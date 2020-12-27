نهضة الزمامرة تمطر شباك اتحاد طنجة برباعيّة

انهزم فريق اتحاد طنجة بحصة ثقيلة أمام مضيفة نهضة الزمامرة، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.

وتلقت شباك الاتحاد 4 أهداف، في لقاء الدورة الخامسة من الدوري، بينما لم يسجل لاعبوه إلا هدفا وحيدا في مرمى النهضة.