"نهضة بركان" يخطب ود اللاعب محمد أوناجم

أبدى نادي نهضة بركان لكرة القدم رغبته في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي محمد أوناجم، مهاجم نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات “الشتوية” الحالية.

وكشف مصدر مقرب من الفريق البركاني، في تصريح خص به “هسبورت”، أن اتصالات أولية جمعت مسؤولي الفريق “البرتقالي” بإدارة الزمالك، قبل أيام، من أجل تقديم عرض للتعاقد مع مهاجم الوداد الرياضي السابق.

وحسب المصدر نفسه، فإن الموضوع لم يحسم بعد، موردا أن الفريق “البرتقالي” جس نبض مسؤولي الفريق المصري من أجل تقديم عرض للاعب، وينتظر رد إدارة الفريق “الأبيض”.

من جهته، كشف مصدر مطلع بالزمالك، في تصريح لـ”هسبورت”، أن إدارة النادي لا تنوي التفريط في اللاعب خلال “المركاتو” الشتوي الحالي، بالنظر إلى قيمته الفنية داخل المجموعة.

وقال: “المدرب البرتغالي باتشيكو يعي جيداً الإمكانات التي يتمتع بها أوناجم، ويفكر في الاعتماد عليه خلال قادم المباريات، لهذا أعتقد أنه من المستبعد أن يغادر الفريق خلال هذه الفترة رغم جهود نهضة بركان للاستفادة من خدماته”.

يشار إلى أن محمد أوناجم، البالغ من العمر 29 سنة، قد انتقل إلى الزمالك المصري صيف سنة 2019، قادما إليه من نادي الوداد الرياضي.