نقابيون ينتقدون إقصاء قابلات من "منحة كوفيد"

راسلت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة سلا، بشأن ما أسمته “إقصاء قابلات دار الولادة بالمركز الصحي بوقنادل من منحة كوفيد-19”.

وقال يونس جوهري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا، في تصريح لهسبريس، إن “المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوجه مراسلة إلى مندوب وزارة الصحة بعمالة سلا من أجل تصحيح هذا الوضع بشكل مستعجل تفاديا لمزيد من الاحتقان، ويطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوردت النقابة في رسالتها أنها “تلقت باستنكار شديد الإقصاء الذي طال قابلات دار الولادة بالمركز الصحي بوقنادل من منحة كوفيد-19”.

وتابعت: “بلغ إلى علمنا أن المسؤول عن مصلحة شبكة المؤسسات الصحية قد أقر بهذا الإقصاء في حق القابلات بدار الولادة، في حين وكما لا يخفى عليكم السيد المندوب أن هاته المصلحة ظلت تشتغل منذ بداية الجائحة بشكل مستمر لتضمن استمرار تقديم الرعاية والتكفل للنساء الحوامل، بمن فيهن المحتمل إصابتهن بفيروس كوفيد-19، وهو ما يجعل القابلات اللواتي يشتغلن بنظام الحراسة هناك في مواجهة مباشرة مع العدوى”.

وطالبت النقابة المندوب “بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الإقصاء، بتفعيل الآليات الإدارية لتمكين قابلات دار الولادة من حقهن المشروع والمستحق في منحة كوفيد-19 في أقرب الآجال، وفتح تحقيق لمعرفة خلفيات هذا الإقصاء المتعمد الذي ولد احتقانا وتذمرا في صفوف الأطر العاملة بهاته المصلحة ومحاسبة المسؤول عنه، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي هذا الإطار، قال يونس جوهري إن “الإقصاء المتعمد لقابلات دار الولادة بالمركز الصحي بوقنادل بسلا من منحة كوفيد، دليل على استخفاف بعض المسؤولين الإداريين بمجهودات وتضحيات الأطر الصحية التي كانت في مواجهة مباشرة مع العدوى منذ شهر مارس وإلى حدود اليوم”.