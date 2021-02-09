نقابة تعلن الحداد على ضحايا "معمل طنجة‎"

أعلن نقابيون الحداد على قتلى فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 29 عاملا وعاملة أول أمس الاثنين بمعمل سري بالمدينة ذاتها.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى التوقف عن العمل يوم الجمعة المقبل من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة)، للترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة.

وقالت النقابة: “يقف المكتب التنفيذي إجلالا لأرواح ضحايا لقمة العيش وجشع مصاصي دماء الفقراء… وإنها لمأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة”.

وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها “تنبه من جديد إلى حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغاربة في معامل ومصانع سرية، داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة، وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها”.

وحملت النقابة المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية للحكومة والإدارات التابعة لها، قائلة إنها “لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون”.

وأردفت “فوزارة الشغل والإدماج المهني مؤتمنة على احترام قانون الشغل، وتقع على عاتقها مهمة مراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل الذي حددت المادة 532 من مدونة الشغل ضمن اختصاصاته، بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.