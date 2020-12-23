نقابة صحية ترصد آثار كورونا على موظفي الوزارة

أكد المكتب النقابي للإدارة المركزية للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وجود تداعيات لجائحة “كورونا” على موظفي الإدارة المركزية بوزارة الصحة، إثر تسجيل حالات عديدة في جميع المديريات.

وطالب المكتب النقابي، خلال في اجتماع له مع مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة، بتعزيز الإجراءات اللازمة باتخاذ التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء “كورونا” بالمديريات؛ “من إجراء التحاليل المخبرية للحالات المخالطة، والالتزام بالكمامات والتباعد في مقرات العمل، والحجر الصحي للمصابين”.

أما بخصوص التعويضات الخاصة بـ”كوفيد 19″ والتي ستمنح لمهنيي الصحة، فقد جرى التأكيد على أن الوزارة بصدد العمل على صرف هذه التعويضات في الأيام القليلة المقبلة.

وفيما يخص العمل عن بُعد، تم تأكيد المكتب النقابي على الاستجابة لطلبات الموظفين في العمل عن بُعد، طبقا لمنشوري وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/ 1 ورقم 2020 / 2 المؤرخين في 16 مارس وفاتح أبريل 2020، “حرصا على سلامة الموظفين واستمرارية المرفق العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا”.

كما سجل المكتب النقابي ملاحظات ومؤاخذات عديدة بخصوص الامتحانات المهنية، “بحيث لم تتم مراعاة التخصصات في فئات عديدة، وكذا غياب التكوين المستمر لمختلف الفئات”.

وفي هذا الإطار، أكد مدير الموارد البشرية أن الوزارة منكبة على مشروع كبير يخص الوظيفة العمومية الصحية، “والذي سيعطي تحفيزا وتشجيعا لمهنيي الصحة؛ نظرا لخصوصية القطاع الصحي”.