نقص جرعات اللقاح يقلص المستهدفين بسويسرا

انضمت سويسرا إلى الدول المتأثرة بشدة بالنقص في توريد لقاح كورونا، وأعلن المكتب الاتحادي للصحة، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص المستهدف تلقيحهم في فبراير المقبل سيتقلص إلى النصف.

وكان من المقرر بالأساس تطعيم 1,3 ملايين شخص؛ غير أن العدد المتوافر حتى الآن من جرعات لقاح “بيونتيك فايزر” يبلغ 650 ألف جرعة فقط.

وأوضح المكتب الاتحادي للصحة أنه لا يرى عواقب وخيمة لهذا الأمر، وتوقع وصول الجرعات التي لم يتم تسليمها في مارس المقبل على أقصى تقدير.

كانت الحكومة السويسرية قد وعدت بإمكانية تطعيم كل الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح بحلول شهر يونيو المقبل.

وكان عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في سويسرا قد وصل إلى أكثر من 262 ألف شخص حتى 27 يناير الجاري؛ أي نحو 3% من سكان البلاد.

وأشار المكتب نفسه، أيضا، إلى توافر كمية من اللقاح تكفي للجرعة الثانية اللازم الحصول عليها لتوفير الحماية من الإصابة بالمرض.