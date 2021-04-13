نهاية "معاشات المستشارين" .. برلمانيون يرفضون تهمة تبديد "المال العام"

يدخل مشروع قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، يوم العشرين من شهر أبريل الجاري، عتباته الأخيرة، بإدراجه من أجل التصويت ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ويترقب أن يمر التصويت في أجواء عادية بحكم التنسيق المسبق بين المجلسين؛ لكن الرأي العام يعاين مدى التزام الجميع بتصفية نهائية للمعاشات التي أثارت جدلا واسعا.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، والذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
مزايدات سياسية
نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أورد أن الموضوع رافقته العديد من المزايدات السياسية، مؤكدا أن فريقه طالب بتصفية المعاشات قبل الإفلاس لتفادي سيناريوهات مجلس النواب.
وأضاف الشيخي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن إفلاس صندوق مجلس المستشارين مرتقب سنة 2023؛ لكن الأعضاء استبقوا الأمر، مشيرا إلى أن المستشارين سيستفيدون فقط من الأموال المقتطعة منهم.
وبالنسبة إلى مساهمات المجلس، فستحول لصالح المتقاعدين من المستشارين، وفق المستشار البرلماني، بحكم أنها أموال خاصة برصيد نظام المعاشات، مسجلا أن النظام القديم كان ينص على استفادة المستشارين مدى الحياة، والآن وضعت نقطة نهاية لهذا الأمر.
ورفض الشيخي حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن مساس المستشارين بالمال العمومي، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية بتت في الأمر وأقرت بقانونية مشروع القانون.
تصفية قانونية
عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سجل أن معاشات المستشارين تفرقت بين المستفيدين من الاقتطاعات، وهم المستشارون الحاليون؛ أما المنتهية ولايتهم فسيتفيدون من رصيد المجلس.
وأوضح اللبار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن استفادة المتقاعدين ستدوم سنتين من الزمن على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن المستشارين اعتبروا المال العمومي خطا أحمر.
واستغرب القيادي الاستقلالي من “احتجاز” مشروع القانون داخل مجلس النواب، مطالبا بتسريع عملية المصادقة، من أجل نقله صوب الأمانة العامة للحكومة، وإنهاء هذا الموضوع بشكل تام.
اللهم ان هذا منكر انتم تستمتعون برواتب سمينة وتقاعد مريح والأغلبية من المواطنين يعيشون بالكاد والموظف البسيط راتبه معرض لاقتطاعات لا حصر لها وبدون مبرر. أي ظلم هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل
إذا تخاصم اللصان، ظهر المسروق. عجيب أمرك يا بلادي، من هم ليسوا بحاجة يتقاتلون على معاشات ويتشبثون بها رغم غناهم عنها.
أنا أمريكي الجنسية من أصول مغربية 35 سنة عشتها في أمريكا. أنا أكره المغرب و لا أعرف لمادا . دائما عدم الوضوح . الكدب النصب . آلله يخد يخد فيكم الحق . خصوصا حكومة الشياطين
السلام عليكم و رمضان مبارك و كل عام وانتم بألف الف خير نسأل الله أن يرفع عنا كل السوء و يقنا شر خلقه إنسه و جنه يا رب يا مجيب الدعاء و الصلاة و السلام على رسول الله محمد وعلى آله و صحبه
معاشات ما يسمى عبثا برلمانيين تعتبر من بين عشرات الجراءم التي ارتكبت في حق هذا الشعب البءيس وأسلوب لاحتقاره وإذلاله كما يقع له داءما !!
دابا العجيب في الأمر هو فاش تلقى هاد كروش الحرام تيتقاتلوا على المعاشات وهما اصلا خانزين فلوس أش خلاو للمسكين اللي ما تيلقى حتى عشا ليلة ما يقول. حسبما الله ونعم الوكيل فيكم.
أيها السادة المستشارين أيها السادة النواب الأمر شورى بينكم افعلوا ما شئتم خدوا ما طاب لكم مفتاح الصندوق في ايديكم ولا من يعارضكم نحن شعب من عادتنا السكوت وملازمة البيوت والقناعة بأقل القوت امتطيتم ضهورنا حتى وصلتم الى مبتغاكم لا ترتيب عليكم ما دمنا اغبياء انتم تستحقون ما فوق المعاش.
يكفي الاجره الخياليه ومتيازات وتعويضات وووو زد لنغماس في صفقات ومشاريع وظائف وتعينات ومناصب زبونيه لحزبيه وترامي عل عقارات وأراضي وتلاعب في تكوين جمعيات وتلاعب معهم في اموال كتيره زد عن ذالك تعريضعن سكن اكل لباس وتعويضات عن حضور لقبه لبرلمان وتعويض عن تنقل يدر عليهم. ملاير دراهيم كل نهايه شهر وتفريق غنيمه لمحروقات واموال لجنائز ووووو هد الكم من ملاير يؤديه الشعب المغضوب عليه نعم الشعب المغربي الذي أصبح يعاني ويعاني منذ وصول بنكران وحزبه لسدت تحكم هم. اصبحو من اغنيا واعطان واثرياء لوطن والمواطن لمغربي تقهر في حياتو فيَعيشته في عمله زادوه بس ان باب رزق مهني وحرفي ومقاول وسيارات أجره كل هذه لفئه تضررت رغم. ماتدفغ من تأمين مضاعف وضرائب خياليه ليعيش، ويتفطح متحزب ولمتحزبه ونقابي ومسول ولعشيقات ديالهم انهم تجار الدين اشترو وارشو معارضه واغلبه لسرا سكوتهم لتنرير كل قرارت املات ولمدونات لمستورده وتوصيات لتجويع وتفقير شعب باش ميهزش راس طلقو عبين مخدرات ومجرمات وحقوق لمراه ودرجات طربورتورات َبعاون لا با محطات ومالكي مصحات ومدارس، لخاصه ولاطبا ينهبون ماتبق من فلس في جيب ضعفا لقوم
Maker usa وانا كذلك اكره كل من يكره هذه الارض الطيبة التي سالت بها دماء المجاهدين من اجدادنا البررة منذ الاندلس الى خروج الاستعماريين الفرنسي والاسباني والعقبى لنظيره الجزائري وما تبقة ثغور محتلة
هذه رسالة للذين يأخدون 200 درهم من اجل التصويت فالمنتخبين لايعطون المال عبثا ان اعطاك درهم واحد سأيخددمكانه الف درهم وهذه حفيقةدلايمن الهروب منها