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تعليقات الزوار2
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هل تتحرش جنوب إفريقيا بكرة القدم المغربية؟
نهب الثروات هي قاعدة في يد سلطة التحكم لتسيير والسيطرة على البلد في غياب دولة المؤسسات والحق والقانون فناهبوا ثروات البلد هم من يتحكمون فيه وهم من تعتمد عليهم المنظومة الفاسدة لتكريس التحكم !!
il viendra le jour où ils payeront le prix fort .ces voleurs des richesses du peuple .où sont ils les kadafi.sadam.moubarak. ben ali .assad .ect