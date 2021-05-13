نقل نهائي "أبطال أوروبا" إلى بورتو البرتغالية

نقل نهائي "أبطال أوروبا" إلى بورتو البرتغالية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 13 ماي 2021 - 11:51

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي الانجليزي ومواطنه تشلسي في 29 ماي الجاري، من مدينة إسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الهيئة الأوروبية، في بيان، انه سيتم توفير 6 آلاف بطاقة لكل ناد من أجل وضعها تحت تصرف الجمهور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه “سيتم لاحقا تحديد العدد الإجمالي للمتفرجين المسموح لهم بحضور النهائي على ملعب قدرته الاستيعابية 50 ألف شخص”.

حكيم زياش دوري أبطال أوروبا فيروس كورونا مانشستر سيتي

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‫تعليقات الزوار

2
  • كمال
    الخميس 13 ماي 2021 - 11:59

    الامر لاعلاقة له بكورونا، إنه حقد دفين للغرب اتجاه كل ماهو اسلامي

    8
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  • دلو بئر
    الخميس 13 ماي 2021 - 12:01

    الرياضة تمتزج بالسياسة .ربما دواعي التغيير لها أسباب اخرى غير كوفيد.
    وقد تكون أحداث القدس الأخيرة و مواقف تركيا منها هي السبب. وأكيد للوبي اليهودي العالمي يد في هذا التغيير.
    دمتم بخير وعيد كريم .

    6
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