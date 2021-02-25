نقابيون يطلبون "الإنصاف في التلقيح" بالقصيبة

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، المندوب الإقليمي للصحة ببني ملال إلى التدخل لإنصاف الأطر الصحية المنخرطة في عملية التلقيح بالقصيبة وتمتيعها بالتحفيزات المستحقة مع توفير ظروف العمل المناسبة.

وقال المكتب النقابي إنه توصل بمراسلة تتضمن طلب مؤازرة من الأطر الصحية العاملة بمركز التلقيح بالقصيبة، تفيد بأن الفريق المسؤول عن الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” بالمركز الحضري المستوى الثاني بالقصيبة، يعاني من مشاكل عدة تعيق سير العمل العادي بالمركز المذكور.

وأضاف في بيان له أن “الأطر الصحية لا تستطع مواصلة العمل بهذه الوتيرة نظرا للتزايد الكبير لعدد المستفيدين من التلقيح كل يوم، مما يفرض الاشتغال بشكل مستمر طيلة الأسبوع”، مبرزا أن ذلك يعرض الأطر الصحية “للإرهاق الذي يتسبب في تسجيل نوبات انهيار أثناء فترات العمل”.

وذكر المكتب النقابي أن “الأطر الصحية لا تتلقى الدعم والاهتمام المستحق ولم تتدخل الإدارة لحل مشاكلها، خاصة فيما يتعلق بالنقص العددي في الموارد البشرية، (أربعة موظفين لكثافة سكانية تزيد عن 15 ألف نسمة)”، مشيرا إلى أن “المعنيين لم يستفيدوا من وجبات التغذية المخصصة للأطر الصحية ولا مقابلها، مما يعتبر حيفا إضافيا في حقهم”.

يشار إلى أن هسبريس حاولت الاتصال أكثر من مرة بالمصالح المعنية بقطاع الصحة بإقليم بني ملال من أجل إدراج رأيها في بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، لكن تعذر عليها ذلك.