نقوش حناء تغطي مصاريف العيد في زمن الوباء

تنتشر مجموعة من النسوة الحرفيات في النقش بالحناء، خلال الأيام الأخيرة من رمضان الكريم، في الساحة المقابلة لضريح “بويا لغليمي” والقصبة الإسماعيلية على جانب شارع الحسن الثاني وسط مدينة سطات، لعرض خدماتهن على النساء والفتيات للتزين بالحناء احتفاء بمناسبة عيد الفطر.

هسبريس قامت بجولة في الساحة المقابلة للقصبة الإسماعيلية، ولاحظت نسوة يعرضن مواهبهن في النقش بالحناء، وفتيات أغلبهن قاصرات ينتظرن دورهن لاختيار “النقاشة المفضلة”، وطلب نوع النقش بالحناء اللائي يرغبن فيه، كل واحدة حسب اختيارها وقدرتها المادية.

في تصريح لهسبريس أوضحت إحدى النقاشات، وهي طالبة جامعية سابقة، كانت تعرض خدماتها بالقرب من القصبة الإسماعيلية بسطات، والتي فضلت عدم ذكر اسمها لأسباب اجتماعية، أن هناك من النقاشات الموجودات بالساحة من لهن مستوى تعليمي جامعي ومتزوجات ويمتهن هذه الحرفة لتوفير العيش الكريم لأسرهن وأبنائهن الرضع، بكل شرف دون اتباع طريق أخرى فاسدة، مع إدخال فرحة كسوة العيد على أطفالهن خلال هذه المناسبة الدينية.

وأشارت المتحدثة إلى أن السلطات المحلية وأعوانها وأفراد القوات المساعدة يمنعون، خلال الأيام الأخيرة من رمضان، هذه الخدمة، في إطار مواجهة “كورونا”، على الرغم من أن هناك نقاشات يفوق مستواهن الثقافي الباكالوريا والدراسات الجامعية، ملتمسة التعامل بأدب ولين مع هذه الفئة من المجتمع في إطار القانون وفق الاختصاص، خاصة أن أغلب النقاشات إما أنهن أرامل أو مطلقات أو يعلن الزوج والأبناء لسبب معين.

واعتبرت المصرحة لهسبريس أن حرفة النقاشات غير مهيكلة، وغير منظمة في إطار تعاونيات، مثلا، مستعرضة أنواعا عديدة من النقش المطلوب من الزبائن والمتمثلة في “الخطفة” و”الهندي” و”المراكشي”، دون تحديد الثمن الذي يبقى حسب أريحة الزبائن، ابتداء من خمسة دراهم إلى 100 درهم.

وحول الإقبال الذي يحظى به هذا النشاط من لدن النساء والفتيات من أجل التزين بالحناء احتفاء بهذه المناسبة الدينية والمداخيل التي تحققها النسوة الحرفيات في النقش بهذه المادة التقليدية، أوضحت المتحدثة لهسبريس أن المداخيل متوسطة إلى ضعيفة أحيانا، بسبب وباء “كورونا”، خاصة أن السلطة المحلية تقوم بحملات لمنع مثل هذه الحرف، كلما ظهر هناك تجمع لا يحترم البروتوكول الصحي لمواجهة فيروس “كورونا”، بالرغم من وجود تجمعات في أماكن أخرى، وطالبت بالأخذ بيد النقاشات ومساعدتهن وتأطيرهن وتنظيمهن في إطار تعاونيات مدرة للدخل لتنمية أسرهن والرفع من مستواهن الاقتصادي لمواجهة مصاريف لقمة العيش ومتطلبات الأبناء.