نقابة صحية تطلب "منحة كورونا" في رمضان

راسلت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزير الصحة للمطالبة بصرف الشطر الثاني من “منحة كوفيد 19” لمهنيي القطاع تزامنا مع شهر رمضان.

وقالت المنظمة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، إنها “تلتمس إعطاء أوامر إلى المصالح الإدارية والمالية المختصة من أجل الإسراع في صرف الشطر الثاني من منحة كوفيد 19 لفائدة منهيي الصحة، الذين أبانوا عن كفاءة ومهنية عالية خلال جل مراحل جائحة كورونا وأثناء العملية الوطنية للتلقيح”.

وذكرت النقابة أيضا أنه “رغم النقص الحاد في صفوفها في عدة مؤسسات صحية بربوع المملكة، استطاعت أن تساهم بشكل ملحوظ في تنفيذ وإنجاح البرامج الحكومية المرتبطة بالصحة والسياسة الصحية لوزارة الصحة”.

ونبهت المراسلة إلى أنه “من خلال عملية التقييم لكافة مراحل الجائحة فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، يرجع الفضل فيها إلى التضحيات والجهود التي بذلت بروح وطنية عالية وتضحية ونكران الذات”، ما مكن المملكة من أن تتبوأ “مكانة جد مشرفة على المستوى الدولي والإفريقي”.

وأردف المصدر ذاته: “بغاية رفع من منسوب الثقة والتحفيز نلتمس منكم الإسراع في تفعيل صرف مستحقات كوفيد-19 خلال شهر رمضان المبارك لفائدة كافة مهنيي الصحة مركزيا وجهويا ومحليا”.

كما ذكرت المراسلة أنها تأتي أيضا “في إطار التعبئة المستمرة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية، التي توجد جميعها في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كورونا وفي تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين، فضلا عن تنفيذها البرنامج الوطني للتلقيح والتمنيع الجماعي، وهو ما يحتم عليها الاشتغال ليل نهار وخارج أوقات العمل الرسمية وفي العطل الأسبوعية والسنوية”.