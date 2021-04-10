نقابة تعليمية ترد على "تعنيف أساتذة التعاقد" بأسبوع من الاحتجاجات

يتواصل التوتر القطاعي بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية طيلة الأيام الماضية، حيث توعدت الهيئات التربوية بالاستمرار في النفس التصعيدي بفعل “غياب” الحوار الاجتماعي؛ وهو ما تجسّده النقابة الوطنية للتعليم من خلال ما أسمته بـ”أسبوع الغضب”.

وكشفت النقابة سالفة الذكر، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض أشكال احتجاجية ميدانية في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، تتضمن المشاركة في إضراب وطني يومه العاشر من أبريل، وتنظيم وقفات تصعيدية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يوم الـ15 من الشهر ذاته، حسَب البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه.

وأرجع المصدر عينه الخطوة الاحتجاجية إلى “التطورات الحاصلة في الوضع التعليمي المتسمة بالقمع الشرس للاحتجاجات السلمية، والاعتقالات في صفوف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعرضهم أمام النيابة العامة، والمبادرات المتخذة للدعم والمؤازرة”.

وأوضحت النقابة أن “ما يقع يدل على عودة المغرب إلى الوراء، وأن زمن الأمس ممتد في زمن اليوم؛ وهو ما يعيد لحظات 10\11 أبريل 1979، وما صاحبها من اعتقالات ومحاكمات وتوقيفات في صفوف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم، الذين واجهوا آلة القمع بصمود بطولي هزم خصوم الشغيلة التعليمية وخصوم الحريات النقابية”.

وتعليقا على ذلك، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “سياق اليوم شبيه بأوج سنوات الرصاص، حيث تتذكر الشغيلة التعليمية المعركة الشرسة التي خاضتها قبل 42 سنة؛ أي في 11 أبريل 1979، لما خاضت النقابة الوطنية للتعليم إضرابا يمتد ليومين، ووجه بالقمع العنيف والاعتقال والطرد من الوظيفة”.

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “احتجاجات اليوم تشهد كذلك اعتداءات عنيفة من قبل الشرطة؛ بل وصلت الأمور إلى تعبير بعض الأستاذات عن تعرضهن للتحرش داخل المسيرات الاحتجاجية”، مبرزا أن “جميع الحركات الاحتجاجية صارت تواجه بالقمع، في الفترة الأخيرة”.

وأوضح القيادي النقابي أن “الأشكال التصعيدية المعلن عنها تتجاوب مع سياق المرحلة المتسمة بالاعتقال والتعنيف؛ وهو ما دفعنا إلى الدخول في أسبوع الغضب للتعبير عن استيائنا من الواقع التربوي الراهن، حيث يتضمن العديد من الأشكال الاحتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي”.