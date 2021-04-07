نقابيون يطالبون بمراجعة "استراتيجية الكهرباء‎"

في إطار البرنامج التواصلي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حول التحولات العميقة والإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الكهرباء نتيجة تنزيل الإستراتيجية الوطنية للكهرباء، وبعد اللقاء الأول مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عقد وفد عن المكتب الجامعي لقاءه الثاني مع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مرفوقة بأعضاء من المكتب السياسي.

وكان الاجتماع، وفق بلاغ للجامعة الوطنية، توصلت به هسبريس، مناسبة سلم خلالها الوفد الجامعي للأمينة العامة نسخة من المذكرة التي وجهت إلى رئيس الحكومة حول الموضوع.

كما قدم التنظيم عرضا عاما حول راهن ومستقبل المكتب الوطني للكهرباء، وكذا وجهة نظر الجامعة في هذا الصدد، وضرورة إعادة صياغة الإستراتيجية الطاقية بمقاربة تشاركية؛ وذلك حفاظا على الأمن الكهربائي للمغرب، وعلى القدرة الشرائية للفئات الشعبية، وعلى الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء.

وبعد تحليل عميق للوضعية ونقاش موضوعي حول هذا الملف، يضيف البلاغ، أبدت الأمينة العامة للحزب تضامنها مع الجامعة في دفاعها ومرافعتها عن هذا الملف الإستراتيجي الذي “يجب أن يكون قضية رأي عام وطني”، مبدية استعدادها لإدراجه ضمن البرنامج الانتخابي لحزبها، وتنظيم ندوة حول الموضوع.