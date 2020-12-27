نهضة الزمامرة تمطر شباك اتحاد طنجة برباعيّة

انهزم فريق اتحاد طنجة بحصة ثقيلة أمام مضيفة نهضة الزمامرة، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.
وتلقت شباك الاتحاد 4 أهداف، في لقاء الدورة الخامسة من الدوري، بينما لم يسجل لاعبوه إلا هدفا وحيدا في مرمى النهضة.
انهزم فريق اتحاد طنجة بحصة ثقيلة أمام مضيفة نهضة الزمامرة، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.
وتلقت شباك الاتحاد 4 أهداف، في لقاء الدورة الخامسة من الدوري، بينما لم يسجل لاعبوه إلا هدفا وحيدا في مرمى النهضة.
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