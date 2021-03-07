نقصّ جناحي المرأة ونشكو أنها لا تجيد التحليق

“لا نولد نساء ولكن نصبح كذلك”، دي بوفوار

تبنى الذات البشرية حسب الفلسفة الوجودية من خلال ما يتيحه لنا المجتمع، لكن هذا لا ينفي مسؤوليتنا عما نحن عليه الآن نتيجة اختياراتنا. من هذا المنطلق يتبين لنا جليا أن وجود المرأة أيضا ليس حقيقة طبيعية، بل هو نتاج تاريخ معين، إذ لا يوجد مصير بيولوجي أو نفسي جعل من المرأة ما هي عليه اليوم، فقبل كل شيء هي نتيجة تاريخ حضارة ما أدى إلى وضعها الحالي؛ وثانيا لكل امرأة بشكل منفرد تاريخها الشخصي، وتحديدا طفولتها التي تحددها كامرأة يخلق فيها شيء هو ليس على الإطلاق فطري أو جوهري، شيء يسمى الطبيعة الأنثوية أو الأنوثة.

إذا درسنا سيكولوجية الأطفال بعمق أكثر يصبح واضحا أن الطفلة الصغيرة يتم تجهيزها منذ البدء لتصبح في ما بعد امرأة؛ فالصبي يحرم في وقت الفطام وبعده من التدليك والقبلات والعطف فنقول له: “أنت رجل… الرجل لا يطلب العطف..الرجل لا يبكي..”، على عكس الفتاة التي نستمر في تدليلها ونكسوها بالفساتين الناعمة “المكشكشة”، لأنها أنثى. هذا ما يجعل الذكور يتمنون في زمن الصبا لو خلقوا إناثا. وقد كتب موريس ساش: “كنت أتمنى من كل قلبي أن أكون فتاة، وبلغ بي عدم الاهتمام بعظمة الرجولة حدا جعلني أبول جالسا مقلدا الفتيات”.

لكن شيئا فشيئا يكبر الصبي ليكتشف في نفسه ذكوريته التي جاهدت العائلة في تكريسها له من خلال عضوه التناسلي، على عكس الفتاة التي يكون مصيرها مختلفا عن الذكر، إذ لا تولي الأمهات أي احترام لعضوها التناسلي لأنه كذلك خفي لا يمكن أن تمسكه على عكس الذكر، ما دفع بعض “العلماء” إلى القول إن الفتاة لا تملك عضوا جنسيا…هكذا تكتشف الأنثى أن وجودها في العالم خفي وسرعان ما تحس بالنقص، وترى في جسدها عارا فتتمنى لو أنها أصبحت غير مرئية.. يخيفها أن تصير جسدا وأن تظهر جسدها..

ففي الطفولة تتعرض الفتاة لمختلف أنواع الحرمان والضغط لتأتي فترة المراهقة دون أي هدف غير الانتظار والترقب ليأتي الرجل.. يجب أن نتفق جميعا على أن الحصول على الزوج هو أربح مشروع بالنسبة للفتاة، إذ تتحرر من هيمنة الأب وسلطة الأم لتنتقل إلى سلطة السيد الجديد.

ومما لا شك فيه أن جسم المراهقة يحملها أيضا عبئا كبيرا، إذ يشكل النهدان بالنسبة لها حملا ثقيلا، يقلقانها في كل حركة عنيفة تقوم بها، كما تتسبب لها الدورة الشهرية في تغيرات هرمونية ينتج عنها ما لا يطاق..إنها مضطهدة مثقلة بالآلام..وترى أن جسدها الأنثوي كريه، مؤلم، محرج وغريب.

هناك كتاب للكاتبة الإيطالية “إلين بيلوت” بعنوان: “من ماذا تصنع الفتيات الصغيرات؟” تعرض فيه أن الطريقة التي يُرضع بها الطفل ويُحمل وغير ذلك تنقش في داخله لتكوّن في ما بعد شخصيته.

أما من جانب آخر فقد اكتسبت “البكارة” قيمة أخلاقية دينية غيبية، وهي معترف بها إلى اليوم، ففي الأعراس مثلا تجلس النساء منتظرات المنديل الملطخ بدم العروس، ويخرج العريس بكل افتخار يستعرض ذكوريته احتفالا بالدم. هذه العادة المنتشرة في كل المجتمعات تبرز الجانب الحيواني في العلاقة. يقول هافلوك إليست: “إن حوادث الاغتصاب المرتكبة أثناء الزواج أكثر من الحوادث المرتكبة خارجه”، فالاتصال الجنسي عملية مؤلمة للأنثى ومؤذية جسديا لأنها تتضمن الإيلاج، وهو صادم ثقافيا، إذ تجهله الأنثى وكل ما تعرفه حول العلاقة الجنسية يتلخص في التقبيل والمداعبة؛ لذلك عندما يحدث الاتصال فإنها تبدو في عالم آخر بعيدا عن الخيالات الرومانسية التي تصورتها الفتاة في المراهقة.

وتأتي بعد ذلك تجربة الحمل، وهي تجربة مبهمة تخاف منها أغلب السيدات لأنها تستعمر جسدها وتظهرها أقل جاذبية ولم تعد متاحة للجنس؛ لكنها تجربة رائعة تتحرر المرأة من النزعة الذكورية وتظهر على جسدها هالة من القداسة وتصبح أما…

“لا، المرأة ليست أختنا، فقد جعلنا منها بالخمول والخداع كائنا منعزلا ليس له من سلاح سوى سحره الجنسي”، هذا ما قاله “جول لافورغ”..

اليوم لا تؤمن المرأة بتحررها من العبودية لأنها لم تشعر قط بإمكانية نيلها الحرية. إننا نقيد المرأة في المطبخ أو في المخدع ونندهش إن رأينا تفكيرها محدودا، ونقص جناحيها ثم نشكو أنها لا تجيد التحليق.

إذ حررنا المرأة اليوم فإننا نحرر الرجل، لكنه يخشى ذلك، ويصر على إبقاء المرأة مقيدة بالأغلال. وهناك من يحاول إقناع نفسه بأن المرأة تتمتع بامتياز عدم المسؤولية لأننا جعلناها تحصر نفسها في قالب نمطي.

إن مفهوم التحرر يختلف عن تعريف الانحراف، وإن خروج الفتاة من المنزل لطلب العلم بدرجاته أو العمل في مهنة أو السفر لاستكشاف ثقافات جديدة أو لقاء أصدقاء لا يجعلها فتاة منحرفة أو ما يطلق عليها مجتمعيا “فتاة free”. لو أننا نعطي المرأة الثقة الكاملة في اختيار مسار حياتها ستثبت للعالم أنها تستطيع بناء مجتمع سوي سليم معافى من الترسبات القديمة البالية.