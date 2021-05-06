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‫تعليقات الزوار

6
  • lahcen
    الخميس 6 ماي 2021 - 22:43

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد رمضان كريم مبارك للتدكير فقط أن فيروس كوفيد 19 من صنع دولة عضمى 1000 % لأسباب شتى وسيزول عندما يريدون بالفعل عندما يحققون أغراضهم السياسية والاقتصادية وووووووو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    13
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  • MGS
    الخميس 6 ماي 2021 - 22:44

    وداعا كورونا، ستصبح مجرد ذكرى من الذكريات السيئة، العقبى للمغرب، الفرج قريب وشيئا فشيئا ستنقشع هذه الغيمة عن جميع الدول، لكل شيء نهاية ونهاية كورونا قريبة.

    20
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  • مغربية شمالية
    الخميس 6 ماي 2021 - 22:54

    … وانتهت المسرحية وأُسْدل الستار وهكذا عادت الحياة طبيعية وأقيمت الحفلات … إلا عندنا النهاية لم تحن بعد عقبالنا يارب ، فعلا مسرحية مرعبة بكل المقاييس عاشتها شعوب العالم!

    1
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  • محمد لعيوني
    الخميس 6 ماي 2021 - 22:56

    لقد جربنا نحن هذا قبلهم في الأسواق الأسبوعية والأسواق الكبرى والساحات العمومية والحافلات ففي وجدة كنت بالسوق الأسبوعي ليوم الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا والله لن تحد ان تطأ برجلك هناك آلاف المواطنين ونفس الشئ بأحد الأسواق الكبرى عشية السبت على الساعة الخامسة مساءا مكتض عن اخرهً ونفس الشيء في ساحة سيدي عبد الوهاب والحافلات
    رغم ذلك فمنطقة الشرق لا تسجل الا حالات قليلة جدا

    3
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  • إلى مزبلة التاريخ يا كورونا...
    الخميس 6 ماي 2021 - 23:04

    قريبا بحول الله وقوته، سينضاف فيروس كورونا إلى بني عمومته من الأوبئة الفتاكة السابقة كالطاعون والجذري وجنون البقر وأنفلوانزا الطيور وهلم فيروسات حصدت ملايين الأرواح عبر تاريخ البشرية…
    فاللهم عجل برفعه وأعد لعبادك حياتهم العادية المفعمة بالاطمئنان والصحة والعافية…

    0
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  • khalidritaa
    الخميس 6 ماي 2021 - 23:05

    هادي هي الحفلات اولا بلاش… شعب… يعبرعن حريته وتقدمه…..

    0
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