حفل صاخب شارك فيه الآلاف بلا كمامات أو تباعد ينهي قواعد كورونا !
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تعليقات الزوار6
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد رمضان كريم مبارك للتدكير فقط أن فيروس كوفيد 19 من صنع دولة عضمى 1000 % لأسباب شتى وسيزول عندما يريدون بالفعل عندما يحققون أغراضهم السياسية والاقتصادية وووووووو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وداعا كورونا، ستصبح مجرد ذكرى من الذكريات السيئة، العقبى للمغرب، الفرج قريب وشيئا فشيئا ستنقشع هذه الغيمة عن جميع الدول، لكل شيء نهاية ونهاية كورونا قريبة.
… وانتهت المسرحية وأُسْدل الستار وهكذا عادت الحياة طبيعية وأقيمت الحفلات … إلا عندنا النهاية لم تحن بعد عقبالنا يارب ، فعلا مسرحية مرعبة بكل المقاييس عاشتها شعوب العالم!
لقد جربنا نحن هذا قبلهم في الأسواق الأسبوعية والأسواق الكبرى والساحات العمومية والحافلات ففي وجدة كنت بالسوق الأسبوعي ليوم الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا والله لن تحد ان تطأ برجلك هناك آلاف المواطنين ونفس الشئ بأحد الأسواق الكبرى عشية السبت على الساعة الخامسة مساءا مكتض عن اخرهً ونفس الشيء في ساحة سيدي عبد الوهاب والحافلات
رغم ذلك فمنطقة الشرق لا تسجل الا حالات قليلة جدا
قريبا بحول الله وقوته، سينضاف فيروس كورونا إلى بني عمومته من الأوبئة الفتاكة السابقة كالطاعون والجذري وجنون البقر وأنفلوانزا الطيور وهلم فيروسات حصدت ملايين الأرواح عبر تاريخ البشرية…
فاللهم عجل برفعه وأعد لعبادك حياتهم العادية المفعمة بالاطمئنان والصحة والعافية…
هادي هي الحفلات اولا بلاش… شعب… يعبرعن حريته وتقدمه…..