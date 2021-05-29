نهضة الزمامرة تهزم الدفاع الحسني بهدف واحد

تفوق فريق نهضة الزمامرة على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب العربي الزاولي في الدارالبيضاء، برسم الدورة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق نهضة الزمامرة اللاعب عبد الصمد المباركي عن طريق ضربة جزاء، في الدقيقة 75، ليظل فريق الدفاع الجديدي، عقب هذه الهزيمة، في المركز العاشر بـ24 نقطة، بينما يبقى فريق نهضة الزمامرة محتلا المركز الأخير بـ16 نقطة.