نقابة صحية ترفض تمديد ساعات العمل بكلميم

قالت الجامعة الوطنية للصحة بكلميم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها تفاجأت بــ”قرار شفاهي من المسؤولين الجهويين والإقليميين يلزم الموظفين العاملين بمراكز التلقيح بتمديد مدة عملهم من الساعة 8:30 صباحا إلى غاية 18:30 مساء في خرق سافر لتوقيت العمل الإداري المنظم بالمرسوم رقم 916-05-2 بتاريخ 20/07/2005″.

وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها التام لطريقة تعامل الوزارة الوصية في شخص مسؤوليها مع الأطر المشاركة في البرنامج الوطني للتلقيح ضد وباء كورونا خاصة، ونساء ورجال الصحة عامة، منبهة إلى “عدم استغلال شماعة الظرف الاستثنائي المتعلق بالجائحة والدوس على ما تبقى من كرامة أطرنا الصحية من طرف المسؤولين بالجهة والإقليم”، وفق بيان توصلت به هسبريس.

ودعت النقابة ذاتها إلى احترام التوقيت القانوني للعمل وتخصيص اعتمادات مالية تحفيزية للمشتغلين بعد الساعة 16:30، مع توفير وسيلة نقل للأطر العاملة خارج دوائرها الأصلية وتمكينها من التغذية الملائمة.