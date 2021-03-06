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‫تعليقات الزوار

2
  • تايكة غرماد
    الأحد 7 مارس 2021 - 00:45

    نهب الثروات هي قاعدة في يد سلطة التحكم لتسيير والسيطرة على البلد في غياب دولة المؤسسات والحق والقانون فناهبوا ثروات البلد هم من يتحكمون فيه وهم من تعتمد عليهم المنظومة الفاسدة لتكريس التحكم !!

    3
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  • rme1974
    الأحد 7 مارس 2021 - 00:55

    il viendra le jour où ils payeront le prix fort .ces voleurs des richesses du peuple .où sont ils les kadafi.sadam.moubarak. ben ali .assad .ect

    0
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