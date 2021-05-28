نهضة بركان يخسر "السوبر الإفريقي" أمام الأهلي

خسر فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم كأس السوبر بهدفين نظيفين أمام نظيره الأهلي المصري، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، فقد تميزت الدقائق الأولى بضغط هجومي مبكر بحثا عن مباغتة النهضة البركانية؛ غير أن عناصر هذا الأخير تعاملت بالشكل المطلوب، قبل أن يتحسن مردود الفريق المغربي بعد مرور دقائق الربع ساعة الأول من الجولة الأولى.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، تحسن كثيرا مردود رفاق محسن ياجور، إذ كانوا قريبين من هز الشباك وإحراز الهدف في أكثر من كرة خلال النصف ساعة الأخير من الشوط الأول؛ غير أنهم لم يحسنوا التعامل مع الكرة، لتنهي صافرة الحكم الجزائري تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وخلال مجريات الشوط الثاني، تواصل بحث عناصر الطرفين عن هز الشباك؛ الشيء الذي تحقق للفريق المصري في حدود الدقيقة الـ54 عن طريق اللاعب محمد شريف، بعثر به أوراق أبناء المدرب بيدرو بنعلي بعض الشيء، قبل أن يرد عليه البديل زكرياء حدراف بمناورة هجومية في حدود الدقيقة الـ67 لم يستغلها بالشكل المطلوب.

وخاضت عناصر الأهلي المصري دقائق الربع ساعة الأخير من المواجهة بارتياح كبير، خصوصا في ظل الارتباك الذي ظهر به رفاق حمدي العشير وتواصل خسارتهم للكرة بشكل سريع، على الرغم من بعض المناورات الهجومية التي خلقها الفريق المغربي، قبل أن يعزز الأهلي النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة الـ82 صلاح محسن، لتنهي صافرة الحكم مصطفى غربال أطوار المواجهة بفوز الأهلي المصري بهدفين نظيفين.