نقل نهائي "أبطال أوروبا" إلى بورتو البرتغالية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي الانجليزي ومواطنه تشلسي في 29 ماي الجاري، من مدينة إسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الهيئة الأوروبية، في بيان، انه سيتم توفير 6 آلاف بطاقة لكل ناد من أجل وضعها تحت تصرف الجمهور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه “سيتم لاحقا تحديد العدد الإجمالي للمتفرجين المسموح لهم بحضور النهائي على ملعب قدرته الاستيعابية 50 ألف شخص”.