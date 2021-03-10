نهضة بركان يفوز في افتتاح مجموعات "الكاف"

فاز فريق نهضة بركان لكرة القدم بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، على ضيفه نابسا ستارز الزامبي، برسم أولى جولات المجموعة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

وافتتح حمزة الركراكي حصة التسجيل للفريق البرتقالي، بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببركان.

وتمكن محسن ياجور من مضاعفة الغلة عند الدقيقة الـ44، منهيا الفصل الأول بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

ولم يشهد الشوط الثاني من المباراة أي تغيير على مستوى النتيجة، لتنتهي بفوز حامل اللقب بهدفين دون مقابل.

ويحل النهضة البركانية، الأربعاء المقبل، ضيفا على القطن الكاميروني، ضمن مباريات الجولة الثانية؛ بينما يستضيف نابسا شبيبة القبائل الجزائري.