نهضة بركان يدخل على خط انتداب منصف شراشم

دخل فريق نهضة بركان لكرة القدم على الخط للاستفادة من خدمات منصف شراشم، مهاجم فريق شباب أطلس خنيفرة، بعد دخول الأخير دائرة اهتمام نادي الوداد الرياضي خلال “المركاتو” الشتوي المقبل وربط سعيد الناصيري، رئيس الفريق، الاتصال بمسؤولي الفريق “الزياني” لحسم الصفقة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن مسؤولين بالفريق “البرتقالي” ربطوا الاتصال باللاعب شراشم، وعرضوا عليه الانتقال إلى فريقهم مع انطلاق “المركاتو” الشتوي في 20 يناير الجاري، إلا أن اللاعب أبدى تمسكه بالانتقال إلى الفريق “الأحمر” عقب توصله بتفاصيل المفاوضات بين الناصيري ومسؤولي فريقه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتصالات جدية بين الفريق الخنيفري والوداد الرياضي؛ إذ يرتقب أن يتم الحسم نهائيا في الصفقة الأسبوع المقبل، وذلك عقب عودة فوزي البنزرتي للإشراف على أول حصة تدريبية للفريق البيضاوي مساء اليوم بملعب بنجلون بعد عطلة قصيرة قضاها في تونس.

ويقدم شراشم (21 سنة)، ابن مدينة أزمور الذي انتقل إلى شباب أطلس خنيفرة صيف 2019، مستويات مميزة رفقة الفريق، حيث سجل أهدافا حاسمة وساعد فريقه مع بداية الموسم الجاري على احتلال وصافة دوري الدرجة الثانية والاستمرار في منافسات كأس العرش.

ويحتاج الوداد الرياضي إلى تدعيم تركيبته ببدائل على مستوى الأطراف بعد رحيل لاعبين مؤثرين في السنوات الأخيرة، مثل محمد أوناجم وإسماعيل الحداد، دون النجاح في تعويضهم بأسماء قوية يمكنها سد الفراغ الذي تركوه.