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين والتزامها بالتصدي لكل المناورات والمؤامرات التي تستهدف مهن التمريض بالمغرب.