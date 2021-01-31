نقص جرعات اللقاح يقلص المستهدفين بسويسرا

نقص جرعات اللقاح يقلص المستهدفين بسويسرا
صورة: أ.ف.ب
الأحد 31 يناير 2021 - 17:32

انضمت سويسرا إلى الدول المتأثرة بشدة بالنقص في توريد لقاح كورونا، وأعلن المكتب الاتحادي للصحة، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص المستهدف تلقيحهم في فبراير المقبل سيتقلص إلى النصف.

وكان من المقرر بالأساس تطعيم 1,3 ملايين شخص؛ غير أن العدد المتوافر حتى الآن من جرعات لقاح “بيونتيك فايزر” يبلغ 650 ألف جرعة فقط.

وأوضح المكتب الاتحادي للصحة أنه لا يرى عواقب وخيمة لهذا الأمر، وتوقع وصول الجرعات التي لم يتم تسليمها في مارس المقبل على أقصى تقدير.

كانت الحكومة السويسرية قد وعدت بإمكانية تطعيم كل الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح بحلول شهر يونيو المقبل.

وكان عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في سويسرا قد وصل إلى أكثر من 262 ألف شخص حتى 27 يناير الجاري؛ أي نحو 3% من سكان البلاد.

وأشار المكتب نفسه، أيضا، إلى توافر كمية من اللقاح تكفي للجرعة الثانية اللازم الحصول عليها لتوفير الحماية من الإصابة بالمرض.

سويسرا فيروس كورونا لقاح لقاح فايزر

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‫تعليقات الزوار

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  • rachida
    الأحد 31 يناير 2021 - 18:03

    السلام عليكم.هذه سويسرا أكبر بلد متقدم في العالم لم تستطيع الحصول على ما يكفي من جرعات اللقاح والسكان عندهم لا يتجاوزوا 7 ملايين نسمة ولماذا نستهزأ إذن نحن من بلدنا المغرب اللذي عدد سكانه 40 مليون نسمة واستطاع أن يجلب عدد كبير ومهم من كلتا صنفي اللقاحات لهذا لا يجب أن نستهزأ من قدرات مغربنا العزيز.استطاع أن فعل ما لم تستطيع الدولة العظمى سويسرا فعله

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